Assam Election 2026: असम विधानसभा चुनाव-2026 से पहले राजनीतिक माहौल तेजी से गर्माता जा रहा है. राज्य के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा सरमा और कांग्रेस नेता पवन खेड़ा के बीच बयानबाजी अब तीखे व्यक्तिगत हमलों तक पहुंच गई है. हाल ही में मीडिया से बातचीत के दौरान सीएम सरमा ने कहा कि 'मैं पवन खेड़ा को पवन पेड़ा बना दूंगा', कुछ दिन इंतजार कीजिए. इस बयान के बाद सियासी विवाद और गहरा गया है.

आरोप-प्रत्यारोप से गरमाया माहौल

बता दें कि ये विवाद उस समय शुरू हुआ जब पवन खेड़ा और कांग्रेस नेता गौरव गोगोई ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में मुख्यमंत्री सरमा और उनकी पत्नी के खिलाफ गंभीर आरोप लगाए. इसके जवाब में सरमा ने पलटवार करते हुए कांग्रेस नेताओं पर फर्जी दस्तावेज इस्तेमाल करने का आरोप लगाया. सरमा ने दावा किया कि उनकी सरकार द्वारा की गई प्रारंभिक जांच में यह सामने आया है कि प्रेस कॉन्फ्रेंस में पेश की गई सामग्री का संबंध एक पाकिस्तानी सोशल मीडिया ग्रुप से है. उन्होंने कहा कि दिल्ली और गुवाहाटी में आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस की सामग्री बाहरी स्रोतों से प्रेरित लगती है.

ये पवन खेड़ा को मैं 'पेड़ा' बना दूंगा-हिमन्त बिश्व शर्मा... Add Zee News as a Preferred Source पवन खेड़ा हमेशा सबूतों और बयानों से अगले को सीधा छलनी करते है... खेड़ा को कांग्रेस की मेहनत और उपयोगिता का पूरा इस्तेमाल करना चाहिए... अब पवन खेड़ा की तपस्या में भी कोई कमी नहीं है.... पार्टी को ऐसे नेता को जरूर… pic.twitter.com/zaPpAeWo6n — Dinesh Dangi (@dineshdangi84) April 6, 2026

पाकिस्तान कनेक्शन का दावा

मुख्यमंत्री ने आरोप लगाया कि असम चुनाव में कांग्रेस को समर्थन देने के लिए पाकिस्तान की दिलचस्पी बढ़ी है. उन्होंने कहा कि पिछले कुछ दिनों में पाकिस्तानी मीडिया चैनलों पर असम चुनाव को लेकर कई डिबेट और टॉक शो हुए हैं, जिनमें कांग्रेस के पक्ष में माहौल बनाने की कोशिश की गई. सरमा के मुताबिक, पिछले 10 दिनों में पाकिस्तानी चैनलों ने कम से कम 11 टॉक शो किए हैं और लगभग हर चर्चा का निष्कर्ष यही रहा कि कांग्रेस को जीतना चाहिए. उन्होंने इस घटना को चिंताजनक बताते हुए जांच की मांग की.

कानूनी कार्रवाई की चेतावनी

मुख्यमंत्री ने कांग्रेस नेताओं को कड़ी चेतावनी देते हुए कहा कि अगर फर्जी दस्तावेजों का इस्तेमाल कर जनता को गुमराह किया गया है, तो कड़ी कानूनी कार्रवाई की जाएगी. उन्होंने कहा कि ऐसे मामलों में आईपीसी की धारा 420 (धोखाधड़ी) और 468 (जालसाजी) लागू हो सकती हैं. सरमा ने यह भी जोड़ा कि नए आपराधिक कानूनों के तहत यदि चुनाव को प्रभावित करने के लिए झूठे दस्तावेजों का इस्तेमाल किया गया, तो दोषियों को आजीवन कारावास तक की सजा हो सकती है.

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चुनाव से पहले बढ़ी सियासी गर्मी

असम विधानसभा चुनाव से पहले इस तरह की तीखी बयानबाजी और आरोप-प्रत्यारोप ने राजनीतिक माहौल को और अधिक तनावपूर्ण बना दिया है. जहां एक ओर कांग्रेस इन आरोपों को राजनीतिक बदले की कार्रवाई बता रही है, वहीं सत्तारूढ़ पक्ष इसे राष्ट्रीय सुरक्षा और चुनावी पारदर्शिता से जोड़कर देख रहा है. विश्लेषकों का मानना है कि आने वाले दिनों में यह विवाद और गहरा सकता है, जिसका असर चुनावी रणनीतियों और मतदाताओं की धारणा पर पड़ना तय है.