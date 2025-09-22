Assam BTC Election: असम के इस इलाके में सरकार की भी नहीं चलती, 40 नेताओं की ‘मिनी असेंबली’ के चुनाव आज
Advertisement
trendingNow12931839
Hindi Newsदेश

Assam BTC Election: असम के इस इलाके में सरकार की भी नहीं चलती, 40 नेताओं की ‘मिनी असेंबली’ के चुनाव आज

BTC Election: असम की 'मिनी असेंबली' यानी बोडोलैंड टेरिटोरियल काउंसिल (BTC) के लिए आज चुनाव होने जा रहे हैं. 40 सीटों के लिए 316 उम्मीदवार मैदान में हैं. चुनाव के नतीजे 26 सितंबर को आने वाले हैं. 

Written By  Tahir Kamran|Last Updated: Sep 22, 2025, 07:21 AM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

Assam BTC Election: असम के इस इलाके में सरकार की भी नहीं चलती, 40 नेताओं की ‘मिनी असेंबली’ के चुनाव आज

Assam BTC Election: गुवाहाटी में आज यानी सोमवार से असम के बोडोलैंड टेरिटोरियल काउंसिल (BTC) चुनाव होने जा रहे हैं. 40 सीटों वाली इस परिषद के लिए 316 उम्मीदवार मैदान में हैं. सुबह 7:30 बजे से शाम 4 बजे तक वोटिंग होगी और इसके लिए पांच जिलों, कोकराझार, बकसा, चिरांग, उदालगुरी और तामुलपुर में 3359 वोटिंग सेंटर केंद्र बनाए गए हैं.

कब आएगा BTC चुनाव का रिजल्ट?

इस चुनाव में 26 लाख 58 हजार से ज्यादा वोटर्स अपने वोट का इस्तेमाल करेंगे, जिनमें 13 लाख 34 हजार महिलाएं शामिल हैं. खास बात यह है कि 187 वोटिंग सेंटर्स पूरी तरह महिला कर्मियों के जिम्मे होंगे. जरूरत पड़ने पर 24 सितंबर को दोबारा मतदान होगा. मतगणना 26 सितंबर को होगी और पूरी चुनावी प्रक्रिया 28 सितंबर तक पूरी हो जाएगी.

BTC चुनाव के नतीजे

कुल 40 सीटों में से 30 अनुसूचित जनजाति (ST) के लिए रिजर्व हैं, पांच सीटें गैर-ST उम्मीदवारों के लिए और बाकी पांच सीटें सभी के लिए खुली हैं. फिलहाल BTC पर यूपीपीएल, भाजपा और गणा सुरक्षा पार्टी (GSP) का गठबंधन शासन कर रहा है. पिछले चुनाव में बीपीएफ सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी थी और उसे 17 सीटें मिली थीं. यूपीपीएल ने 12, भाजपा ने 9, जीएसपी ने 1 और कांग्रेस ने 1 सीट जीती थी, जो बाद में भाजपा में शामिल हो गई थी.

Add Zee News as a Preferred Source

BTC में अकेले लड़ रही भाजपा

भाजपा इस बार पहली बार अकेले चुनाव लड़ रही है. वहीं मौजूदा BTC प्रमुख प्रमोद बोरो की पार्टी यूनाइटेड पीपुल्स पार्टी लिबरल (UPPL) और बोडोलैंड पीपुल्स फ्रंट (BPF) भी कड़ी टक्कर दे रही हैं. मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा ने भी जोरदार चुनाव प्रचार किया है.

बोडोलैंड टेरिटोरियल काउंसिल क्या है?

बोडोलैंड टेरिटोरियल काउंसिल (BTC) असम के अंदर एक स्वायत्त परिषद है, जिसे बोडो समुदाय और अन्य जनजातीय समूहों के सामाजिक, सांस्कृतिक और प्रशासनिक अधिकारों को ध्यान में रखते हुए बनाया गया था. यह परिषद छठी अनुसूची (Sixth Schedule) के तहत गठित की गई है और इसका गठन 2003 के बोडो समझौते (Bodo Accord) के बाद हुआ था. BTC का मुख्यालय कोकराझार में है.

