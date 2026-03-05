असम में विधानसभा चुनाव से पहले कांग्रेस को बड़ा झटका, भाजपा में शामिल हुए 3 विधायक

Assam Assembley Election 2026: असम में इस महीने मार्च 2026 में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं. इसको लेकर राज्य में हलचल मची हुई है. यहां नेताओं के बयानबाजी के साथ-साथ दल बदलने का सिलसिला भी जारी है. बता दें कि चुनाव से पहले कांग्रेस के 3 निलंबित विधायक कमलाख्या डे पुरकायस्था, बसंत दास और शशि कांता दास ने गुरुवार ( 5 मार्च 2026) को गुवाहाटी में भाजपा का दामन थाम लिया.

कांग्रेस छोड़ भाजपा में शामिल 3 नेता

तीनों नेताओं को कांग्रेस की ओर से पार्टी विरोधी गतिविधियों के लिए सस्पेंड किया गया था. असम में यह दल-बदल पिछले महीने असम कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष भूपेन बोराह के भाजपा में शामिल होने के कुछ ही दिनों बाद देखने को मिला है. तीनों नेता असम भाजपा अध्यक्ष दिलीप सैकिया और अन्य लोगों की उपस्थिति में औपचारिक रूप से भाजपा में शामिल हुए. कांग्रेस नेताओं के भाजपा में शामिल होने को लेकर असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा सरमा ने कहा,' आज 3 कांग्रेस विधायक हमारी पार्टी में शामिल हुए हैं. यह भाजपा के लिए एक बड़ा दिन है. मुझे विश्वास है कि यह शामिल होना भाजपा की बढ़ती लोकप्रियता और पीएम मोदी मोदी के नेतृत्व के प्रति लोगों के सम्मान को दर्शाता है.'

राष्ट्र और असम की सुरक्षा के लिए लिया फैसला: कमलाख्या

भाजपा में शामिल होने के बाद कमलाख्या डे पुरकायस्था ने कहा कि यह फैसला राष्ट्र और असम की सुरक्षा के हित में लिया गया है. उन्होंने कहा,' हम सभी एक ही मकसद के लिए एकजुट हुए हैं. हमारा देश, हमारा राष्ट्र और असम की सुरक्षा. भाजपा सरकार ने विकास के मामले में असम को आगे ले जाने के लिए कड़ी मेहनत की है. राज्य की सुरक्षा और विकास को ध्यान में रखते हुए हमने महसूस किया कि असम के नागरिक होने के नाते हमें भाजपा के साथ खड़ा होना चाहिए.' वहीं शशि कांता दास ने इस दिन को अपने लिए ऐतिहासिक बताते हुए सीएम हिमंता बिस्वा सरमा के कामों की सराहना की. उन्होंने कहा,' असम के विकास के लिए मैंने आज भाजपा में शामिल होने का फैसला किया है.'

'भाजपा के साथ काम करने से विकास और भी तेजी होगा...'

कांग्रेस से भाजपा में शामिल हुए बसंत दास ने भी सरकार के लिए समर्थन जताया और कहा कि उनका मानना ​​है कि पार्टी में शामिल होने से उनके निर्वाचन क्षेत्र के विकास को और बढ़ावा मिलेगा. उन्होंने कहा,' आज मैं प्रदेश अध्यक्ष दिलीप सैकिया और मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा सरमा की उपस्थिति में पार्टी में शामिल हुआ. मेरा मानना ​​है कि भाजपा के साथ काम करने से मेरे निर्वाचन क्षेत्र का विकास और भी तेजी से होगा.' बता दें कि निलंबित कांग्रेस विधायकों का पार्टी में शामिल होना राजनीतिक रूप से बेहद महत्वपूर्ण समय पर हुआ है. ऐसा इसलिए क्योंकि पार्टियां आगामी असम विधानसभा चुनावों के लिए अपनी तैयारियों को तेज कर रही हैं.