जहां 10 साल से भाजपा ने जमा रखा है सिक्का, वहां 40 में से मिलीं सिर्फ 5 सीटें, किसने दी करारी शिकस्त

BTC Election: यूं तो असम भारतीय जनता पार्टी का गढ़ माना जाता है, हालांकि हाल ही में पार्टी को बड़ा झटका लगा है. राज्य में 2016 विधानसभा चुनाव से भाजपा लगातार जीत हासिल करती आ रही है, हालांकि इस बार पार्टी को थोड़ा नुकसान झेलना पड़ा है. 2025 के बोडोलैंड टेरिटोरियल काउंसिल (BTC) चुनाव में भाजपा को करारी हार का सामना करना पड़ा है.

पूर्व उग्रवादी नेता हगरामा मोहिलारी की पार्टी बोडोलैंड पीपुल्स फ्रंट (BPF) ने शानदार प्रदर्शन करते हुए 40 में से 28 सीटें जीत लीं. वहीं भाजपा को सिर्फ 5 सीटों पर ही सब्र करना पड़ा. साथ ही भाजपा की पूर्व सहयोगी यूनाइटेड पीपुल्स पार्टी लिबरल (UPPL) को भी उससे ज्यादा सीटें मिल गई हैं. UPPL को 7 सीटें मिली हैं.

एनडीए की हार मानने से किया इनकार

हगरामा मोहिलारी की इस जीत ने बीजेपी की असम में अब तक की अजेय छवि को चुनौती दी है. माना जा रहा है कि 2026 विधानसभा चुनाव से पहले यह नतीजे ‘सेमीफाइनल’ जैसे हैं, जो असम की राजनीति को और रोमांचक बना सकते हैं. हालांकि भाजपा की हार के बाद असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा सरमा ने इसे एनडीए की हार मानने से इनकार कर दिया. उन्होंने कहा कि BPF भी एनडीए का हिस्सा है, इसलिए 40 की 40 सीटें एनडीए के पास ही गई हैं. साथ ही उन्होंने कहा कि गायक जुबिन गर्ग के निधन की वजह से भाजपा को आखिरी समय में प्रचार का मौका नहीं मिला.

कौन हैं हगरामा मोहिलारी

चुनाव में जबरदस्त जीत हासिल करने वाले हगरामा मोहिलारी का सफर भी दिलचस्प रहा है. 56 वर्षीय मोहिलारी कभी बोडोलैंड लिबरेशन टाइगर्स (BLT) के उग्रवादी प्रमुख थे. 2003 के बोडो समझौते के बाद उन्होंने हथियार छोड़कर लोकतांत्रिक राजनीति की राह पकड़ी. 2005 में BPF बनाई और BTC के पहले चीफ एग्जीक्यूटिव मेंबर बने. तीन बार CEM रहने के बाद 2020 में सत्ता से बाहर हो गए लेकिन 2025 में जबरदस्त वापसी कर ली.

BTC जो 2003 में संविधान की छठी अनुसूची के तहत बना एक स्वायत्त निकाय है, असम के पश्चिमी हिस्से में बोडोलैंड टेरिटोरियल रीजन (BTR) को चलाता है. यह इलाका 8970 वर्ग किलोमीटर में फैला है और यहां करीब 30 लाख लोग रहते हैं, जिनमें ज्यादातर बोडो जनजाति से हैं.