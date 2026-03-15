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Assam Election Dates 2026: असम में BJP लगाएगी हैट्रिक या कांग्रेस का वनवास होगा खत्म? चुनावी तारीख का ऐलान होते ही चर्चा तेज

Assam Election 2026 Schedule: चुनाव आयोग ने असम विधानसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान कर दिया है. चुनाव आयुक्त गुवाहाटी समेत पूरे राज्य में कैसी है चुनावी तैयारियां इसके बारे में बता रहे हैं. 

Written By  Shwetank Ratnamber|Last Updated: Mar 15, 2026, 04:02 PM IST
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Assam Election Dates 2026: असम में BJP लगाएगी हैट्रिक या कांग्रेस का वनवास होगा खत्म? चुनावी तारीख का ऐलान होते ही चर्चा तेज

Assam Election 2026: देश की सियासत में आज बड़ा दिन है. चुनाव आयोग ने असम विधानसभा चुनावों की तारीखों का ऐलान कर दिया है. असम विधानसभा का वर्तमान कार्यकाल 20 मई को खत्म हो रहा है. उससे पहले चुनाव प्रक्रिया संपन्न कराने के लिए आयोग ने सुरक्षित एवं पारदर्शी मतदान की तैयारियां पूरी होते ही, चुनावी तारीखों का ऐलान कर दिया. चुनाव की तारीखों के ऐलान से पहले ही असम में सियासी हलचल तेज हो गई है. असम भी राजनीतिक दृष्टि से अहम रणभूमि बन चुका है. अब सबकी नजर चुनाव आयोग की प्रेस कॉन्फ्रेंस पर है, जहां से तय होगा कि आने वाले हफ्तों में देश के इन पांच राज्यों में लोकतंत्र का महापर्व किस तारीख से शुरू होगा और किस दिन जनता अपने मताधिकार से सत्ता का फैसला करेगी.

असम में बीजेपी की हैट्रिक या कांग्रेस की वापसी

असम में बीजेपी 10 साल से सत्ता में है और तीसरी फिर से आने के लिए पार्टी ने पूरी ताकत झोंक रखी है. बीजेपी 2016 से असम की सत्ता में पहली बार आई थी और 2021 में इतिहास रच दिया था. बीजेपी ने केरल की 126 सीटों वाली विधानसभा में 100 से ज्यादा सीटें जीतने का लक्ष्य रखा है. यहां बांग्लादेशी घुसपैठ, सीमा सुरक्षा और असमिया पहचान बड़े मुद्दे हैं. भाजपा को रोकने के लिए कांग्रेस ने 8 पार्टियों के साथ गठबंधन किया है. कांग्रेस की कोशिश अपने सियासी वनवास को खत्म करने की है.

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Shwetank Ratnamber

श्वेतांक रत्नाम्बर पत्रकारिता जगत में 21 साल से ज्यादा का अनुभव रखते हैं. देश-दुनिया की ख़बरों को आसान भाषा में बताने में महारत रखने वाले श्वेतांक को राजनीतिक और अंतर्राष्ट्रीय खबरों की गहरी समझ है...और पढ़ें

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