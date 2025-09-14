असम में हिली धरती, 5.8 तीव्रता के भूकंप से खौफ में आए लोग, घरों से निकलकर भागे
देश

असम में हिली धरती, 5.8 तीव्रता के भूकंप से खौफ में आए लोग, घरों से निकलकर भागे

Assam Earthquake: असम से एक बड़ी खबर सामने आ रही है. बता दें कि यहां पर कई हिस्सों में 5.8 की तीव्रता से भूकंप आया है. भूकंप के झटके जैसे ही महसूस हुए लोग अपने घरों से निकलकर भागने लगे.

Written By  Abhinaw Tripathi |Last Updated: Sep 14, 2025, 05:56 PM IST
असम में हिली धरती, 5.8 तीव्रता के भूकंप से खौफ में आए लोग, घरों से निकलकर भागे

Assam Earthquake: असम से एक बड़ी खबर सामने आ रही है. बता दें कि यहां पर कई हिस्सों में 5.8 की तीव्रता से भूकंप आया है, लोगों को भूकंप के झटके महसूस हुए, जिसके बाद वो घरों से बाहर निकल गए. भूकंप इतना ज्यादा असरदार था कि असम के साथ-साथ बंगाल के भी कुछ इलाके हिल गए. हालांकि किसी तरह की हताहत की कोई खबर नहीं है. रिपोर्ट के मुताबिक इसका केंद्र उदलगुरी जिले में था.

अधिकारियों ने बताया कि भूकंप की गहराई 5 किलोमीटर थी. गुवाहाटी में भी भूकंप के झटके महसूस किए गए, जहां कई निवासी दहशत में अपने घरों से बाहर निकल आए. गुवाहटी में रहने वाले एक व्यक्ति ने कहा कि ऐसा लगा जैसे यह कभी रुकेगा ही नहीं, जबकि एक अन्य ने कहा कि एक मिनट के लिए तो मुझे लगा कि मैं मर गया हूं, मुझे सचमुच लग रहा था कि छत गिर जाएगी.

असम के पूर्व मुख्यमंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने भी एक्स को बताया. असम में भीषण भूकंप, मैं सभी की सुरक्षा और कुशलक्षेम के लिए प्रार्थना करता हूं. असम में भूकंप अक्सर आते रहते हैं, जो भारत के सबसे भूकंपीय रूप से सक्रिय क्षेत्रों में से एक है. एनसीएस इस क्षेत्र को भूकंपीय रूप से 'अत्यंत सक्रिय' श्रेणी में रखता है, जो टकरावीय विवर्तनिकी के साथ जोखिम क्षेत्र V से जुड़ा है, जहां भारतीय प्लेट यूरेशियन प्लेट के नीचे धंस जाती है, इस क्षेत्र ने इतिहास के कुछ सबसे शक्तिशाली भूकंप देखे हैं, जिनमें 1950 का असम-तिब्बत भूकंप (तीव्रता 8.6) और 1897 का शिलांग भूकंप (तीव्रता 8.1) शामिल है.

सीएम ने किया ट्वीट

 

