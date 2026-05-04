Assam Election Winners and Losers List: हिमंता जीते, गौरव गोगोई हारे; बदरुद्दीन अजमल का क्या है हाल? ये रही Winner और Looser की पूरी लिस्ट

Hindi NewsदेशAssam Election Winners and Losers List: हिमंता जीते, गौरव गोगोई हारे; बदरुद्दीन अजमल का क्या है हाल? ये रही Winner और Looser की पूरी लिस्ट

Assam Election Result 2026 Live : रुझानों में मुख्यमंत्री हिमंता के नेतृत्व वाला BJP-NDA गठबंधन बहुमत के आंकड़े से काफी आगे निकल चुका है और 100 से अधिक सीटों पर बढ़त बनाए हुए है. वहीं, कांग्रेस के नेतृत्व वाला मोर्चा करीब 22 सीटों पर ही आगे नजर आ रहा है.

Written By  Gaurav Singh|Last Updated: May 04, 2026, 05:30 PM IST
Assam Election Winners and Losers List:  असम विधानसभा चुनाव 2026 के लिए वोटों की गिनती राज्य के 35 जिलों के 52 केंद्रों पर जारी है. 126 सीटों पर कुल 722 उम्मीदवारों की किस्मत का फैसला हो रहा है. रुझानों में मुख्यमंत्री हिमंता के नेतृत्व वाला BJP-NDA गठबंधन बहुमत के आंकड़े से काफी आगे निकल चुका है और 100 से अधिक सीटों पर बढ़त बनाए हुए है. वहीं, कांग्रेस के नेतृत्व वाला मोर्चा करीब 22 सीटों पर ही आगे नजर आ रहा है.

अब तक की जीत-हार

कांग्रेस के लिए बड़ा झटका तब लगा जब राज्य अध्यक्ष और लोकसभा में विपक्ष के उपनेता गौरव गोगोई जोरहाट सीट से चुनाव हार गए. BJP के हितेंद्र नाथ गोस्वामी ने उन्हें 23,182 वोटों से पराजित किया. धीमाजी सीट पर BJP के रणोज पेगू ने कांग्रेस के सैलेन सोनवाल को 32,229 वोटों से हराया. सिसिबरगांव में BJP के जीवन गोगोई ने राइजोर दल के दुलाल चंद्र बरुआ को 40,593 वोटों से मात दी. मजबाट सीट से बोडोलैंड पीपुल्स फ्रंट के चरण बोरो ने झारखंड मुक्ति मोर्चा की प्रीति रेखा को 55,546 वोटों के बड़े अंतर से हराकर जीत दर्ज की.

कौन आगे, कौन पीछे?

मुख्यमंत्री हिमंता जलुकबाड़ी सीट से कांग्रेस की बिदिशा नियोग के खिलाफ 41,798 वोटों से आगे चल रहे हैं. इससे उनकी लगातार तीसरी जीत लगभग तय मानी जा रही है. डिसपुर सीट से BJP के प्रद्युत बोरदोलोई ने अपनी जीत को लेकर भरोसा जताया है. हालांकि, अभी आधिकारिक आंकड़े सामने नहीं आए हैं. तमुलपुर से विधानसभा अध्यक्ष बिस्वजीत दैमारी, कालियाबोर से AGP के केशव महंता और बोकाखाट से अतुल बोरा जैसे NDA के बड़े चेहरे भी शुरुआती रुझानों में मजबूत स्थिति में दिख रहे हैं.

विपक्ष की चुनौती

कांग्रेस के वरिष्ठ नेता देबब्रत सैकिया (नाजिरा) और रिपुन बोरा (बारचल्ला) कड़ी टक्कर में हैं. खासकर उन सीटों पर जहां BJP पहले से मजबूत रही है. राइजोर दल के प्रमुख अखिल गोगोई सिबसागर सीट पर त्रिकोणीय मुकाबले में हैं, जहां उनका मुकाबला BJP के कुशल डोवारी और AGP के प्रदीप हजारिका से है. ये सीट अपर असम की राजनीति के लिहाज से काफी अहम मानी जा रही है.

वहीं, AIUDF प्रमुख बदरुद्दीन अजमल बिन्नाकांडी सीट से निर्दलीय उम्मीदवार के रूप में चुनाव लड़ रहे हैं. वो मजबूत बढ़त बनाये हुए हैं. 

