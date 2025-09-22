Assam BTC Election: असम के इस इलाके में सरकार की भी नहीं चलती, 40 नेताओं की ‘मिनी असेंबली’ के चुनाव आज

BTC Election: असम की 'मिनी असेंबली' यानी बोडोलैंड टेरिटोरियल काउंसिल (BTC) के लिए आज चुनाव होने जा रहे हैं. 40 सीटों के लिए 316 उम्मीदवार मैदान में हैं. चुनाव के नतीजे 26 सितंबर को आने वाले हैं.
Trending Photos
Assam BTC Election: गुवाहाटी में आज यानी सोमवार से असम के बोडोलैंड टेरिटोरियल काउंसिल (BTC) चुनाव होने जा रहे हैं. 40 सीटों वाली इस परिषद के लिए 316 उम्मीदवार मैदान में हैं. सुबह 7:30 बजे से शाम 4 बजे तक वोटिंग होगी और इसके लिए पांच जिलों, कोकराझार, बकसा, चिरांग, उदालगुरी और तामुलपुर में 3359 वोटिंग सेंटर केंद्र बनाए गए हैं.
इस चुनाव में 26 लाख 58 हजार से ज्यादा वोटर्स अपने वोट का इस्तेमाल करेंगे, जिनमें 13 लाख 34 हजार महिलाएं शामिल हैं. खास बात यह है कि 187 वोटिंग सेंटर्स पूरी तरह महिला कर्मियों के जिम्मे होंगे. जरूरत पड़ने पर 24 सितंबर को दोबारा मतदान होगा. मतगणना 26 सितंबर को होगी और पूरी चुनावी प्रक्रिया 28 सितंबर तक पूरी हो जाएगी.
कुल 40 सीटों में से 30 अनुसूचित जनजाति (ST) के लिए रिजर्व हैं, पांच सीटें गैर-ST उम्मीदवारों के लिए और बाकी पांच सीटें सभी के लिए खुली हैं. फिलहाल BTC पर यूपीपीएल, भाजपा और गणा सुरक्षा पार्टी (GSP) का गठबंधन शासन कर रहा है. पिछले चुनाव में बीपीएफ सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी थी और उसे 17 सीटें मिली थीं. यूपीपीएल ने 12, भाजपा ने 9, जीएसपी ने 1 और कांग्रेस ने 1 सीट जीती थी, जो बाद में भाजपा में शामिल हो गई थी.
भाजपा इस बार पहली बार अकेले चुनाव लड़ रही है. वहीं मौजूदा BTC प्रमुख प्रमोद बोरो की पार्टी यूनाइटेड पीपुल्स पार्टी लिबरल (UPPL) और बोडोलैंड पीपुल्स फ्रंट (BPF) भी कड़ी टक्कर दे रही हैं. मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा ने भी जोरदार चुनाव प्रचार किया है.
बोडोलैंड टेरिटोरियल काउंसिल (BTC) असम के अंदर एक स्वायत्त परिषद है, जिसे बोडो समुदाय और अन्य जनजातीय समूहों के सामाजिक, सांस्कृतिक और प्रशासनिक अधिकारों को ध्यान में रखते हुए बनाया गया था. यह परिषद छठी अनुसूची (Sixth Schedule) के तहत गठित की गई है और इसका गठन 2003 के बोडो समझौते (Bodo Accord) के बाद हुआ था. BTC का मुख्यालय कोकराझार में है.
BTC में कुल 40 निर्वाचित सदस्य होते हैं. इसके अलावा, असम सरकार 6 सदस्यों को नामित करती है, जिससे कुल परिषद के सदस्य 46 हो जाते हैं. BTC के पास शिक्षा, कृषि, स्वास्थ्य, वन, संस्कृति, स्थानीय प्रशासन जैसी कई विभागों पर निर्णय लेने का अधिकार है.
BTC असम के बोडोलैंड टेरिटोरियल रीजन (BTR) में काम करती है. इसमें फिलहाल पांच जिले शामिल हैं. इनमें कोकराझार, चिरांग, बकसा, उदालगुरी, तामुलपुर शामिल हैं.
Breaking News in Hindi और Latest News in Hindi सबसे पहले मिलेगी आपको सिर्फ Zee News Hindi पर. Hindi News और India News in Hindi के लिए जुड़े रहें हमारे साथ.