असम चुनाव 2026: असम चुनाव में ये मुद्दे बढ़ा सकते हैं BJP की टेंशन, कांग्रेस की चुनौतियां भी कम नहीं

Asam Assembly elections 2026: असम में विधानसभा चुनाव प्रचार के लिए महज दो दिन की मियाद बाकी है. बीजेपी की ओर से पीएम नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा लगातार ताबड़तोड़ चुनावी रैलियां कर रहे हैं. बीजेपी जीत की हैट्रिक लगाने का दावा कर रही है. कांग्रेस सत्ता के वनवास का अज्ञातवास खत्म होने की आस लगाए बैठी है. 2021 में बीजेपी ने कुल 93 सीटों पर चुनाव लड़कर 60 सीटें जीती थीं. जबकि बीजेपी की अगुवाई वाले एनडीए ने असम की 126 सीटों में से 75 सीटें जीती थीं. हालांकि, 2016 के मुकाबले एनडीए को 2021 में 11 सीटों का नुकसान हुआ था. उससे पहले 2016 में बीजेपी 60 सीटें जीतकर असम में पहली बार सत्ता में आई थी.

कांग्रेस का रिपोर्ट कार्ड

असम में बीते 10 सालों से सत्ता से बाहर कांग्रेस ने 2021 में 95 सीटों पर चुनाव लड़ा, लेकिन महज 29 सीटें जीत पाई. वहीं कांग्रेस के नेतृत्व वाले महाजोट गठबंधन ने 50 सीटें जीती थीं, तब एआईयूडीएफ उसके साथ था. इस बार बदरुद्दीन अजमल की पार्टी अकेले ताल ठोक रही है. 2026 में असम में बीजेपी 89 सीटों पर चुनाव लड़ रही है. उसकी सहयोगी पार्टी AGP को 26 और बीपीएफ को गठबंधन में 11 सीटें मिली हैं.

2021 में एआईयूडीएफ के सुप्रीमो बदरुद्दीन अजमल की पार्टी ने 20 सीटों पर चुनाव लड़ा और 16 सीटों पर जीत हासिल की थी. इस तरह 2016 के मुकाबले कांग्रेस की अगुवाई वाले गठबंधन को 2021 के चुनाव में कई सीटों का फायदा हुआ था. इस बार खुद को अकेला पाकर मौलाना बदरुद्दीन अजमल ने देशभर के मुसलमानों की असली रहनुमाई का दावा करने वाले एआईएआईएम सुप्रीमो असदुद्दीन ओवैसी को फोन लगाकर असम बुलाया. मौलाना ने अगले 2 दिन ओवैसी से AIUDF के प्रभाव वाले जिलों जैसे - धुबरी (Dhubri), गोलपारा (Goalpara), बारपेटा (Barpeta) और नागांव (Nagaon) में तूफानी चुनाव प्रचार कराया.

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किसको घाटा-किसको मुनाफा?

ये फिलहाल सबसे बड़ा यक्ष प्रश्न है, जिसका कुछ अंदाजा 9 अप्रैल को मतदान खत्म होने के बाद मिलेगा. बाकी तस्वीर मतगणना वाले दिन साफ होगी. उसके पहले नजर डालते हैं बीजेपी और कांग्रेस की ताकत और कमजोरियों पर.

मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा के नेतृत्व वाली बीजेपी सरकार ने चुनावी मुद्दों को बहुत तेजी से अपने पक्ष में मोड़ते हुए आक्रामक बढ़त पाने की कोशिश की है. बीजेपी का फोकस विकास, इंफ्रास्ट्रक्चर, समावेशी शासन, आदिवासी-सांस्कृतिक पहचान और कल्याणकारी योजनाओं पर है.

