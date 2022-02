इस राज्य में शहरों और गांवों के नाम बदलने के लिए बनेगा पोर्टल, जनता दे सकेगी सुझाव: खुद CM ने की घोषणा

नई दिल्ली: देश के कई राज्यों में कई शहरों पर कस्बों के नाम कई कारणों से बदले जाते रहे हैं, लेकिन इस बीच असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा (Assam CM Himanta Biswa Sarma) ने बड़ा ऐलान किया है. उन्होंने कहा कि असम के शहरों, कस्बों और गांवों के नाम बदलने के लिए सुझाव आमंत्रित किए जाएंगे और इसके लिए राज्य सरकार एक पोर्टल लॉन्च करेगी, जहां जनता अपना सुझाव दे पाएगी.

पोर्टल लॉन्च करने की जानकारी खुद मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा (Assam CM Himanta Biswa Sarma) ने दी और ट्वीट कर कहा, 'एक नाम में बहुत कुछ है. किसी शहर, कस्बे या गांव का नाम उसकी संस्कृति, परंपरा और सभ्यता का प्रतिनिधित्व करना चाहिए. हम पूरे असम में नाम बदलने पर सुझाव आमंत्रित करने के लिए एक पोर्टल लॉन्च करेंगे, जो हमारी सभ्यता, संस्कृति के विपरीत है और किसी भी जाति या समुदाय के लिए अपमानजनक है.'

THERE’S MUCH IN A NAME

Name of a city, town or village should represent its culture, tradition & civilisation.

We shall launch a portal to invite suggestions on change of names across Assam which are contrary to our civilisation, culture & derogatory to any caste or community.

— Himanta Biswa Sarma (@himantabiswa) February 16, 2022