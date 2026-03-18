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पहले बोरा और बोरदोलोई! असम कांग्रेस में अंदर क्या चल रहा है? इस्तीफों के पीछे ‘अपमान’ की कॉमन कहानी

Assam Congress: कांग्रेस पार्टी ने असम में एक और दिग्गज नेता को गंवा दिया है. लोकसभा सांसद प्रद्युत बोरदोलोई ने भी इस्तीफा दे दिया है. प्रद्युत के इस्तीफे के बाद एक बार फिर कांग्रेस के अंदरूनी दरारें खुलकर सा

Written By  Tahir Kamran|Last Updated: Mar 18, 2026, 07:54 AM IST
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पहले बोरा और बोरदोलोई! असम कांग्रेस में अंदर क्या चल रहा है? इस्तीफों के पीछे ‘अपमान’ की कॉमन कहानी

Assam Election 2026: असम में चुनाव से पहले कांग्रेस पार्टी को एक और बड़ा झटा लगा है. चुनावों के ऐलान से पहले पूर्व राज्य कांग्रेस अध्यक्ष भूपेन बोरा और अब चुनावों के ऐलान के बाद लोकसभा सदस्य प्रद्युत बोरदोलोई ने भी इस्तीफा दे दिया है. उन्होंने कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे को अपना इस्तीफा सौंपा है. बताया जा रहा है कि उन्होंने पार्टी के अंदर अपमान का सामना करना पड़ा. इससे पहले भूपेन बोरा ने 'आत्मसम्मान' का हवाला देते हुए पार्टी से इस्तीफा दे दिया था और फिर भाजपा में शामिल हो गए थे.

चुनाव से ऐन से पहले पार्टी के दिग्गज नेता के इस्तीफे के चलते असम कांग्रेस में नए संकट की स्थिति पैदा होती दिख रही है. कहा जा रहा है कि प्रद्युत बोरदोलोई ने आरोप लगाया है कि उनके नागांव संसदीय क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले विधानसभा क्षेत्रों में से एक, लहरीघाट के लिए उम्मीदवारों के चुनाव को लेकर चल रही चर्चाओं के दौरान उन्हें 'बेइज्जत' किया गया है.

अप्रैल 2025 में हुआ जानलेवा

प्रद्युत ने खुद के ऊपर पिछले साल अप्रैल में हुए हमले का भी जिक्र किया. उन्होंने कहा,'27 अप्रैल 2025 को दुमदुमिया क्षेत्र में मुझ पर जानलेवा हमला हुआ था. नागांव पुलिस ने लाहौरीघाट के कुख्यात अपराधी इमदादुल इस्लाम को गिरफ्तार कर उसके खिलाफ चार्जशीट दाखिल की. बाद में पता चला कि ​​वह लाहौरीघाट के विधायक डॉ आसिफ नजर का करीबी माना जाता है. इतना ही नहीं जब इमदादुल इस्लाम जेल से रिहा हुआ तो डॉक्टर नजर ने उसका 'नायक जैसा स्वागत' किया.

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डॉ नजर को टिकट देने का किया विरोध

बात यहीं खत्म नहीं हुई, प्रद्युत ने आगे आरोप लगाया कि डॉ आसिफ नजर न सिर्फ उसी मुजरिम को असम प्रदेश कांग्रेस कमेटी अध्यक्ष के आवास पर ले गए. 11 जनवरी 2026 को गौरव गोगोई के जरिए इमदादुल इस्लाम के लिए औपचारिक अभिनंदन समारोह का आयोजन भी किया. उन्होंने इस कदम का विरोध किया और गोगोई से अपील की कि वे आरोपी के साथ डॉ नजर के कथित संबंध का समर्थन न करें. प्रद्युत बोरदोलोई ने आगे दावा किया कि उन्होंने प्रियंका गांधी के सामने भी इमदादुल के कथित आपराधिक संबंधों के सबूत पेश किए थे और आगामी चुनावों में लाहौरीघाट से कांग्रेस उम्मीदवार के रूप में डॉ नजर को फिर से टिकट देने के प्रस्ताव का विरोध किया था. 

'दिल्ली की मीटिंग भी हुआ अपमान'

बोरदोलोई ने यह भी आरोप लगाया कि 13 मार्च को नई दिल्ली में कांग्रेस केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक के दौरान, स्क्रीनिंग कमेटी के सदस्य और उत्तर प्रदेश के सांसद इमरान मसूद ने कहा कि डॉ नजर के खिलाफ लगाए गए आरोप और सबूत झूठे हैं. इसको लेकर बोरदोलोई ने लिखा,'मैं उस बैठक में मौजूद नहीं था लेकिन पार्टी के सर्वोच्च नेतृत्व के सामने मेरे बारे में की गई ऐसी टिप्पणियों से मुझे अपमान महसूस हुआ. उस स्थिति में गौरव गोगोई पूरी तरह चुप रहे और उन्होंने वह जानकारी पेश नहीं की जो मैंने पहले उनके साथ शेयर की थी.'

कौन हैं बोरदोलोई? देखिए पूरा सियासी सफर

2001–2006
असम विधानसभा से पहली जीत, सक्रिय राजनीति में एंट्री और कांग्रेस के उभरते नेता के रूप में पहचान.
2006–2016
लगातार विधायक और असम सरकार में कैबिनेट मंत्री. शिक्षा और स्वास्थ्य जैसे विभाग संभाले.
2016
कांग्रेस सत्ता से बाहर, लेकिन बोरदोलोई की क्षेत्रीय पकड़ मजबूत बनी रही.
2019
नागांव से लोकसभा चुनाव जीतकर संसद पहुंचे, राज्य से राष्ट्रीय राजनीति तक विस्तार.
2020–2024
असम कांग्रेस के प्रमुख चेहरों में शामिल, संगठन और रणनीति में अहम भूमिका.
2025–2026
टिकट विवाद और गुटबाजी के बीच पार्टी से टकराव, अंदरूनी संकट खुलकर सामने आया.
2026
कांग्रेस से इस्तीफा- असम की राजनीति में बड़ा मोड़ और संभावित सियासी बदलाव.
© ZEE NEWS

भाजपा में शामिल हो सकते हैं बोरदोलोई

असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा सरमा ने कहा कि मैंने पहले ही इसकी भविष्यवाणी कर दी थी. मुझे पता था कि वह पार्टी में ज्यादा समय तक नहीं टिक पाएंगे क्योंकि जिन लोगों पर उनकी हत्या का आरोप है, उनका एपीसीसी प्रमुख ने गमोसा (स्कार्फ) से स्वागत किया था. मैंने उनके साथ पंद्रह साल काम किया है और उनमें आत्मसम्मान है. बहुत से लोग आत्मसम्मान की अनदेखी करके पार्टी में बने रहते हैं लेकिन एक दिन वे टिक नहीं पाएंगे और पार्टी छोड़ देंगे. दूसरी तरफ राज्य मुख्यमंत्री हिमंता ने इशाा दिया है कि भाजपा उनका स्वागत करने के लिए तैयार है.

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Tahir Kamran

Zee News में नेशनल डेस्क पर देश–विदेश और राजनीति से जुड़ी खबरें लिखते हैं. करियर का आगाज 2015 से 'पंजाब केसरी' ग्रुप के उर्दू अखबार ‘हिंद समाचार’ से किया, जहां वे कंटेट राइटर से पेज डिजाइनर तक पहुं...और पढ़ें

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