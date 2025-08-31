'सबका भला BJP से जुड़ने में है...', टोपी पहने मुस्लिम शख्स को गले लगाकर क्या बोले CM हिमंता
Himanta Biswa Sarma: असम में जारी बेदखली अभियानों के बीच मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा सरमा ने सोशल मीडिया पर एक ऐसा वीडियो साझा किया है, जिसको लेकर काफी चर्चाएं हो रही हैं.  उन्होंने वीडियो के कैप्शन में लिखा है कि 'सबका भला बीजप से जुड़ने में है.' 

Written By  Md Amjad Shoab|Last Updated: Aug 31, 2025, 04:32 PM IST
Assam News: असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा सरमा अपने बयानों को लेकर अक्सर चर्चा में रहते हैं. लेकिन इस बार वे एक अलग वजह से सुर्खियों में आ गए हैं. सीएम सरमा ने अपने सोशल मीडिया हैंडल एक्स (X) पर एक वीडियो साझा किया है, जो खूब वायरल हो रहा है. वीडियो में मुख्यमंत्री एक टोपी पहने मुस्लिम शख्स को गले लगाते हुए दिखाई दे रहे हैं.  इतना ही नहीं, इस दौरान वे उनसे पूछते हैं, 'क्या आप अच्छे हो?'

सीएम सरमा ने अपने वीडियो के कैप्शन में  लिखा है,  'सबका भला भाजपा से जुड़ने में है.' सीएम के इस वीडियो को सोशल मीडिया पर जमकर शेयर किया जा  रहा है और लोगों की प्रतिक्रियाएं भी आ रही हैं. सोशल मीडिया पर इस वीडियो को लेकर जबरदस्त चर्चा हो रही है. कुछ लोग सरमा की पहल को सकारात्मक बताते हुए इसे साम्प्रदायिक सौहार्द का मिसाल बता रहे हैं, तो कई लोग इसे केवल चुनावी राजनीति से जोड़कर देख रहे हैं.

असम में बेदखली अभियान पर सियासी घमासान

वहीं, असम में बेदखली अभियानों को लेकर सियासत गरमाई हुई है. मुसलिम तंजीम इस अभियान को लेकर सीएम पर हमलावर है. हाल ही में जमीयत उलेमा-ए-हिंद (ए) के सदर अरशद मदनी ने असम के मौजूदा सीएम पर निशाना साधते हुए दावा किया था कि उन्होंने एक बार हिमंत बिस्वा सरमा को चुनाव टिकट देने के मुद्दे पर कांग्रेस नेता सोनिया गांधी को खत लिखा था. मदनी ने एक सभा में कहा कि उन्होंने सोनिया गांधी को खत लिखकर हिमंत बिस्वा सरमा को कांग्रेस से टिकट नहीं देने का दरख्वास्त किया था. उन्होंने अपने खत में दावा किया था कि वे आरएसएस की मानसिकता से बुरी तरह ग्रस्त हैं.

सीएम सरमा का मदनी को जवाब

वहीं, हिमंता बिस्वा सरमा ने भी जमीयत को करारा जवाब दिया. उन्होंने मदनी के दावे का जवाब देते हुए कहा कि आज मदनी ने मुझे चेतावनी दी है और कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने मुझे पहले भी धमकी दी थी. उन्होंने कहा कि, 'मैं मदनी से कहना चाहता हूं कि आप मुझे जितनी ज्यादा धमकी देंगे, असम के लोग उतना ही ज्यादा उठेंगे और उनके खिलाफि लड़ेंगे. हम गैर-कानूनी रूप से बसने वालों को बेदखल करना जारी रखेंगे और असल बासिंदे के भूमि अधिकार सुनिश्चित करेंगे. मैं मदनी और राहुल गांधी को असम के लोगों से लड़ने की चुनौती देता हूं, और हम उन्हें हरा देंगे.'

