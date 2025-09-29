Advertisement
trendingNow12941329
Hindi Newsदेश

जहां 10 साल से भाजपा ने जमा रखा है सिक्का, वहां 40 में से मिलीं सिर्फ 5 सीटें, किसने दी करारी शिकस्त

Assam BTC Election: असम बीटीसी चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को बड़ा झटका लगा है. बोडोलैंड पीपुल्स फ्रंट (BPF) ने उसे करारी हार का मुंह दिखाया है. जबकि उसकी पूर्व सहयोगी UPPL को भी उससे ज्यादा सीटें मिल गई हैं. 

Written By  Tahir Kamran|Last Updated: Sep 29, 2025, 03:49 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

जहां 10 साल से भाजपा ने जमा रखा है सिक्का, वहां 40 में से मिलीं सिर्फ 5 सीटें, किसने दी करारी शिकस्त

BTC Election: यूं तो असम भारतीय जनता पार्टी का गढ़ माना जाता है, हालांकि हाल ही में पार्टी को बड़ा झटका लगा है. राज्य में 2016 विधानसभा चुनाव से भाजपा लगातार जीत हासिल करती आ रही है, हालांकि इस बार पार्टी को थोड़ा नुकसान झेलना पड़ा है. 2025 के बोडोलैंड टेरिटोरियल काउंसिल (BTC) चुनाव में भाजपा को करारी हार का सामना करना पड़ा है.

पूर्व उग्रवादी नेता हगरामा मोहिलारी की पार्टी बोडोलैंड पीपुल्स फ्रंट (BPF) ने शानदार प्रदर्शन करते हुए 40 में से 28 सीटें जीत लीं. वहीं भाजपा को सिर्फ 5 सीटों पर ही सब्र करना पड़ा. साथ ही भाजपा की पूर्व सहयोगी यूनाइटेड पीपुल्स पार्टी लिबरल (UPPL) को भी उससे ज्यादा सीटें मिल गई हैं. UPPL को 7 सीटें मिली हैं.

यह भी पढ़ें: असम के इस इलाके में सरकार की भी नहीं चलती, 40 नेताओं की ‘मिनी असेंबली’ के चुनाव आज

Add Zee News as a Preferred Source

एनडीए की हार मानने से किया इनकार

हगरामा मोहिलारी की इस जीत ने बीजेपी की असम में अब तक की अजेय छवि को चुनौती दी है. माना जा रहा है कि 2026 विधानसभा चुनाव से पहले यह नतीजे ‘सेमीफाइनल’ जैसे हैं, जो असम की राजनीति को और रोमांचक बना सकते हैं. हालांकि भाजपा की हार के बाद असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा सरमा ने इसे एनडीए की हार मानने से इनकार कर दिया. उन्होंने कहा कि BPF भी एनडीए का हिस्सा है, इसलिए 40 की 40 सीटें एनडीए के पास ही गई हैं. साथ ही उन्होंने कहा कि गायक जुबिन गर्ग के निधन की वजह से भाजपा को आखिरी समय में प्रचार का मौका नहीं मिला.

कौन हैं हगरामा मोहिलारी

चुनाव में जबरदस्त जीत हासिल करने वाले हगरामा मोहिलारी का सफर भी दिलचस्प रहा है. 56 वर्षीय मोहिलारी कभी बोडोलैंड लिबरेशन टाइगर्स (BLT) के उग्रवादी प्रमुख थे. 2003 के बोडो समझौते के बाद उन्होंने हथियार छोड़कर लोकतांत्रिक राजनीति की राह पकड़ी. 2005 में BPF बनाई और BTC के पहले चीफ एग्जीक्यूटिव मेंबर बने. तीन बार CEM रहने के बाद 2020 में सत्ता से बाहर हो गए लेकिन 2025 में जबरदस्त वापसी कर ली.

