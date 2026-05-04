Assam Election Winners and Losers List: हिमंता जीते, गौरव गोगोई हारे; बदरुद्दीन अजमल का क्या है हाल? ये रही Winner और Looser की पूरी लिस्ट

Assam Election Winners and Losers List: असम विधानसभा चुनाव 2026 के लिए वोटों की गिनती राज्य के 35 जिलों के 52 केंद्रों पर जारी है. 126 सीटों पर कुल 722 उम्मीदवारों की किस्मत का फैसला हो रहा है. रुझानों में मुख्यमंत्री हिमंता के नेतृत्व वाला BJP-NDA गठबंधन बहुमत के आंकड़े से काफी आगे निकल चुका है और 100 से अधिक सीटों पर बढ़त बनाए हुए है. वहीं, कांग्रेस के नेतृत्व वाला मोर्चा करीब 22 सीटों पर ही आगे नजर आ रहा है.
अब तक की जीत-हार
कांग्रेस के लिए बड़ा झटका तब लगा जब राज्य अध्यक्ष और लोकसभा में विपक्ष के उपनेता गौरव गोगोई जोरहाट सीट से चुनाव हार गए. BJP के हितेंद्र नाथ गोस्वामी ने उन्हें 23,182 वोटों से पराजित किया. धीमाजी सीट पर BJP के रणोज पेगू ने कांग्रेस के सैलेन सोनवाल को 32,229 वोटों से हराया. सिसिबरगांव में BJP के जीवन गोगोई ने राइजोर दल के दुलाल चंद्र बरुआ को 40,593 वोटों से मात दी. मजबाट सीट से बोडोलैंड पीपुल्स फ्रंट के चरण बोरो ने झारखंड मुक्ति मोर्चा की प्रीति रेखा को 55,546 वोटों के बड़े अंतर से हराकर जीत दर्ज की.
कौन आगे, कौन पीछे?
मुख्यमंत्री हिमंता जलुकबाड़ी सीट से कांग्रेस की बिदिशा नियोग के खिलाफ 41,798 वोटों से आगे चल रहे हैं. इससे उनकी लगातार तीसरी जीत लगभग तय मानी जा रही है. डिसपुर सीट से BJP के प्रद्युत बोरदोलोई ने अपनी जीत को लेकर भरोसा जताया है. हालांकि, अभी आधिकारिक आंकड़े सामने नहीं आए हैं. तमुलपुर से विधानसभा अध्यक्ष बिस्वजीत दैमारी, कालियाबोर से AGP के केशव महंता और बोकाखाट से अतुल बोरा जैसे NDA के बड़े चेहरे भी शुरुआती रुझानों में मजबूत स्थिति में दिख रहे हैं.
विपक्ष की चुनौती
कांग्रेस के वरिष्ठ नेता देबब्रत सैकिया (नाजिरा) और रिपुन बोरा (बारचल्ला) कड़ी टक्कर में हैं. खासकर उन सीटों पर जहां BJP पहले से मजबूत रही है. राइजोर दल के प्रमुख अखिल गोगोई सिबसागर सीट पर त्रिकोणीय मुकाबले में हैं, जहां उनका मुकाबला BJP के कुशल डोवारी और AGP के प्रदीप हजारिका से है. ये सीट अपर असम की राजनीति के लिहाज से काफी अहम मानी जा रही है.
वहीं, AIUDF प्रमुख बदरुद्दीन अजमल बिन्नाकांडी सीट से निर्दलीय उम्मीदवार के रूप में चुनाव लड़ रहे हैं. वो मजबूत बढ़त बनाये हुए हैं.
|क्षेत्र सं.
