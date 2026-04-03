ओरुनोदोई स्कीम क्या असम में बन गई है 'आंदोलन'? चुनाव में हो रही इस स्कीम की सबसे ज्यादा चर्चा

असम सरकार ने महिला सशक्तिकरण की दिशा में एक बड़ा कदम उठाते हुए ‘ओरुनोडोई 3.0’ योजना के तहत राज्य की करीब 40 लाख महिलाओं को सीधे आर्थिक सहायता दी है. इस योजना के तहत प्रत्येक लाभार्थी महिला के खाते में 9000 रुपये ट्रांसफर किए गए हैं, जिससे उनके दैनिक जीवन और परिवार की जरूरतों को सहारा मिल सके. इस अवसर पर मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा ने गुवाहाटी के ज्योति-बिष्णु कला क्षेत्र में आयोजित केंद्रीय कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के तौर पर हिस्सा लिया. उन्होंने कहा कि सरकार का उद्देश्य महिलाओं को आर्थिक रूप से मजबूत बनाना और उन्हें आत्मनिर्भर बनाना है, ताकि वे अपने परिवार और समाज में बेहतर भूमिका निभा सकें.



गुवाहाटी में मुख्य कार्यक्रम के साथ-साथ इस पहल को पूरे राज्य में व्यापक स्तर पर आगे बढ़ाया गया. गांव-गांव तक इसकी पहुंच सुनिश्चित करने के लिए पंचायत स्तर पर विशेष बैठकें आयोजित की गईं. बोडोलैंड प्रादेशिक परिषद के अंतर्गत आने वाले क्षेत्रों में ग्राम परिषद विकास समितियों (VCDC) के जरिए भी लोगों को जोड़ा गया और कार्यक्रम को स्थानीय स्तर पर मजबूती दी गई. वहीं, शहरी इलाकों में भी अलग-अलग स्थानों पर बैठकों का आयोजन कर अधिक से अधिक लोगों की भागीदारी सुनिश्चित की गई. इस तरह यह आयोजन सिर्फ एक शहर तक सीमित नहीं रहा, बल्कि पूरे राज्य में जनभागीदारी के साथ एक व्यापक अभियान का रूप लेता नजर आया.

सरकार ने डीबीटी से लाभार्थियों को भेजा पैसा

सरकार ने लाभार्थियों तक मदद सीधे पहुंचाने के लिए इस बार पूरी प्रक्रिया को पारदर्शी और आसान बनाने पर जोर दिया. धनराशि सीधे बैंक खातों में ट्रांसफर की गई, जिससे बीच में किसी भी तरह के बिचौलियों की भूमिका खत्म हो गई और लोगों को पूरी राशि बिना कटौती के मिल सकी. राज्य सरकार के मुताबिक, इस पहल के तहत कुल 3,600 करोड़ रुपये एक ही दिन में लाभार्थियों के खातों में भेजे गए. यह अपने आप में एक बड़ा रिकॉर्ड माना जा रहा है, क्योंकि राज्य में किसी भी कल्याणकारी योजना के तहत एक दिन में इतनी बड़ी राशि का हस्तांतरण पहले कभी नहीं हुआ था. सरकार का कहना है कि इस कदम से न सिर्फ पारदर्शिता बढ़ी है, बल्कि जरूरतमंद लोगों तक समय पर आर्थिक सहायता पहुंचाना भी सुनिश्चित हुआ है.

9 अप्रैल को हैं असम में विधानसभा चुनाव, 4 मई को रिजल्ट

असम में विधानसभा चुनाव 2026 को लेकर सियासी सरगर्मियां तेज हो गई हैं. चुनाव आयोग ने रविवार, 15 मार्च को चुनाव कार्यक्रम का ऐलान कर दिया. घोषित शेड्यूल के मुताबिक इस बार पूरे राज्य में चुनाव एक ही चरण में कराया जाएगा. मतदाता 9 अप्रैल को अपने मताधिकार का इस्तेमाल करेंगे, जबकि नतीजों के लिए करीब एक महीने का इंतजार करना होगा. वोटों की गिनती 4 मई को की जाएगी. अब तारीखों के ऐलान के साथ ही राजनीतिक दलों ने अपनी तैयारियां और तेज कर दी हैं, और चुनावी मुकाबला दिलचस्प होने के आसार हैं.

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