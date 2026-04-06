Advertisement
trendingNow13167695
Hindi Newsदेशकांग्रेस के पास नहीं है कोई लॉन्ग टर्म विजन... असम में गरजे PM मोदी, बारपेटा रैली से BJP-NDA की हैट्रिक का किया दावा

कांग्रेस के पास नहीं है कोई लॉन्ग टर्म विजन... असम में गरजे PM मोदी, बारपेटा रैली से BJP-NDA की हैट्रिक का किया दावा

Assam Election 2026: असम विधानसभा चुनाव से पहले पीएम मोदी ने बारपेटा रैली में BJP-NDA की हैट्रिक का दावा किया. उन्होंने कांग्रेस पर भ्रष्टाचार और शॉर्ट टर्म राजनीति का आरोप लगाया. पीएम मोदी ने राष्ट्र प्रथम और विकास मॉडल पर जोर देते हुए कहा कि पिछले 10 साल शांति के रहे, अब असम खुशहाली की ओर बढ़ेगा.

 

Written By  Shashank Shekhar Mishra|Last Updated: Apr 06, 2026, 12:20 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

असम विधानसभा चुनाव
असम विधानसभा चुनाव

PM Narendra Modi Barpeta Rally: असम विधानसभा चुनाव को लेकर प्रचार तेज हो गया है. इसी बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बारपेटा में एक बड़ी रैली को संबोधित करते हुए BJP-NDA की जीत का दावा किया. उन्होंने कहा कि इस बार असम में NDA सरकार हैट्रिक लगाएगी.

रैली में भारी भीड़ को देखकर पीएम मोदी ने कहा कि मैदान खचाखच भरा हुआ है और इतनी भीड़ उन्होंने पहले कम ही देखी है. उन्होंने कहा कि अगर मुझे सुबह मीटिंग करनी होती, तो भी मैं इतनी बड़ी संख्या में लोगों को इकट्ठा नहीं कर पाता. आपने रिकॉर्ड बना दिया है.

कांग्रेस पर तीखा हमला

पीएम मोदी ने अपने भाषण में कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा. उन्होंने कहा कि कांग्रेस के पास विकास के लिए कोई दीर्घकालिक योजना नहीं होती और वह केवल शॉर्ट टर्म सोच के साथ काम करती है. उन्होंने आरोप लगाया कि कांग्रेस की राजनीति का मकसद केवल भ्रष्टाचार करना है, जबकि BJP देश और राज्य के विकास के लिए लंबे समय की योजना के साथ काम करती है. 

Add Zee News as a Preferred Source

पीएम मोदी ने कहा कि 2013 में जब केंद्र में कांग्रेस की सरकार थी, तब धान का एमएसपी मात्र 1300 रुपए/क्विंटल था. आज धान का एमएसपी करीब 2370 रुपए/क्विंटल है और असम की भाजपा सरकार अपनी तरफ से भी इसमें वृद्धि करती है.

पीएम मोदी ने कहा कि 2014 के पहले के 10 वर्षों में जब कांग्रेस सत्ता में थी, तब देश के धान किसानों को एमएसपी के सिर्फ 4 लाख करोड़ रुपए मिले थे, लेकिन 2014 के बाद के 10 वर्षों में धान किसानों को हमारी सरकार ने 16 लाख करोड़ रुपये दिए हैं. साफ है कांग्रेस कभी धान किसानों का भला नहीं कर सकती. कांग्रेस कभी जनता के बीच अपना रिपोर्ट कार्ड लेकर नहीं जाती. जबकि, बीजेपी सरकार, साफ नीयत से जनता को बताती है कि हमने जनता की सेवा के लिए क्या किया.

पीएम मोदी ने राष्ट्र प्रथम के मंत्र पर दिया जोर

रैली के दौरान पीएम मोदी ने BJP के स्थापना दिवस का भी जिक्र किया और पार्टी कार्यकर्ताओं को बधाई दी. उन्होंने कहा कि BJP राष्ट्र प्रथम के मंत्र के साथ काम करती है और देश को आत्मनिर्भर बनाने के लिए लगातार प्रयास कर रही है. उन्होंने कहा कि पिछले 10 साल असम में शांति और स्थिरता लाने के लिए समर्पित रहे हैं, जबकि आने वाले साल राज्य के विकास और खुशहाली को नई ऊंचाई पर ले जाएंगे. 

पीएम मोदी ने कहा कि विकसित भारत बनाने के लिए विधानसभा में और संसद में महिलाओं की भूमिका हो, ये बहुत जरूरी है, इसलिए हमारी सरकार ने नारी शक्ति वंदन अधिनियम पारित किया था. इसमें महिलाओं के लिए 33 प्रतिशत आरक्षण तय हुआ है. देश की बहन बेटियों ने 40 साल तक इसका इंतजार किया है. इसलिए जरूरी है 2029 के लोकसभा चुनाव से ही महिलाओं को ये हक मिले. इसके लिए कानून में संशोधन आवश्यक है. इसलिए 16 अप्रैल से सरकार ने संसद का एक विशेष सत्र बुलाया है. हमने देश की सभी पार्टियों से इसकी चर्चा की है. हमने सभी से कहा है कि आइए, देश की बहनों बेटियों के हक से जुड़े इस काम को सर्वसम्मति से आगे बढ़ाएं. 