बीजेपी की ताकत

बीजेपी अपनी ‘जन आशीर्वाद यात्रा’ के जरिए जोरदार प्रचार अभियान चला रही है. पीएम मोदी और गृह मंत्री शाह और बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन जैसे बड़े नेता लगातार रैलियां और बैठकें कर रहे हैं. बीते 10 साल में मोदी की सरकार ने नॉर्थ-ईस्ट में अरबों रुपये के विकास कार्य करवाए हैं. खासकर पूरे असम में सड़कों का जाल मजबूत हुआ है. राज्य में हाईवे का जाल बढ़ा है. ब्रिज, फ्लाईओवर जैसे इंफ्रास्ट्रक्चर पर काम हुआ है.

असम में अरुणोदय स्कीम के तहत 40 लाख महिलाओं को 3,600 करोड़ रुपए देने का मुद्दा आधी आबादी की भावनाओं से सीधे जुड़ा है. प्रियंका गांधी भी असम में प्रचार के दौरान ये बात घुमा फिराकर कह चुकी हैं. असम की हिमंता सरकार ने कुछ समय पहले ही यह रकम अरुणोदय- 3 योजना के तहत ट्रांसफर की थी.

बीजेपी ने बोडोलैंड पीपुल्स फ्रंट (BPF) के साथ गठबंधन किया.

इस साल करीब 75,000 शिक्षक-लेक्चरर की भर्ती का प्लान है.

जगिरोड में ₹27,000 करोड़ का सेमीकंडक्टर प्लांट बन रहा है. इससे हजारों लोगों को जॉब मिलेगी.

एंटी-इंकमबेंसी

बीजेपी विकास की बात तो जोर-शोर से कर रही है, लेकिन कुछ बड़े मुद्दे ऐसे हैं जिनकी ओर अगर कांग्रेस ने जोरदार अपील की तो जीत-हार का मामला 50-50 हो सकता है.

महंगाई: जरूरी चीजों के दाम लगातार बढ़ रहे हैं, जो आम आदमी की रोजमर्रा की जिंदगी पर सीधा असर डालते हैं.

बेरोजगारी: हर साल लाखों युवा बेरोजगारों की लिस्ट में जुड़ रहे हैं. प्राइवेट सेक्टर में नौकरियां बहुत कम हैं.

ST स्टेटस: 2021 में ताई अहोम, छोटिया, कोच राजबंगशी, मोरान, मटक और चाय जनजाति को ST का दर्जा देने का वादा किया था, वो अधूरा है.

इनमें से एक को OBC का दर्जा दे दिया गया है, लेकिन लोग असली ST स्टेटस ही चाहते हैं.

जनसांख्यिकीय चिंता: असम के मूल निवासियों में यह डर है कि बाहरी लोगों की बढ़ती संख्या से उनकी संस्कृति-पहचान खतरे में है.

कांग्रेस की स्थिति

कांग्रेस बुरी तरह से अंदरूनी लड़ाई में जगड़ी है. कई बड़े नेता (भूपेन बोराह, प्रोद्युत बोरदोलोई) इस्तीफा देकर बीजेपी में शामिल हो गए. कांग्रेस के पास बीजेपी के विकास के मुद्दे का कोई मजबूत जवाब नहीं है.

बीजेपी विकास और महिलाओं की योजनाओं पर जोर दे रही है, लेकिन बेरोजगारी, महंगाई और अधूरे वादों (ST स्टेटस) की वजह से कुछ असंतोष भी है. कांग्रेस पार्टी अपनी अंदरूनी कलह में इतनी उलझी है कि बीजेपी के सामने सतही तौर पर कमजोर दिख रही है. कांग्रेस पार्टी ने राहुल गांधी, प्रियंका गांधी से प्रचार कराया है. कांग्रेस ने भूमि के पट्टे देने की बात कही है. कांग्रेस बीजेपी के विकास वाले नैरेटिव का मजबूत जवाब देने में संघर्ष करती नजर आ रही है.

अब मतदान के दिन तीन करोड़ लोगों पर विकास का मुद्दा हिट करेगा या आखिरी वक्त में महंगाई, बेरोजगारी, ST स्टेटस जैसे मुद्दों पर वोटिंग होगी. ये तो वक्त ही बताएगा. वहीं स्थानीय फैक्टर और गठबंधन की गणित भी चुनाव नतीजों में अहम भूमिका निभा सकती है.