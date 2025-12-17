14 बार जन्म लेना होगा तब भी न हो पाएगा... बांग्लादेशी बयानवीरों को असम के सीएम हिमंता ने जमकर लताड़ा

Himanta Sarma On Bangladesh's Remarks : भारत एक परमाणु शक्ति संपन्न राष्ट्र है जिसके पास दुनिया की चौथी सबसे बड़ी सेना है. भारत पांचवी सबसे बड़ी इकॉनमी है. इसके बाद भी कुछ जलनखोर भारत को झुकाने जैसे ख्याली पुलाव पकाते रहते हैं. फिलहाल बात बांग्लादेश के उन बयानवीरों कि जो नॉर्थईस्ट को लेकर औकात से बाहर जाकर अकारण तनावपूर्ण और हिंसा का माहौल बनाना चाहते हैं. ऐसे लोगों को लिए असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा ने कड़ी प्रतिक्रिया देते हुए इस चलन को बेबुनियाद और खतरनाक बताया है.

सरमा ने बांग्लादेश के कुछ हिस्सों से बार-बार आ रही टिप्पणियों पर कड़ी प्रतिक्रिया दी है, जिनमें नॉर्थ-ईस्ट भारत को अलग करके बांग्लादेश में मिलाने का सुझाव दिया गया था, और ऐसे विचारों को उन्होंने बेबुनियाद और खतरनाक बताया है.

भारत चुप नहीं रहेगा: हिमंता

उन्होंने आगे कहा, 'हमें इस तरह की मानसिकता को बढ़ावा नहीं देना चाहिए. बांग्लादेश के लोगों को समझना चाहिए कि भारत ऐसे व्यवहार पर चुप नहीं रहेगा'.

उनकी कड़ी चेतावनी 15 दिसंबर को बांग्लादेश में बांग्लादेश की नई बनी नेशनल सिटिजन पार्टी (NCP) के एक वरिष्ठ नेता हसनात अब्दुल्ला के एक बयान के संदर्भ में आई जिन्होंने भारत को एक भड़काऊ चेतावनी देते हुए कहा था कि अगर नई दिल्ली बांग्लादेश को अस्थिर करने की कोशिश की तो जरूरत पड़ने पर बांग्लादेश नॉर्थ-ईस्ट राज्यों को अलग-थलग करने के बारे में सोच सकता है.

'सरमा का विजन क्लियर है'

BJP के फायरब्रांड नेता सरमा ने इससे पहले कहा था कि अगर बांग्लादेश चिकन नेक या सिलीगुड़ी कॉरिडोर को निशाना बनाता है, जो भारतीय मुख्य भूमि को नॉर्थईस्ट से जोड़ता है, तो भारत बांग्लादेश के दोनों चिकन नेक को निशाना बनाकर जवाबी कार्रवाई करेगा.

अहसान फरामोशी या कुछ और...

पिछले एक साल में, बांग्लादेश के कई सिविल सोसाइटी समूह के नेताओं ने यह दावा करने की कोशिश की थी कि वे 20 किलोमीटर लंबे सिलीगुड़ी कॉरिडोर के जरिए नॉर्थईस्ट भारत को काट सकते हैं. इसके बाद सरमा ने कहा, 'हमारे पास एक चिकन नेक है, लेकिन बांग्लादेश के पास दो चिकन नेक हैं. अगर बांग्लादेश हमारे चिकन नेक पर हमला करता है, तो हम बांग्लादेश के दोनों चिकन नेक पर हमला करेंगे. सरमा ने पहले कहा था कि बांग्लादेश का चिकन नेक, जो मेघालय में है और बांग्लादेश में चटगांव बंदरगाह को जोड़ता है, भारत के चिकन नेक से काफी पतला है और बहुत कम दूरी पर है.

सरमा ने ये भी कहा कि हाल ही में हुए ऑपरेशन सिंदूर ने पहले ही साबित कर दिया है कि भारत कितना मजबूत है और भारत पर हमला करने से पहले बांग्लादेश को 14 बार फिर से जन्म लेना होगा.