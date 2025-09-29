हमारी सरकार पर भरोसा रखें, हम अपने प्रिय...असम के मुख्यमंत्री ने जुबीन गर्ग की मौत के मामले में सिंगापुर से मांगा सहयोग

Zubeen Garg death case: असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा ने सोमवार को कहा कि राज्य सरकार ने गायक ज़ुबीन गर्ग की मौत के मामले में अधिकारियों से पूर्ण सहयोग प्राप्त करने के लिए गृह मंत्रालय से सिंगापुर के साथ पारस्परिक कानूनी सहायता संधि (एमएलएटी) लागू करने का अनुरोध किया है.
Assam CM On Zubeen death case: असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा ने सोमवार को कहा कि राज्य सरकार ने गायक ज़ुबीन गर्ग की मौत के मामले में अधिकारियों से पूर्ण सहयोग प्राप्त करने के लिए गृह मंत्रालय से सिंगापुर के साथ पारस्परिक कानूनी सहायता संधि (एमएलएटी) लागू करने का अनुरोध किया है. उन्होंने कहा कि इससे अधिकारियों को मामले के विवरण तक पहुंच प्राप्त होगी और ज़ुबीन की मौत के मामले में न्याय सुनिश्चित करने के लिए आरोपियों को वापस लाने में मदद मिलेगी.
प्रिय जुबीन की मौत से दुखी असम सीएम
X पर एक पोस्ट में, हिमंत बिस्वा सरमा ने लिखा, "असम सरकार ने हमारे प्रिय ज़ुबीन की दुर्भाग्यपूर्ण मृत्यु के संबंध में सिंगापुर के साथ पारस्परिक कानूनी सहायता संधि (एमएलएटी) लागू करने के लिए गृह मंत्रालय से एक औपचारिक अनुरोध प्रस्तुत किया है." पोस्ट में लिखा है, "एक बार लागू होने पर, यह सिंगापुर के अधिकारियों से पूर्ण सहयोग सुनिश्चित करेगा, जिससे हमें मामले के विवरण और आरोपियों को वापस लाने और न्याय सुनिश्चित करने में सहायता मिलेगी."
19 सितंबर को सिंगापुर में डूबने की कथित घटना के बाद निधन
ज़ुबीन गर्ग का 19 सितंबर को सिंगापुर में डूबने की कथित घटना के बाद निधन हो गया. उनके पार्थिव शरीर को राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली लाया गया और बाद में एक व्यावसायिक उड़ान से असम ले जाया गया, जो 21 सितंबर को गुवाहाटी पहुंचीं. गर्ग पूर्वोत्तर भारत महोत्सव के लिए सिंगापुर में थे. इससे पहले, 27 सितंबर को, असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा ने जनता से जुबीन गर्ग मामले में अफ़वाहें न फैलाने का आग्रह किया था.
निराधार दावे फैलाने के लिए न करने की अपील
X पर एक पोस्ट में सरमा ने असमिया गायक के मामले में लोगों के दुःख का इस्तेमाल गलत सूचना और निराधार दावे फैलाने के लिए न करने की अपील की थी. उन्होंने आश्वासन दिया कि सरकार न्याय सुनिश्चित करेगी. सरमा ने कहा, "हमारी सरकार पर भरोसा रखें. हम अपने प्रिय ज़ुबीन के मामले में न्याय सुनिश्चित करेंगे. अगर हम असफल होते हैं, तो कृपया हमें सज़ा दें. लेकिन लोगों के दुःख का इस्तेमाल अफ़वाहों और गलत सूचनाओं को हवा देने के लिए न करें."
