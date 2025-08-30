अरशद मदनी के 'लेटर बम' पर हिमंता का पलटवार, कहा- किसी भी कीमत पर नहीं बनने देंगे इस्‍लामिक स्‍टेट
अरशद मदनी के 'लेटर बम' पर हिमंता का पलटवार, कहा- किसी भी कीमत पर नहीं बनने देंगे इस्‍लामिक स्‍टेट

असम सीएम ने कहा, 'हमारा अगला चरण है एनआरसी. घुसपैठियों की बेदखली जारी रहेगी. इसके अलावा हमारे एजेंडे में और भी बहुत कुछ है. हम अपना काम जारी रखेंगे. हमारे पास मौलाना अरशद मदनी के जैसे विचारों वाले नेताओं के खिलाफ एक लंबा एजेंडा है.'

Written By  Ravindra Singh|Last Updated: Aug 30, 2025, 01:43 PM IST
अरशद मदनी के 'लेटर बम' पर हिमंता का पलटवार, कहा- किसी भी कीमत पर नहीं बनने देंगे इस्‍लामिक स्‍टेट

असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्व सरमा ने जमीयत उलेमा ए हिंद के मौलाना अरशद मदनी के 'लेटर बम' पर करारा पलटवार किया है. दरअसल शुक्रवार (29 अगस्त) को जमीयत उलेमा ए हिंद के मौलाना अरशद मदनी ने ज़ी मीडिया से एक एक्सक्लूसिव बातचीत में असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा सरमा को लेकर चौंकाने वाले खुलासे किए थे. अब असम सीएम ने अरशद मदनी के को जवाब देते हुए कहा है कि उनके पास मौलाना अरशद मदनी के जैसे विचारों वाले नेताओं के खिलाफ एक लंबा एजेंडा है.

असम सीएम ने कहा, 'भारतीय जनता पार्टी लगातार असम की सत्ता पर काबिज है. असम में बीजेपी काफी मजबूत है. वो हमारे खिलाफ अब कुछ नहीं कर पाएंगे. भले ही वो लगातार कुछ न कुछ करने की कोशिश जरूर करते रहेंगे. हमारा अगला चरण है एनआरसी. घुसपैठियों की बेदखली जारी रहेगी. इसके अलावा हमारे एजेंडे में और भी बहुत कुछ है. हम अपना काम जारी रखेंगे. हमारे पास मौलाना अरशद मदनी के जैसे विचारों वाले नेताओं के खिलाफ एक लंबा एजेंडा है. असम को कट्टरपंथी इस्लामी राज्य बनाने के विचार के खिलाफ हम उस विचार के खिलाफ काम करेंगे.'

 

असम सीएम पर क्या बोले थे अरशद मदनी?
इसके पहले शुक्रवार को जी न्यूज से एक्सक्लूसिव बातचीत में मौलाना अरशद मदनी ने असम सीएम हिमंता बिस्व सरमा को लेकर एक के बाद एक करके सनसनीखेज खुलासे किए थे. मदनी ने जी न्यूज से बातचीत में असम सीएम हिमंता के बढ़ते हुए सियासी कद को लेकर पूरी कहानी बयां की थी. इसी दौरान उन्होंने हिमंता की एक पुरानी कहानी साझा करते हुए बताया था कि वो उन्हें काफी नजदीक से जानते हैं. इस दौरान मदनी ने इस बात का भी दावा किया था कि 'हिमंता ने सारी जिंदगी कांग्रेस की रोटियां तोड़ी लेकिन दिमाग आरएसएस का रहा'.

'ये एक दिन मुसलमानों के लिए आस्तीन का सांप बनेगा'
मौलाना अरशद मदनी ने आगे कहा, 'मैंने सोनिया गांधी को चिट्ठी लिखी थी कि आप हिमंता बिस्व सरमा को टिकट मत दीजिए. ये आपके वजीर जरूर हैं लेकिन इसका दिमाग आरएसएस का रहा है.जब आखिरी इलेक्शन हुआ था उस वक्त मैंने कहा था कि हिमंता  क्योंकि मैं जानता था क्योंकि वह (हिमंता) कांग्रेस के वजीर थे मैंने कहा था कि यह आपके वजीर जरूर है लेकिन ये आस्तीन का सांप बनेगा मुसलमान के साथ. इसे तो मुसलमान कब से बर्दाश्त कर रहा है. हिमंता के हाथों में असम की कमान जाने के बाद नतीजा ये कि असम के अंदर असलियत को लेकर अल्पसंख्यक को लेकर जो पहाड़ टूट रहा है वह असम के चीफ मिनिस्टर की वजह से है उसको बयां करना मुश्किल है.'

