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Assam Election 2026: असम की 40 सीटों में छुपा है असली खेल, बीजेपी के सामने नई चुनौती; कठिन होगी हिमंता की डगर

Assembly Elections 2026: असम विधानसभा चुनाव 2026 में परिसीमन के बाद 40 से अधिक सीटों का गणित बदल गया है. सीमाएं, आरक्षण और मतदाता समीकरण बदलने से कई सुरक्षित सीटें भी अब खुली हो गई हैं. भाजपा-एनडीए और कांग्रेस गठबंधन के बीच कड़ा मुकाबला है. यह चुनाव नए सियासी नक्शे पर पार्टियों की असली ताकत तय करेगा. आइए समझते है पूरा सियासी समीकरण...

 

Written By  Shashank Shekhar Mishra|Last Updated: Mar 20, 2026, 11:26 AM IST
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Assam Election 2026: असम में 2026 का विधानसभा चुनाव सिर्फ सत्ता परिवर्तन की लड़ाई नहीं, बल्कि बदले हुए राजनीतिक भूगोल की पहली बड़ी परीक्षा बन गया है. परिसीमन के बाद पहली बार हो रहे इस चुनाव में 126 सीटों का पूरा गणित नए सिरे से लिखा गया है. सीमाएं बदली हैं, मतदाता बदले हैं और इसके साथ ही जीत-हार के पुराने समीकरण भी बिखर गए हैं. प्रदेश की राजनीति के जानकारों के अनुसार, 40 से अधिक सीटों पर मुकाबले का स्वरूप पूरी तरह बदल चुका है. ऐसे में यह चुनाव तय करेगा कि बदले हुए हालात में किस पार्टी की रणनीति सबसे प्रभावी साबित होती है.

परिसीमन ने बदला पूरा सियासी समीकरण

परिसीमन के बाद सबसे बड़ा बदलाव सीटों की सीमाओं और आरक्षण में देखने को मिला है. पहले जहां अनुसूचित जाति (SC) के लिए 8 सीटें आरक्षित थीं, अब यह संख्या बढ़कर 9 हो गई है. वहीं अनुसूचित जनजाति (ST) की सीटें 16 से बढ़कर 19 हो गई हैं. सामान्य सीटें 102 से घटकर 98 रह गई हैं. यह बदलाव सीधे तौर पर राजनीतिक ताकत के संतुलन को प्रभावित करता है. जनजातीय और आरक्षित वर्ग का प्रभाव बढ़ने से उन क्षेत्रों में मुकाबला पूरी तरह नया हो गया है, जिन्हें पहले किसी एक दल का गढ़ माना जाता था.

परिसीमन का सबसे बड़ा असर सीटों की सीमाओं पर पड़ा है. अनुमान है कि राज्य की 70 से 80 प्रतिशत सीटों की सीमाएं बदली गई हैं. कई क्षेत्रों को जोड़ने और अलग करने से मतदाताओं का सामाजिक और धार्मिक संतुलन बदल गया है. इसका सीधा असर सभी प्रमुख दलों भारतीय जनता पार्टी, कांग्रेस और क्षेत्रीय दलों के पारंपरिक वोट बैंक पर पड़ा है. अब पार्टियों को पुराने समीकरणों की बजाय नए सामाजिक समीकरणों के आधार पर रणनीति बनानी पड़ रही है.

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एक तिहाई सीटों पर पड़ेगा परिसीमन सीधा असर

2021 के विधानसभा चुनाव में भाजपा और उसके सहयोगियों ने 75 सीटों के साथ बहुमत हासिल किया था, जबकि कांग्रेस गठबंधन को 50 सीटें मिली थीं. लेकिन परिसीमन के बाद करीब 40 से 45 सीटों पर मुकाबले का स्वरूप बदलने की संभावना है. इनमें से 20 से अधिक सीटें ऐसी हैं, जहां परिणाम पूरी तरह नए मतदाता समीकरणों पर निर्भर करेगा. इसका मतलब यह है कि लगभग एक तिहाई विधानसभा सीटों पर पुराने चुनावी आंकड़े अब ज्यादा मायने नहीं रखते.

परिसीमन के बाद सबसे बड़ा बदलाव सुरक्षित सीट की अवधारणा में आया है. कई ऐसी सीटें, जिन्हें पहले किसी एक पार्टी का गढ़ माना जाता था, अब पूरी तरह खुली हो गई हैं. अब चुनाव में उम्मीदवार की व्यक्तिगत पकड़, स्थानीय मुद्दे और जातीय-सामाजिक समीकरण पहले से कहीं ज्यादा अहम हो गए हैं.