विकास और शांति पर फोकस

प्रधानमंत्री ने कहा कि BJP सरकार ने असम में शांति और सद्भाव स्थापित करने के लिए लगातार काम किया है. उन्होंने यह भी कहा कि अब राज्य विकास के नए चरण में प्रवेश कर रहा है, जो पूरे देश की प्रगति में योगदान देगा.

ये भी पढ़ें: केरल की ये सीट बनी भाजपा के लिए प्रतिष्ठा का प्रश्न, LDF-UDF ने भी उतारे दिग्गज

पीएम मोदी ने जनता को संबोधित करते हुए कहा कि आपका वोट इस बार विकसित असम के निर्माण की नींव को और मजबूत करने वाला है. हम असम को उस बुलंदी की तरफ लेकर जा रहे हैं, जिसके असम के लोग हकदार हैं. बता दें कि असम चुनाव में बीजेपी पूरी ताकत के साथ मैदान में है और पीएम मोदी की रैली ने पार्टी कार्यकर्ताओं में उत्साह भर दिया है. अब देखना होगा कि जनता इस बार किसे अपना समर्थन देती है.

Breaking News in Hindi और Latest News in Hindi सबसे पहले मिलेगी आपको सिर्फ Zee News Hindi पर. Hindi News और India News in Hindi के लिए जुड़े रहें हमारे साथ.

About the Author
author img
Shashank Shekhar Mishra

शशांक शेखर मिश्रा ज़ी न्यूज में बतौर सब एडिटर काम कर रहे हैं. इन्हें पत्रकारिता में करीब 5 वर्षों का अनुभव है. इन पांच सालों में देश की राजनीति से लेकर देश-दुनिया में बनते-बिगड़ते सत्ता समीकरणों एव...और पढ़ें

TAGS

assam election 2026Assembly Election 2026

Trending news

कांग्रेस के पास नहीं है कोई लॉन्ग टर्म विजन... असम के बारपेटा रैली में गरजे PM मोदी
assam election 2026
कांग्रेस के पास नहीं है कोई लॉन्ग टर्म विजन... असम के बारपेटा रैली में गरजे PM मोदी
जय श्री राम के गाने को लेकर शुरू हुआ विवाद, दो गुटों में खूनी झड़प से दहला मलाड
mumbai
जय श्री राम के गाने को लेकर शुरू हुआ विवाद, दो गुटों में खूनी झड़प से दहला मलाड
तमिलनाडु चुनाव में ब्राह्मणों से ऐसी बेरुखी क्यों? किसी भी पार्टी ने नहीं दिया टिकट!
Tamil Nadu Election 2026
तमिलनाडु चुनाव में ब्राह्मणों से ऐसी बेरुखी क्यों? किसी भी पार्टी ने नहीं दिया टिकट!
क्या लौटेगी सत्ता परिवर्तन की परंपरा या बनेगा नया इतिहास? BJP ने बदला चुनावी गणित
kerala election 2026
क्या लौटेगी सत्ता परिवर्तन की परंपरा या बनेगा नया इतिहास? BJP ने बदला चुनावी गणित
‘BJP की गुलाम बन चुकी है AIADMK', तमिलनाडु चुनाव में स्टालिन का करारा हमला
Assembly Election 2026
‘BJP की गुलाम बन चुकी है AIADMK', तमिलनाडु चुनाव में स्टालिन का करारा हमला
बारामती सीट कैसे बन गई पवार फैमिली का 'गढ़', जहां परिवार से बाहर कोई जीतता नहीं?
maharashtra news in hindi
बारामती सीट कैसे बन गई पवार फैमिली का 'गढ़', जहां परिवार से बाहर कोई जीतता नहीं?
आज ही फसल काट लें वरना हो जाएंगे बर्बाद, 7-9 अप्रैल के बीच मचेगी तबाही! IMD का अलर्ट
weather update
आज ही फसल काट लें वरना हो जाएंगे बर्बाद, 7-9 अप्रैल के बीच मचेगी तबाही! IMD का अलर्ट
2 सीटों से शुरू होकर सबसे बड़ा दल कैसे बनी BJP? वो 2 फैसले, जिन्होंने बदली किस्मत
BJP
2 सीटों से शुरू होकर सबसे बड़ा दल कैसे बनी BJP? वो 2 फैसले, जिन्होंने बदली किस्मत
2021 में कैसे थे असम के चुनावी नतीजे? 2026 में BJP-कांग्रेस के सामने मुश्किल बहुत है
assam election 2026
2021 में कैसे थे असम के चुनावी नतीजे? 2026 में BJP-कांग्रेस के सामने मुश्किल बहुत है
कौन हैं आकाश मोरे? बारामती उपचुनाव में सुनेत्रा पवार के खिलाफ कांग्रेस के कैंडिडेट
Baramati by poll
कौन हैं आकाश मोरे? बारामती उपचुनाव में सुनेत्रा पवार के खिलाफ कांग्रेस के कैंडिडेट