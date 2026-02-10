'आधा चुनाव सुप्रीम कोर्ट में लड़ा जाता है', हिमंता के विवादित वीडियो पर CJI की सख्त टिप्पणी

CM Himanta biswa point blank video case: असम CM हेमंता सरमा के कथित विवादित वीडियो को लेकर सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल हुई है, जिसमें दो लोगों को निशाना बनाते दिखाया गया था. कोर्ट जल्द सुनवाई की तारीख तय करेगा और वीडियो पर कार्रवाई का फैसला करेगा.
CM Himanta biswa point blank video case: असम के मुख्यमंत्री हेमंता बिस्वा सरमा को लेकर एक नई बहस सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच गई है. लेफ्ट पार्टियों के नेता, जिनमें CPI और CPM शामिल हैं, ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की है. याचिका में कहा गया है कि एक वीडियो में सरमा मुसलमान समुदाय के खिलाफ हिंसा करते दिखाए गए थे. यह वीडियो अब हटा दिया गया है, लेकिन विवाद और सवाल बढ़ गए हैं.
क्या है मामला?
सुप्रीम कोर्ट की बेंच में चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया सूर्य कांत और जस्टिस जॉयमल्या बागची व एन वी अंजरिया शामिल थे. वरिष्ठ वकील निजाम पाशा ने कहा कि वीडियो के खिलाफ शिकायतें की गई थीं, लेकिन अब तक कोई एफआईआर दर्ज नहीं की गई थी. उन्होंने कोर्ट से जल्द हस्तक्षेप की मांग की है. पाशा ने बताया कि वीडियो में सरमा एक राइफल से दो लोगों को निशाना लगाते हुए दिखाए गए थे. इन लोगों में से एक स्कल कैप पहने और दूसरा दाढ़ी वाला था. वीडियो का कैप्शन पॉइंट-ब्लैंक शॉट लिखा हुआ था.
जल्द सुनवाई की तारीख होगी तय
चीफ जस्टिस सूर्य कांत ने कहा कि ऐसे मामलों में चुनाव का समय अक्सर एक बड़ा मुद्दा बन जाता है. उन्होंने कहा, 'समस्या यह है कि जैसे ही चुनाव आते हैं, उसका एक हिस्सा सुप्रीम कोर्ट में लड़ाई की तरह बन जाता है. यह समस्या है. हम तारीख तय करेंगे और सुनवाई करेंगे.' कोर्ट ने मामले को नोटिस किया है और जल्द सुनवाई की तारीख तय होने की उम्मीद है.
'वीडियो के बारे में मैं कुछ नहीं जानता'
इस वीडियो को सोशल मीडिया पर डालने के बाद काफी आलोचना हुई और आरोप लगे कि यह समुदाय के बीच नफरत फैलाने वाला है. इसके बाद बीजेपी ने इसे अपने सोशल मीडिया अकाउंट से हटा दिया है. वीडियो के बारे में पूछे जाने पर सरमा ने कहा कि उन्हें इस वीडियो की कोई जानकारी नहीं है. उन्होंने पत्रकारों से कहा, 'मैं किसी वीडियो के बारे में कुछ नहीं जानता.'
अब सुप्रीम कोर्ट तय करेगा कि इस मामले की सुनवाई कब होगी. नेताओं और जनता की निगाहें कोर्ट पर हैं. यह मामला सिर्फ वीडियो तक सीमित नहीं है, बल्कि चुनाव के समय राजनीतिक भाषणों और विवादों पर भी ध्यान केंद्रित करता है. कोर्ट की सुनवाई के बाद यह साफ होगा कि क्या इस वीडियो पर कोई कार्रवाई होगी या नहीं.
