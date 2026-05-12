नई टीम या पुराने नेताओं पर भरोसा! कौन हैं वो 4 लीडर जो हिमंता सरकार में बनेंगे मंत्री?

Assam CM Oath Ceremony: हिमंता बिस्वा सरमा लगातार दूसरी बार असम के सीएम बनेंगे, आज वो सीएम पद की शपथ लेंगे, इसके साथ 4 और नेता मंत्री पद की शपथ लेंगे, आइए जानते हैं उन नेताओं के बारे में जो सरमा सरकार में मंत्री बनेंगे.
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CM Himanta Cabinet: असम में जब चुनाव के नतीजे आए तो उसके बाद से ही ये तय था कि हिमंता बिस्वा सरमा फिर से सीएम बनेंगे, आज इसपर मुहर लग जाएगी क्योंकि गुवाहाटी में हिमंता बिस्वा सरमा आज सीएम पद की शपथ लेंगे. उनके साथ-साथ चार नेता मंत्री पद की शपथ लेंगे, असम में लगातार तीसरी बार NDA की सरकार बनने जा रही है. आइए जानते हैं उन नेताओं के बारे में जो हिमंता सरकार में सीएम पद की शपथ लेंगे.
रामेश्वर तेली को हिमंता सरकार में मंत्री बनाया जाएगा, ये चाय-जनजाति के एक सीनियर नेता हैं, जिन्होंने केंद्र में नरेंद्र मोदी सरकार के दूसरे टर्म में फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज और फिर पेट्रोलियम और नेचुरल गैस के लिए केंद्रीय राज्य मंत्री के तौर पर काम किया है. असम असेंबली में एक दशक और फिर लोकसभा में एक और दशक बिताने के बाद, उन्हें 2024 में राज्यसभा के लिए नॉमिनेट किया गया था, इस बार के विधानसभा चुनाव में रामेश्वर ने दुलियाजान सीट से चुनाव जीता था, अब उन्हें मंत्री बनाया जाएगा.
अजंता नियोग भी मंत्री पद की शपथ लेंगी, नियोग, सरमा के सबसे लंबे समय से साथ काम करने वालों में से एक हैं और गोलाघाट सीट से लगातार छठी बार विधायक चुनी गई हैं. पहली बार उन्होंने साल 2001 में चुनाव जीता था और सरमा के बीजेपी में शामिल होने के बाद उन्होंने भी साल 2020 में पार्टी का दामन थामा और फाइनेंस मिनिस्टर का काम किया. वह असम में यह पद संभालने वाली पहली महिला थीं.
अतुल बोरा BJP की लंबे समय से क्षेत्रीय सहयोगी AGP के प्रेसिडेंट हैं, जिनकी जड़ें असम आंदोलन में एक स्टूडेंट लीडर के तौर पर हैं. वह राज्य में BJP की पिछली दोनों सरकारों में कैबिनेट मिनिस्टर रहे हैं. वो भी आज मंत्री पद की शपथ लेंगे.
इसके अलावा BPF नेता चरण बोरो को भी मंत्रिमंडल में जगह मिलेगी, चरण बोरो मजबत विधानसभा क्षेत्र से तीसरी बार विधायक चुने गए हैं, पिछले साल अक्टूबर में उन्हें सरमा सरकार में मंत्रिमंडल में शामिल किया गया था. इस बार फिर उन्हें सरमा सरकार में मंत्री बनाया जाएगा.
कौन बनेगा स्पीकर?
इन चार नेताओं के साथ सरमा ने यह भी घोषणा की कि असम BJP के पूर्व अध्यक्ष और पिछली सरमा सरकार में मंत्री रहे रणजीत दास, विधानसभा में स्पीकर की भूमिका निभाएंगे.
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