Himanta Biswa Sarma: औचक निरीक्षण के लिए ऐसे पहुंचे असम सीएम, स्कूटी चलाते आए नजर

Assam CM: असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा (Himanta Biswa Sarma) अपने बयानों के लिए अक्सर चर्चाओं में रहते हैं. ऐसे में आज उनका एक और वीडियो सामने आया है. वीडियो में मुख्यमंत्री टू-व्हीलर चलाते दिखाई दे रहे हैं. असम इस समय बाढ़ से निपटने में जुटा हुआ है. असम राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (एएसडीएमए) बुलेटिन के अनुसार इस साल बाढ़ और भूस्खलन की वजह से 192 लोगों की जान चली गई है.

स्कूटी चलाते नजर आए राज्य के सीएम

#WATCH Assam CM Himanta Biswa Sarma drives a two-wheeler on his way to conduct an embankment inspection in Tamulpur pic.twitter.com/gbJALM6yjo