असम BTC की संरचना 

BTC में कुल 40 निर्वाचित सदस्य होते हैं. इसके अलावा, असम सरकार 6 सदस्यों को नामित करती है, जिससे कुल परिषद के सदस्य 46 हो जाते हैं. BTC के पास शिक्षा, कृषि, स्वास्थ्य, वन, संस्कृति, स्थानीय प्रशासन जैसी कई विभागों पर निर्णय लेने का अधिकार है.

असम BTC का क्षेत्राधिकार

BTC असम के बोडोलैंड टेरिटोरियल रीजन (BTR) में काम करती है. इसमें फिलहाल पांच जिले शामिल हैं. इनमें कोकराझार, चिरांग, बकसा, उदालगुरी, तामुलपुर शामिल हैं.

Breaking News in Hindi और Latest News in Hindi सबसे पहले मिलेगी आपको सिर्फ Zee News Hindi पर. Hindi News और India News in Hindi के लिए जुड़े रहें हमारे साथ.

About the Author
author img
Tahir Kamran

Zee News में देश-विदेश और राजनीति से जुड़ी खबरें लिखते हैं. पत्रकारिता की रहगुज़र पर क़दम रखते हुए 2015 में एक उर्दू अख़बार से सफ़र का आग़ाज़ किया. उर्दू में दिलचस्पी और अल्फ़ाज़ क...और पढ़ें

TAGS

AssamBTC

Trending news

खालिस्तानियों की अब खैर नहीं... एक्शन में NSA अजीत डोभाल और कनाडा की सुरक्षा सलाहकार
India-Canada Relations
खालिस्तानियों की अब खैर नहीं... एक्शन में NSA अजीत डोभाल और कनाडा की सुरक्षा सलाहकार
जल्द मानसून का होने वाला है 'द एंड', भारी बारिश से मिलेगी राहत, IMD ने दिया अपडेट
Weather
जल्द मानसून का होने वाला है 'द एंड', भारी बारिश से मिलेगी राहत, IMD ने दिया अपडेट
बस यही रह गया था... PAK खिलाड़ी ने बल्ले से चलाई 'बंदूक', विपक्ष ने सरकार को घेरा
India Pakistan match
बस यही रह गया था... PAK खिलाड़ी ने बल्ले से चलाई 'बंदूक', विपक्ष ने सरकार को घेरा
जहां फेंके थे पत्थर... गोधरा के बलवाइयों पर कसा पुलिस का शिकंजा, हुआ बड़ा एक्शन
Godhra
जहां फेंके थे पत्थर... गोधरा के बलवाइयों पर कसा पुलिस का शिकंजा, हुआ बड़ा एक्शन
बिष्णुपुर हमले के बाद पूरे नॉर्थ-ईस्ट में नए खतरों की आहट, सामने आया खतरनाक ट्रेंड
Bishnupur attack
बिष्णुपुर हमले के बाद पूरे नॉर्थ-ईस्ट में नए खतरों की आहट, सामने आया खतरनाक ट्रेंड
'खुद बनाना होगा अपना रास्ता', US के टैरिफ वॉर के बीच बोले भागवत, कहा- सनातन से...
Mohan Bhagwat
'खुद बनाना होगा अपना रास्ता', US के टैरिफ वॉर के बीच बोले भागवत, कहा- सनातन से...
एंटी-शिप मिसाइलें, ड्रोन और...इंडियन नेवी की बढ़ेगी ताकत, खर्चेगा 80 हजार करोड़
Indian Navy
एंटी-शिप मिसाइलें, ड्रोन और...इंडियन नेवी की बढ़ेगी ताकत, खर्चेगा 80 हजार करोड़
दुश्मनों को 'फर्स्ट लाइन' से मिलेगी मात, BSF के सिलेबस में जुड़ा ड्रोन वाला चैप्टर
BSF Drone Training
दुश्मनों को 'फर्स्ट लाइन' से मिलेगी मात, BSF के सिलेबस में जुड़ा ड्रोन वाला चैप्टर
चाय बागान के मजदूरों की बल्ले बल्ले, इस राज्य ने किया 20% बोनस का एलान
durga puja bonus
चाय बागान के मजदूरों की बल्ले बल्ले, इस राज्य ने किया 20% बोनस का एलान
शांत रहने वाला बौद्ध समुदाय क्यों सड़कों पर उतरा? गंगटोक में किया जोरदार प्रदर्शन
Buddhist Protest
शांत रहने वाला बौद्ध समुदाय क्यों सड़कों पर उतरा? गंगटोक में किया जोरदार प्रदर्शन
;