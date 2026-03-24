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Assam Elections 2026: जोरहाट में कांग्रेस का शक्ति प्रदर्शन, गौरव गोगोई के नामांकन में उमड़ा जनसैलाब, चुनाव से पहले कांग्रेस ने BJP पर साधा निशाना

Assam Assembly Elections: असम चुनाव 2026 में जोरहाट सीट पर कांग्रेस नेता गौरव गोगोई ने नामांकन दाखिल करते हुए बड़ा शक्ति प्रदर्शन किया, जिसमें हजारों समर्थक शामिल हुए. इस दौरान उन्होंने भाजपा सरकार पर तीखा हमला बोला और भ्रष्टाचार व कुशासन के मुद्दे उठाए.

Written By  Shashank Shekhar Mishra|Last Updated: Mar 24, 2026, 08:41 AM IST
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Assam Elections 2026: जोरहाट में कांग्रेस का शक्ति प्रदर्शन, गौरव गोगोई के नामांकन में उमड़ा जनसैलाब, चुनाव से पहले कांग्रेस ने BJP पर साधा निशाना

Assam Election 2026: असम विधानसभा चुनाव 2026 को लेकर राजनीतिक सरगर्मियां तेज हो गई हैं. असम प्रदेश कांग्रेस कमेटी (APCC) के अध्यक्ष गौरव गोगोई ने जोरहाट विधानसभा क्षेत्र से कांग्रेस उम्मीदवार के रूप में अपना नामांकन दाखिल कर दिया है. 

गोगोई ने गठबंधन सहयोगियों और समर्थकों के साथ जोरहाट के उपायुक्त कार्यालय तक एक विशाल रैली निकाली और औपचारिक रूप से अपना नामांकन पत्र जमा किया. इस दौरान बड़ी संख्या में कार्यकर्ता और स्थानीय लोग उनके समर्थन में मौजूद रहे, जिससे चुनावी माहौल में कांग्रेस की सक्रियता साफ दिखाई दी.

 गौरव गोगोई ने अपने पिता को किया याद 

नामांकन दाखिल करने से पहले गौरव गोगोई ने अपने पिता और पूर्व मुख्यमंत्री तरुण गोगोई समेत अपने पूर्वजों को श्रद्धांजलि अर्पित की. उन्होंने कहा कि वे अपने पिता के आदर्शों और जनसेवा की परंपरा को आगे बढ़ाने के लिए प्रतिबद्ध हैं. इस दौरान उन्होंने जोरहाट में विभिन्न धार्मिक स्थलों जैसे कि गुरुद्वारा, मंदिर, नामघर, मस्जिद और चर्च का दौरा कर सामाजिक सौहार्द और एकता का संदेश भी दिया.

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अन्य उम्मीदवारों ने भी दाखिल किए नामांकन

जोरहाट जिले के अन्य क्षेत्रों में भी कांग्रेस और उसके सहयोगियों ने सक्रियता दिखाई. तिताबोर से प्राण कुर्मी और तेओक से पल्लबी सैकिया ने भी गौरव गोगोई के साथ अपना नामांकन दाखिल किया. इसके अलावा, असम के कई अन्य विधानसभा क्षेत्रों में भी कांग्रेस और उसके गठबंधन सहयोगियों के उम्मीदवारों ने अंतिम दिन नामांकन दाखिल किया. इनमें दिसपुर, नई गुवाहाटी और जलुकबारी जैसे प्रमुख क्षेत्र शामिल रहे, जहां उम्मीदवारों ने रैलियों के जरिए शक्ति प्रदर्शन किया.

गोगोई ने भाजपा पर साधा निशाना

नामांकन के बाद मीडिया से बातचीत में गौरव गोगोई ने मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा के नेतृत्व वाली भाजपा सरकार पर जमकर हमला बोला. उन्होंने आरोप लगाया कि मौजूदा सरकार अपने मूल आदर्शों से भटक गई है और राज्य में भ्रष्टाचार तथा कुशासन बढ़ा है. गोगोई ने कहा कि अंत में जनता ही तय करेगी कि उन्हें स्वच्छ और नया असम चाहिए या वर्तमान सरकार का मॉडल.

गोगोई ने भाजपा नेता नंदिता गार्लोसा को टिकट नहीं दिए जाने के मुद्दे पर भी प्रतिक्रिया दी. उन्होंने आरोप लगाया कि दिमा हसाओ क्षेत्र में बड़े कॉरपोरेट घरानों को जमीन आवंटन का विरोध करने के कारण उन्हें दरकिनार किया गया. उन्होंने स्पष्ट किया कि कांग्रेस ऐसे नेताओं का समर्थन नहीं करती जो कॉरपोरेट हितों को प्राथमिकता देते हैं, बल्कि वह उन लोगों के साथ खड़ी है जो आदिवासी और हाशिए पर पड़े समुदायों के अधिकारों के लिए संघर्ष करते हैं.

ये भी पढ़ें: असम की 40 सीटों में छुपा है असली खेल, बीजेपी के सामने नई चुनौती; कठिन होगी हिमंता की डगर

इस बीच, तिताबोर के विधायक भास्करज्योति बरुआ के स्वतंत्र उम्मीदवार के रूप में चुनाव लड़ने के फैसले पर भी गोगोई ने प्रतिक्रिया दी. उन्होंने कहा कि इस मुद्दे पर बातचीत जारी है और उम्मीद जताई कि बरुआ ऐसा कोई कदम नहीं उठाएंगे जिससे कांग्रेस को नुकसान हो. गोगोई ने भरोसा जताया कि पार्टी के व्यापक हित को ध्यान में रखते हुए समाधान निकाला जाएगा.

कांग्रेस का ‘बदलाव’ का नारा

इस मौके पर एआईसीसी महासचिव जितेंद्र सिंह भी मौजूद रहे. उन्होंने कहा कि असम की जनता अब बदलाव चाहती है और भाजपा सरकार के कार्यकाल में भ्रष्टाचार और कुशासन से परेशान है. उन्होंने दावा किया कि कांग्रेस और उसके सहयोगी 2026 में गौरव गोगोई के नेतृत्व में नई सरकार बनाने की दिशा में काम कर रहे हैं.

राज्यभर में नामांकन का अंतिम चरण पूरा

नामांकन के अंतिम दिन कांग्रेस और उसके गठबंधन सहयोगियों ने सभी लंबित सीटों पर उम्मीदवार उतारते हुए चुनावी तैयारी को अंतिम रूप दिया. पार्टी का फोकस अब प्रचार अभियान को तेज करने और जनता तक अपनी नीतियों व वादों को पहुंचाने पर है. बता दें कि असम विधानसभा चुनाव 2026 में कांग्रेस और भाजपा के बीच सीधा मुकाबला देखने को मिल सकता है. एक तरफ भाजपा अपने विकास कार्यों के आधार पर जनता का समर्थन पाने की कोशिश कर रही है, वहीं कांग्रेस बदलाव और भ्रष्टाचार मुक्त शासन का मुद्दा उठा रही है.

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Shashank Shekhar Mishra

शशांक शेखर मिश्रा ज़ी न्यूज में बतौर सब एडिटर काम कर रहे हैं. इन्हें पत्रकारिता में करीब 5 वर्षों का अनुभव है. इन पांच सालों में देश की राजनीति से लेकर देश-दुनिया में बनते-बिगड़ते सत्ता समीकरणों एव...और पढ़ें

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