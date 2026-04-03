गोमांस और सनातन धर्म पर टिप्पणी... हिमंता सरमा ने जेन-Z उम्मीदवार कुंकी चौधरी पर साधा निशाना

Assam Election: असम चुनाव 2026 के बीच हिमंत बिस्वा सरमा ने AJP उम्मीदवार कुंकी चौधरी और उनकी मां की सोशल मीडिया पोस्ट पर गंभीर आरोप लगाए, जिससे विवाद बढ़ गया. सरमा ने धार्मिक भावनाएं आहत करने का आरोप लगाया, जबकि कुंकी चौधरी ने सभी आरोपों को झूठा बताते हुए इसे राजनीतिक साजिश करार दिया.
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Assam Election 2026: असम की सियासत में चुनावी माहौल के बीच एक नया विवाद सामने आया है. मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा ने असम जातीय परिषद (AJP) और उसके उम्मीदवार कुंकी चौधरी पर गंभीर आरोप लगाए हैं, जिससे राजनीतिक बयानबाजी तेज हो गई है. गुवाहाटी से चुनाव लड़ रहे युवा उम्मीदवार कुंकी चौधरी को लेकर सरमा ने उनकी पृष्ठभूमि और उनकी मां की सोशल मीडिया गतिविधियों पर सवाल उठाए.
खोवांग में मीडिया से बातचीत के दौरान सरमा ने कहा कि उन्हें कुंकी चौधरी की मां सुजाता गुरुंग चौधरी के सिक्किम निवासी होने पर कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन उनकी सोशल मीडिया पोस्ट भावनाओं को ठेस पहुंचाने वाली हैं.
मुख्यमंत्री ने दावा किया कि इंस्टाग्राम पर गोमांस खाते हुए तस्वीरें पोस्ट की गईं और ऐसी टिप्पणियां की गईं, जो उनके अनुसार सनातन धर्म के खिलाफ हैं. उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि सोशल मीडिया पर शरजील इमाम और उमर खालिद जैसे विवादित व्यक्तियों के समर्थन में पोस्ट की गई थीं. इसके अलावा, उन्होंने चिकन नेक कॉरिडोर और भगवान कृष्ण से जुड़े संदर्भों पर भी आपत्तिजनक टिप्पणियों का आरोप लगाया. सरमा के इन आरोपों ने राज्य की राजनीति में हलचल पैदा कर दी है और चुनावी माहौल को और गरमा दिया है.
हालांकि, कुंकी चौधरी ने इन सभी आरोपों को सिरे से खारिज कर दिया है. उन्होंने सोशल मीडिया पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि मुख्यमंत्री द्वारा लगाए गए आरोप पूरी तरह झूठे हैं. उन्होंने यह भी कहा कि यह राजनीतिक रूप से प्रेरित बयान हैं और जनता का ध्यान भटकाने की कोशिश की जा रही है.
I am steadfast in my resolve. We will continue to be the voice of the people of Guwahati Central and the new generation of Assam. The comments made by Chief Minister Dr. Himanta Biswa Sarma today, regarding us are completely baseless and unfounded. pic.twitter.com/nMFmj187ex
— Kunki Chowdhury Official (@KunkiCofficial) April 2, 2026
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कुंकी चौधरी ने दावा किया कि वह हाल ही में राजनीति में आई हैं और उन्हें स्थानीय लोगों का भरपूर समर्थन मिल रहा है. उन्होंने आरोप लगाया कि मुख्यमंत्री पहले ही अपनी हार स्वीकार कर चुके हैं और इसी वजह से इस तरह के बयान दे रहे हैं.
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