|निर्वाचन क्षेत्र
|विजेता उम्मीदवार
|पार्टी
|उपविजेता उम्मीदवार
|पार्टी
|अंतर (मार्जिन)
|16
|अभयपुरी
|भूपेन रॉय
|भाजपा
|प्रदीप सरकार
|कांग्रेस
|53,107
|122
|अल्गापुर-काटलीचेरा
|जुबैर अनाम मजूमदार
|कांग्रेस
|जाकिर हुसैन लस्कर
|अगप
|77,909
|112
|आमरी
|हब्बे टेरॉन
|भाजपा
|बिक्रम हांसे
|निर्दलीय
|22,130
|26
|बजाली
|धर्मेश्वर रॉय
|अगप
|दिलीप बरुआ
|एजेपी
|28,705
|42
|बक्सा
|मानेश्वर ब्रह्मा
|बीपीएफ
|राकेश ब्रह्मा
|यूपीपीएल
|37,289
|4
|बाओखुंगरी
|रूपम चंद्र रॉय
|बीपीएफ
|सपाली मारक
|कांग्रेस
|19,150
|66
|बरचल्ला
|रितु बरन सरमा
|भाजपा
|रिपुन बोरा
|कांग्रेस
|9,597
|59
|बरहामपुर
|जीतू गोस्वामी
|भाजपा
|राजेन गोहेन
|एजेपी
|9,151
|38
|बरखेत्री
|नारायण डेका
|भाजपा
|दिगंत बर्मन
|कांग्रेस
|378
|24
|बरपेटा
|दीपक कुमार दास
|अगप
|गगन चंद्र हलोई
|निर्दलीय
|35,607
|71
|बेहाली
|मुनींद्र दास (बाप्ति)
|भाजपा
|ज्ञानेंद्र सरकार
|सीपीआई (ML)
|54,635
|45
|भेरगाँव
|महेश्वर बारो
|बीपीएफ
|नेरसन बोरो
|यूपीपीएल
|32,354
|21
|भवानीपुर-सोरभोग
|रंजीत कुमार दास
|भाजपा
|मनोरंजन तालुकदार
|माकपा
|34,697
|73
|बिहपुरिया
|भूपेन कुमार बोरा
|भाजपा
|नारायण भुइयां
|कांग्रेस
|2,832
|20
|बिजनी
|अरूप कुमार डे
|भाजपा
|कमल सिंह नार्जारी
|यूपीपीएल
|24,692
|10
|बिलासीपाड़ा
|अमृत बादशाह
|कांग्रेस
|जिबेश रॉय
|अगप
|1,123
|62
|बिन्नाकांडी
|मो. बदरुद्दीन अजमल
|एआईयूडीएफ
|रेजाल करीम चौधरी
|एजेपी
|20,993
|9
|बीरसिंग जरुआ
|रजा अमीन
|निर्दलीय
|वाजेद अली चौधरी
|कांग्रेस
|3,233
|70
|विश्वनाथ
|पल्लब लोचन दास
|भाजपा
|जयंत बोरा
|कांग्रेस
|15,141
|108
|बोकाजन
|सूर्य रोंगफर
|भाजपा
|रतन एंगती
|कांग्रेस
|16,657
|101
|बोकाखाट
|अतुल बोरा
|अगप
|प्रणब डोले
|एजेपी
|45,992
|52
|बोकाखाट
|रंजीत दत्ता
|भाजपा
|सुब्रत तासा
|कांग्रेस
|50,227
|19
|बोंगाईगाँव
|फणी भूषण चौधरी
|अगप
|परिमल सरकार
|कांग्रेस
|64,888
|11
|बोंगाईगाँव
|अब्दुल बातिन खंडाकर
|कांग्रेस
|मिहिन मजूमदार
|भाजपा
|12,855
|105
|चाबुआ-लाहोवाल
|बिनोद हाजशिका
|भाजपा
|पल्लब सैकिया
|कांग्रेस
|19,890
|23
|चायगाँव
|चामकु उल्लाह अहमद
|कांग्रेस
|डॉ. कमला कांत कलिता
|अगप
|47,842
|35
|चापर-सोरभोग
|वजीद अली चौधरी
|कांग्रेस
|प्रफुल्ल कुमार महंत