क्षेत्रवार बदले समीकरण

1. अपर असम:

यहां जनजातीय आबादी बढ़ने से BJP को संभावित लाभ माना जा रहा है.

2. लोअर असम:

धार्मिक और जातीय संतुलन में बदलाव के कारण कांग्रेस को कुछ क्षेत्रों में मजबूती मिल सकती है.

3. बराक घाटी:

यहां बदलाव सीमित हैं, लेकिन कुछ सीटों पर नई प्रतिस्पर्धा उभर रही है.

हॉट सीट्स पर सबकी नजर

जालुकबारी सीट:

हिमंत बिस्वा सरमा की यह सीट पहले भाजपा के लिए काफी सुरक्षित मानी जाती थी. हालांकि परिसीमन के बाद यहां जातीय और स्थानीय समीकरण बदल गए हैं. सीट अभी भी मजबूत मानी जा रही है, लेकिन जीत का अंतर प्रभावित हो सकता है.

धेमाजी सीट:

यहां पहले जनजातीय प्रभाव सीमित था, लेकिन अब ST आबादी बढ़ने से मुकाबला बदल गया है. मंत्री रानोज पेगु के लिए यह सीट पहले जितनी आसान नहीं रह गई है.

कांग्रेस का नया समीकरण

चुनाव से पहले कांग्रेस ने अपने गठबंधन को मजबूत करते हुए रायजोर दल के साथ हाथ मिलाया है. कांग्रेस अध्यक्ष गौरव गोगोई और रायजोर दल के नेता अखिल गोगोई ने संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस में इस गठबंधन की घोषणा की. गौरव गोगोई ने कहा कि हम नए असम के निर्माण के लिए एकजुट हुए हैं. इस बार सभी दलों ने समझौता और बलिदान किया है ताकि एक मजबूत विकल्प पेश किया जा सके.

असम में एनडीए बनाम महागठबंधन की लड़ाई

इस चुनाव में मुकाबला मुख्य रूप से भाजपा के नेतृत्व वाले एनडीए और कांग्रेस के नेतृत्व वाले गठबंधन के बीच है. एनडीए में BJP के साथ असम गण परिषद और यूनाइटेड पीपल्स पार्टी लिबरल शामिल हैं. वहीं कांग्रेस के साथ रायजोर दल, असम जातीय परिषद, वाम दल जैसे भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी (मार्क्सवादी) और भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी (मार्क्सवादी-लेनिनवादी) लिबरेशन भी मैदान में हैं.

कांग्रेस ने पिछले चुनाव से लिया सबक

2021 के चुनाव में भाजपा ने 60 सीटें जीतकर स्पष्ट बढ़त बनाई थी और सहयोगियों के साथ मिलकर 75 सीटों का आंकड़ा पार किया था. वहीं कांग्रेस गठबंधन का प्रदर्शन उम्मीद से काफी कमजोर रहा था. इसके चलते इस बार कांग्रेस ने गठबंधन को और व्यापक बनाने की रणनीति अपनाई है.

ये भी पढ़ें: धर्म से जुड़ा कौन सा बिल ले आई भाजपा? उद्धव बोले- हम भी समर्थन करेंगे; मगर क्यों नाराज हो गए ओवैसी?

बता दें, राज्य में 126 सीटों के लिए मतदान 9 अप्रैल को होगा, जबकि मतगणना 4 मई को की जाएगी. 2021 में राज्य में 2.2 करोड़ से अधिक मतदाता थे और मतदान प्रतिशत 86.2% रहा था, जो इस बार भी उच्च रहने की संभावना है. असम में इस बार चुनाव सिर्फ पार्टियों के बीच नहीं, बल्कि बदले हुए सियासी भूगोल पर लड़ा जा रहा है. परिसीमन ने चुनावी गणित को पूरी तरह बदल दिया है, जिससे हर सीट पर नई कहानी लिखी जा रही है.

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Shashank Shekhar Mishra

शशांक शेखर मिश्रा ज़ी न्यूज में बतौर सब एडिटर काम कर रहे हैं. इन्हें पत्रकारिता में करीब 5 वर्षों का अनुभव है. इन पांच सालों में देश की राजनीति से लेकर देश-दुनिया में बनते-बिगड़ते सत्ता समीकरणों एव...और पढ़ें

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