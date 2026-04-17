2 किलो मटन खा जाएंगे, टीएमसी वाले कौन-सा मांस खाते हैं...असम चुनाव से फ्री होते ही हिमंता ने ममता को ललकारा

असम में चुनाव संपन्न हुआ, तो थोड़ा आराम करके मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा सरमा पश्चिम बंगाल आ गए हैं. उनके आते ही बंगाल का चुनाव नए रंग में रंग गया. मीट-मछली का मुद्दा उछालने वाली ममता दीदी को उन्होंने चैंलेज किया है कि आइए देखते हैं कौन कितना मांस खा पाता है. भाजपा वाला 2 किलो मटन खा जाएगा. आगे उन्होंने गोमांस का जिक्र करते हुए आरोप लगाया कि मुझे तो संदेह है टीएमसी वाले कौन-सा मांस खाते हैं.

दरअसल, ममता बनर्जी ने चुनाव प्रचार के दौरान यह मुद्दा जोर-शोर से उछाला है. हिमंता आए तो पहले मीट-मांस पर ही जवाब दिया. हिमंता ने रैली में कहा कि मित्रो, पश्चिम बंगाल के चुनाव में इस बार सबसे बड़ा मुद्दा क्या है? मैंने देखा ममता दीदी बोल रही हैं कि अगर बीजेपी यहां जीत जाएगी, तो लोगों को मांस-मछली खाना बंद करा देंगे. उन्होंने कहा कि असम में भाजपा सरकार है. 10 साल हो गया है. कामाख्या मंदिर में अब भी बलि होती है कि नहीं होती है. असम के लोग मांस खाते हैं कि नहीं खाते हैं. असम के लोग मछली खाते हैं कि नहीं खाते हैं. मतलब बीजेपी आने के बाद भी असम के लोग मांस-मछली खा रहे हैं तो बंगाल में जीतने के बाद लोग क्यों नहीं खा पाएंगे?

ममता दीदी, आइए कंपटीशन कर लें

आगे ममता पर बरसते हुए असम के सीएम ने कहा कि ऐसा कोई कारण ही नहीं है इसीलिए मैं ममता दीदी को बोलता हूं कि आप असम आइए. मुझको भी मांस दिया जाएगा, आपको भी दिया जाएगा. कौन ज्यादा खाएगा मांस, थोड़ा कंपटीशन कर लेंगे. बंगाल का टीएमसी वाला ज्यादा खाएगा कि असम का बीजेपी वाला. उन्होंने दावा किया कि असम का बीजेपी वाला 2 किलो मटन खा जाएगा. टीएमसी वाला ज्यादा नहीं खा पाएगा. मैं ममता दीदी को बोलता हूं कि आप असम आइए मैं बहुत बढ़िया मटन और मछली खिला दूंगा. (वीडियो देखिए)

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हां, ये मांस बंगाल में जरूर बंद करा देंगे: हिमंता

आगे हिमंता ने ललकारते हुए कहा कि दीदी इसलिए बोल रही हैं क्योंकि बंगाल में बीजेपी आने से गाय मांस जरूर बंद हो जाएगा. गोमांस बंद होने का डर है ममता को. बांग्लादेश में गोमांस की तस्करी बंद होनी चाहिए. उन्होंने कहा कि बीजेपी आई, तो गोमांस की तस्करी जरूर बंद करा देंगे. आगे उन्होंने तंज कसते हुए कहा कि मुझे तो डाउट है कि टीएमसी वाले कौन-सा मांस खाते हैं.