BTC जो 2003 में संविधान की छठी अनुसूची के तहत बना एक स्वायत्त निकाय है, असम के पश्चिमी हिस्से में बोडोलैंड टेरिटोरियल रीजन (BTR) को चलाता है. यह इलाका 8970 वर्ग किलोमीटर में फैला है और यहां करीब 30 लाख लोग रहते हैं, जिनमें ज्यादातर बोडो जनजाति से हैं.

Breaking News in Hindi और Latest News in Hindi सबसे पहले मिलेगी आपको सिर्फ Zee News Hindi पर. Hindi News और India News in Hindi के लिए जुड़े रहें हमारे साथ.

About the Author
author img
Tahir Kamran

Zee News में देश-विदेश और राजनीति से जुड़ी खबरें लिखते हैं. पत्रकारिता की रहगुज़र पर क़दम रखते हुए 2015 में एक उर्दू अख़बार से सफ़र का आग़ाज़ किया. उर्दू में दिलचस्पी और अल्फ़ाज़ क...और पढ़ें

TAGS

BTC

Trending news

Karur Stamped: निर्मला सीतारमण ने घायलों और पीड़ितों के परिजनों से मुलाकात की
Karur Stampede
Karur Stamped: निर्मला सीतारमण ने घायलों और पीड़ितों के परिजनों से मुलाकात की
असम के मुख्यमंत्री ने जुबीन गर्ग की मौत के मामले में सिंगापुर से मांगा सहयोग
Zubeen Garg
असम के मुख्यमंत्री ने जुबीन गर्ग की मौत के मामले में सिंगापुर से मांगा सहयोग
अब इस अमेरिकी देश के युवाओं ने खोला मोर्चा, सरकार के खिलाफ सड़कों पर उतरे Gen Z
World News
अब इस अमेरिकी देश के युवाओं ने खोला मोर्चा, सरकार के खिलाफ सड़कों पर उतरे Gen Z
पाकिस्तान को चुभा पीएम मोदी का ट्वीट, ख्वाजा आसिफ ने कही ये बात
PM Modi tweet on asia cup win
पाकिस्तान को चुभा पीएम मोदी का ट्वीट, ख्वाजा आसिफ ने कही ये बात
30 सितंबर 1993: वो काला दिन जब सूरज निकलने से पहले ही बिछ गईं हजारों लाशें
Killari Earthquake
30 सितंबर 1993: वो काला दिन जब सूरज निकलने से पहले ही बिछ गईं हजारों लाशें
'राहुल गांधी को गोली मारी जाएगी' भाजपा के वो प्रवक्ता जिन्होंने टीवी पर दी धमकी
rahul gandhi news
'राहुल गांधी को गोली मारी जाएगी' भाजपा के वो प्रवक्ता जिन्होंने टीवी पर दी धमकी
रंगोली के तौर पर लिखा था 'आई लव मुहम्मद', महाराष्ट्र के अहिल्यानगर में मचा जमकर बवाल
#maharashtra
रंगोली के तौर पर लिखा था 'आई लव मुहम्मद', महाराष्ट्र के अहिल्यानगर में मचा जमकर बवाल
चेरापूंजी-मौसिनराम नहीं महाराष्ट्र की इस जगह पर पड़ी सबसे ज्यादा बारिश
Tamhini
चेरापूंजी-मौसिनराम नहीं महाराष्ट्र की इस जगह पर पड़ी सबसे ज्यादा बारिश
सबरीमाला मंदिर से सोना कहां गायब हुआ? केरल हाईकोर्ट ने रिटायर्ड जज को सौंपी जांच
Sabarimala temple Gold Theft
सबरीमाला मंदिर से सोना कहां गायब हुआ? केरल हाईकोर्ट ने रिटायर्ड जज को सौंपी जांच
रिटायर होने के बाद न्यायाधीशों को बोलने से बचना चाहिए: जस्टिस पीएस नरसिम्हा
PS Narasimha
रिटायर होने के बाद न्यायाधीशों को बोलने से बचना चाहिए: जस्टिस पीएस नरसिम्हा
;