क्षेत्र सं. निर्वाचन क्षेत्र विजेता उम्मीदवार पार्टी उपविजेता उम्मीदवार पार्टी अंतर (मार्जिन)
16 अभयपुरी भूपेन रॉय भाजपा प्रदीप सरकार कांग्रेस 53,107
122 अल्गापुर-काटलीचेरा जुबैर अनाम मजूमदार कांग्रेस जाकिर हुसैन लस्कर अगप 77,909
112 आमरी हब्बे टेरॉन भाजपा बिक्रम हांसे निर्दलीय 22,130
26 बजाली धर्मेश्वर रॉय अगप दिलीप बरुआ एजेपी 28,705
42 बक्सा मानेश्वर ब्रह्मा बीपीएफ राकेश ब्रह्मा यूपीपीएल 37,289
4 बाओखुंगरी रूपम चंद्र रॉय बीपीएफ सपाली मारक कांग्रेस 19,150
66 बरचल्ला रितु बरन सरमा भाजपा रिपुन बोरा कांग्रेस 9,597
59 बरहामपुर जीतू गोस्वामी भाजपा राजेन गोहेन एजेपी 9,151
38 बरखेत्री नारायण डेका भाजपा दिगंत बर्मन कांग्रेस 378
24 बरपेटा दीपक कुमार दास अगप गगन चंद्र हलोई निर्दलीय 35,607
71 बेहाली मुनींद्र दास (बाप्ति) भाजपा ज्ञानेंद्र सरकार सीपीआई (ML) 54,635
45 भेरगाँव महेश्वर बारो बीपीएफ नेरसन बोरो यूपीपीएल 32,354
21 भवानीपुर-सोरभोग रंजीत कुमार दास भाजपा मनोरंजन तालुकदार माकपा 34,697
73 बिहपुरिया भूपेन कुमार बोरा भाजपा नारायण भुइयां कांग्रेस 2,832
20 बिजनी अरूप कुमार डे भाजपा कमल सिंह नार्जारी यूपीपीएल 24,692
10 बिलासीपाड़ा अमृत बादशाह कांग्रेस जिबेश रॉय अगप 1,123
62 बिन्नाकांडी मो. बदरुद्दीन अजमल एआईयूडीएफ रेजाल करीम चौधरी एजेपी 20,993
9 बीरसिंग जरुआ रजा अमीन निर्दलीय वाजेद अली चौधरी कांग्रेस 3,233
70 विश्वनाथ पल्लब लोचन दास भाजपा जयंत बोरा कांग्रेस 15,141
108 बोकाजन सूर्य रोंगफर भाजपा रतन एंगती कांग्रेस 16,657
101 बोकाखाट अतुल बोरा अगप प्रणब डोले एजेपी 45,992
52 बोकाखाट रंजीत दत्ता भाजपा सुब्रत तासा कांग्रेस 50,227
19 बोंगाईगाँव फणी भूषण चौधरी अगप परिमल सरकार कांग्रेस 64,888
11 बोंगाईगाँव अब्दुल बातिन खंडाकर कांग्रेस मिहिन मजूमदार भाजपा 12,855
105 चाबुआ-लाहोवाल बिनोद हाजशिका भाजपा पल्लब सैकिया कांग्रेस 19,890
23 चायगाँव चामकु उल्लाह अहमद कांग्रेस डॉ. कमला कांत कलिता अगप 47,842
35 चापर-सोरभोग वजीद अली चौधरी कांग्रेस प्रफुल्ल कुमार महंत निर्दलीय 42,333
31 छयगाँव चामकु उल्लाह अहमद कांग्रेस कमला कांत कलिता अगप 47,842
121 चेना अली हुसैन कांग्रेस अब्दुल शकूर मजूमदार एआईयूडीएफ 1,02,305
50 दालगाँव मुजीबुर रहमान एआईयूडीएफ मुतर्जा खान कांग्रेस 11,436
125 धोलाई परिमल सुखाबद्य भाजपा सिद्देक अहमद कांग्रेस 16,214
12 धुबरी नजरुल हक एआईयूडीएफ देवमॉय सान्याल भाजपा 65,432
104 डिब्रूगढ़ प्रसांत फुकन भाजपा राजकुमार निलनेत्रा कांग्रेस 31,445
107 डिगबोई सुरेन फुकन भाजपा शिबनाथ तासा कांग्रेस 11,209
114 दीफू बिद्यासिंग एंग्लेंग भाजपा सुमित रोंगहांग कांग्रेस 43,150
36 दुधनोई नबा कुमार सरानिया निर्दलीय भूपेन रॉय भाजपा 21,540
106 डूमडूमा रूपेश गोवाला भाजपा शिब सरमा कांग्रेस 41,332
27 पूर्वी गोलाघाट अजंता नेओग भाजपा बिटूपन सैकिया कांग्रेस 33,546
67 गहपुर उत्पल बोरा भाजपा दिब्यज्योति सरमा कांग्रेस 18,705
14 गोसाईगाँव जिरोन बसुमतारी यूपीपीएल माजेंद्र नार्जारी बीपीएफ 10,230
51 होजाई रामकृष्ण घोष भाजपा रकीबुल हुसैन कांग्रेस 33,567
111 हाफलोंग नंदिता गारलोसा भाजपा डैनियल लांगथासा कांग्रेस 15,678
117 हाइलाकांडी जाकिर हुसैन लस्कर एआईयूडीएफ गौतम रॉय भाजपा 11,902
102 जोरहाट हितेंद्र नाथ गोस्वामी भाजपा राणा गोस्वामी कांग्रेस 12,450
55 कालियाबोर केशव महंत अगप गौरव गोगोई कांग्रेस 5,430
120 करीमगंज कमलखया दे पुरकायस्थ कांग्रेस मानस दास भाजपा 21,340
32 कोकराझार लॉरेंस इसलारी यूपीपीएल प्रमिला रानी ब्रह्मा बीपीएफ 12,560
95 लखीमपुर मानस सैकिया भाजपा जॉय प्रकाश दास कांग्रेस 24,560
110 लमडिंग शिबू मिश्रा भाजपा स्वपन कर कांग्रेस 27,890
54 मरिगाँव रमाकांत देवरी भाजपा मुनीन महंता कांग्रेस 31,450
61 नगांव रूपक सरमा भाजपा शांतनु सरमा कांग्रेस 15,600
33 नलबाड़ी जयंत मल्ला बरुआ भाजपा प्रद्युत कुमार भुइयां कांग्रेस 42,100
119 पाथरकांडी कृष्णेंदु पॉल भाजपा गौतम रॉय कांग्रेस 18,900
103 शिवसागर अखिल गोगोई रायजोर दल सुरभि राजकोंवर भाजपा 11,230
109 तेजपुर पृथ्वीराज राभा अगप अनुज कुमार सरमा कांग्रेस 14,500

