'मियां लोगों को नहीं देना चाहिए भारत में वोट...', CM हिमंता ने बढ़ाया सियासी पारा, असम में कर रहे हैं ये काम

Assam Voter List Controversy: असम के सीएम हिमंता बिस्वा सरमा ने एक बार फिर बड़ा बयान दिया है. उन्होंने कहा है कि मुस्लिम समुदाय भारत में वोट देने की इजाजत नहीं मिलनी चाहिए .
Himanta Biswa Sarma: अपने बयानों की वजह से हमेशा सुर्खियों में रहने वाले असम के सीएम हिमंता बिस्वा सरमा ने एक बार फिर बड़ा बयान दिया है. असम के बंगाली बोलने वाले मुस्लिम समुदाय पर निशाना साधते हुए उन्होंने कहा कि उन्हें भारत में वोट देने की इजाजत नहीं मिलनी चाहिए. इसके बजाय उन्हें पड़ोसी देश बांग्लादेश में वोट डालना चाहिए. इसके अलावा क्या कुछ कहा जानते हैं.
बांग्लादेश में डालना चाहिए वोट
सरमा ने चराईदेव जिले के महमारा में एक इवेंट के मौके कहा कि नियमों के मुताबिक, मिया (समुदाय के लिए एक बुरा शब्द) को यहां वोट नहीं डालना चाहिए, उन्हें बांग्लादेश में वोट डालना चाहिए. यह पक्का करने के लिए कि वे असम में वोट न डालें, हमने कुछ कदम उठाए हैं. उन्होंने कहा कि एक बार जब असम में स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन (SIR) हो जाएगा, तो हमें उनके 400,000-500,000 नाम (वोटर रोल से) हटाने होंगे.
बिल्कुल अलग है स्पेशल रिवीजन
साथ ही साथ कहा कि असम सिर्फ एक स्पेशल रिवीजन (SR) कर रहा है, जो SIR से कई तरह से अलग है, SIR के उलट, बूथ-लेवल के अधिकारी डॉक्यूमेंट का वेरिफिकेशन नहीं करते, किसी नागरिक द्वारा बेस वोटर रोल से जोड़े गए लिंक की कोई जांच नहीं होती और अधिकारी सिर्फ घर-घर जाकर गिनती के फॉर्म बांटते हैं, मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक सरमा ने आगे कहा कांग्रेस मुझे जितना चाहे गाली दे, लेकिन मेरा काम मियों को असहज करना है.
कब पब्लिश होगा फाइनल रोल?
इलेक्शन कमीशन SR कर रहा है, SIR नहीं, क्योंकि नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटिजन्स को अपडेट करने का प्रोसेस, जो गैर-कानूनी विदेशियों को बाहर निकालने के लिए राज्य की एक खास पहल है, जो अभी तक पूरी नहीं हुई है. बता दें कि EC ने 27 दिसंबर को राज्य में 25.1 मिलियन वोटरों की लिस्ट वाली ड्राफ्ट इलेक्टोरल रोल पब्लिश की. जिसमें बताया गया है कि घर-घर जाकर वेरिफिकेशन के दौरान 478,992 वोटरों की मौत हो गई, 523,680 शिफ्ट हो गए और 53,619 वोटरों के नाम एक से ज्यादा एंट्री में पाए गए. ड्राफ्ट के लिए दावे और आपत्तियां दर्ज करने का समय 22 जनवरी को खत्म हो गया. उनका निपटारा 2 फरवरी तक किया जाएगा और फाइनल रोल 10 फरवरी को पब्लिश किए जाएंगे.
