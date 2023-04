असम के मुख्यमंत्री हिमंता की सबसे बड़ी कमजोरी आई सामने, सोशल मीडिया पर वायरल हुआ चौंकाने वाला वीडियो

असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा ने मंगलवार को एक ट्विटर यूजर द्वारा उन्हें 'कॉपी पेस्ट सीएम' कहने पर प्रतिक्रिया दी. यूजर ने एक वीडियो ट्वीट किया था, जिसके कैप्शन में लिखा था, "पेश है असम के सीएम को जो बिना कॉपी किए विजिटर्स बुक में एक पैराग्राफ भी नहीं लिख सकते." इसके जवाब में सरमा ने कहा कि वह असमिया मीडियम स्कूल में पढ़े हैं.

उन्होंने कहा, “मैं एक असमिया माध्यम के स्कूल में गया और अपने विनम्र तरीके से हिंदी और अंग्रेजी सीखने की पूरी कोशिश कर रहा हूं. मुझे स्वीकार करना चाहिए कि मैं अंग्रेजी और हिंदी बहुत अच्छी तरह से नहीं जानता, और मुझे यह स्वीकार करने में कोई हिचकिचाहट नहीं है."

I went to an Assamese medium school and am trying my best to learn Hindi and English in my own humble way. I must admit that I do not know English and Hindi very well, and I have no hesitation in admitting it. https://t.co/DgeVCvqwfg

