कांग्रेस के पास नहीं है कोई लॉन्ग टर्म विजन... असम में गरजे PM मोदी, बारपेटा रैली से BJP-NDA की हैट्रिक का किया दावा

PM Narendra Modi Barpeta Rally: असम विधानसभा चुनाव को लेकर प्रचार तेज हो गया है. इसी बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बारपेटा में एक बड़ी रैली को संबोधित करते हुए BJP-NDA की जीत का दावा किया. उन्होंने कहा कि इस बार असम में NDA सरकार हैट्रिक लगाएगी.

रैली में भारी भीड़ को देखकर पीएम मोदी ने कहा कि मैदान खचाखच भरा हुआ है और इतनी भीड़ उन्होंने पहले कम ही देखी है. उन्होंने कहा कि अगर मुझे सुबह मीटिंग करनी होती, तो भी मैं इतनी बड़ी संख्या में लोगों को इकट्ठा नहीं कर पाता. आपने रिकॉर्ड बना दिया है.

कांग्रेस पर तीखा हमला

पीएम मोदी ने अपने भाषण में कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा. उन्होंने कहा कि कांग्रेस के पास विकास के लिए कोई दीर्घकालिक योजना नहीं होती और वह केवल शॉर्ट टर्म सोच के साथ काम करती है. उन्होंने आरोप लगाया कि कांग्रेस की राजनीति का मकसद केवल भ्रष्टाचार करना है, जबकि BJP देश और राज्य के विकास के लिए लंबे समय की योजना के साथ काम करती है.

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पीएम मोदी ने कहा कि 2013 में जब केंद्र में कांग्रेस की सरकार थी, तब धान का एमएसपी मात्र 1300 रुपए/क्विंटल था. आज धान का एमएसपी करीब 2370 रुपए/क्विंटल है और असम की भाजपा सरकार अपनी तरफ से भी इसमें वृद्धि करती है.

पीएम मोदी ने कहा कि 2014 के पहले के 10 वर्षों में जब कांग्रेस सत्ता में थी, तब देश के धान किसानों को एमएसपी के सिर्फ 4 लाख करोड़ रुपए मिले थे, लेकिन 2014 के बाद के 10 वर्षों में धान किसानों को हमारी सरकार ने 16 लाख करोड़ रुपये दिए हैं. साफ है कांग्रेस कभी धान किसानों का भला नहीं कर सकती. कांग्रेस कभी जनता के बीच अपना रिपोर्ट कार्ड लेकर नहीं जाती. जबकि, बीजेपी सरकार, साफ नीयत से जनता को बताती है कि हमने जनता की सेवा के लिए क्या किया.

पीएम मोदी ने राष्ट्र प्रथम के मंत्र पर दिया जोर

रैली के दौरान पीएम मोदी ने BJP के स्थापना दिवस का भी जिक्र किया और पार्टी कार्यकर्ताओं को बधाई दी. उन्होंने कहा कि BJP राष्ट्र प्रथम के मंत्र के साथ काम करती है और देश को आत्मनिर्भर बनाने के लिए लगातार प्रयास कर रही है. उन्होंने कहा कि पिछले 10 साल असम में शांति और स्थिरता लाने के लिए समर्पित रहे हैं, जबकि आने वाले साल राज्य के विकास और खुशहाली को नई ऊंचाई पर ले जाएंगे.

#WATCH | Assam Assembly Elections: PM Narendra Modi says, "Congress is a party that never works for development with a long-term vision. Congress works in the short term so that it can indulge in corruption. On the other hand, the BJP is a party that works with a long-term… pic.twitter.com/lYc9lY4gFP — ANI (@ANI) April 6, 2026

पीएम मोदी ने कहा कि विकसित भारत बनाने के लिए विधानसभा में और संसद में महिलाओं की भूमिका हो, ये बहुत जरूरी है, इसलिए हमारी सरकार ने नारी शक्ति वंदन अधिनियम पारित किया था. इसमें महिलाओं के लिए 33 प्रतिशत आरक्षण तय हुआ है. देश की बहन बेटियों ने 40 साल तक इसका इंतजार किया है. इसलिए जरूरी है 2029 के लोकसभा चुनाव से ही महिलाओं को ये हक मिले. इसके लिए कानून में संशोधन आवश्यक है. इसलिए 16 अप्रैल से सरकार ने संसद का एक विशेष सत्र बुलाया है. हमने देश की सभी पार्टियों से इसकी चर्चा की है. हमने सभी से कहा है कि आइए, देश की बहनों बेटियों के हक से जुड़े इस काम को सर्वसम्मति से आगे बढ़ाएं.

विकास और शांति पर फोकस

प्रधानमंत्री ने कहा कि BJP सरकार ने असम में शांति और सद्भाव स्थापित करने के लिए लगातार काम किया है. उन्होंने यह भी कहा कि अब राज्य विकास के नए चरण में प्रवेश कर रहा है, जो पूरे देश की प्रगति में योगदान देगा.

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पीएम मोदी ने जनता को संबोधित करते हुए कहा कि आपका वोट इस बार विकसित असम के निर्माण की नींव को और मजबूत करने वाला है. हम असम को उस बुलंदी की तरफ लेकर जा रहे हैं, जिसके असम के लोग हकदार हैं. बता दें कि असम चुनाव में बीजेपी पूरी ताकत के साथ मैदान में है और पीएम मोदी की रैली ने पार्टी कार्यकर्ताओं में उत्साह भर दिया है. अब देखना होगा कि जनता इस बार किसे अपना समर्थन देती है.