|निर्दलीय
|42,333
|31
|छयगाँव
|चामकु उल्लाह अहमद
|कांग्रेस
|कमला कांत कलिता
|अगप
|47,842
|121
|चेना
|अली हुसैन
|कांग्रेस
|अब्दुल शकूर मजूमदार
|एआईयूडीएफ
|1,02,305
|50
|दालगाँव
|मुजीबुर रहमान
|एआईयूडीएफ
|मुतर्जा खान
|कांग्रेस
|11,436
|125
|धोलाई
|परिमल सुखाबद्य
|भाजपा
|सिद्देक अहमद
|कांग्रेस
|16,214
|12
|धुबरी
|नजरुल हक
|एआईयूडीएफ
|देवमॉय सान्याल
|भाजपा
|65,432
|104
|डिब्रूगढ़
|प्रसांत फुकन
|भाजपा
|राजकुमार निलनेत्रा
|कांग्रेस
|31,445
|107
|डिगबोई
|सुरेन फुकन
|भाजपा
|शिबनाथ तासा
|कांग्रेस
|11,209
|114
|दीफू
|बिद्यासिंग एंग्लेंग
|भाजपा
|सुमित रोंगहांग
|कांग्रेस
|43,150
|36
|दुधनोई
|नबा कुमार सरानिया
|निर्दलीय
|भूपेन रॉय
|भाजपा
|21,540
|106
|डूमडूमा
|रूपेश गोवाला
|भाजपा
|शिब सरमा
|कांग्रेस
|41,332
|27
|पूर्वी गोलाघाट
|अजंता नेओग
|भाजपा
|बिटूपन सैकिया
|कांग्रेस
|33,546
|67
|गहपुर
|उत्पल बोरा
|भाजपा
|दिब्यज्योति सरमा
|कांग्रेस
|18,705
|14
|गोसाईगाँव
|जिरोन बसुमतारी
|यूपीपीएल
|माजेंद्र नार्जारी
|बीपीएफ
|10,230
|51
|होजाई
|रामकृष्ण घोष
|भाजपा
|रकीबुल हुसैन
|कांग्रेस
|33,567
|111
|हाफलोंग
|नंदिता गारलोसा
|भाजपा
|डैनियल लांगथासा
|कांग्रेस
|15,678
|117
|हाइलाकांडी
|जाकिर हुसैन लस्कर
|एआईयूडीएफ
|गौतम रॉय
|भाजपा
|11,902
|102
|जोरहाट
|हितेंद्र नाथ गोस्वामी
|भाजपा
|राणा गोस्वामी
|कांग्रेस
|12,450
|55
|कालियाबोर
|केशव महंत
|अगप
|गौरव गोगोई
|कांग्रेस
|5,430
|120
|करीमगंज
|कमलखया दे पुरकायस्थ
|कांग्रेस
|मानस दास
|भाजपा
|21,340
|32
|कोकराझार
|लॉरेंस इसलारी
|यूपीपीएल
|प्रमिला रानी ब्रह्मा
|बीपीएफ
|12,560
|95
|लखीमपुर
|मानस सैकिया
|भाजपा
|जॉय प्रकाश दास
|कांग्रेस
|24,560
|110
|लमडिंग
|शिबू मिश्रा
|भाजपा
|स्वपन कर
|कांग्रेस
|27,890
|54
|मरिगाँव
|रमाकांत देवरी
|भाजपा
|मुनीन महंता
|कांग्रेस
|31,450
|61
|नगांव
|रूपक सरमा
|भाजपा
|शांतनु सरमा
|कांग्रेस
|15,600
|33
|नलबाड़ी
|जयंत मल्ला बरुआ
|भाजपा
|प्रद्युत कुमार भुइयां
|कांग्रेस
|42,100
|119
|पाथरकांडी
|कृष्णेंदु पॉल
|भाजपा
|गौतम रॉय
|कांग्रेस
|18,900
|103
|शिवसागर
|अखिल गोगोई
|रायजोर दल
|सुरभि राजकोंवर
|भाजपा
|11,230
|109
|तेजपुर
|पृथ्वीराज राभा
|अगप
|अनुज कुमार सरमा
|कांग्रेस
|14,500
