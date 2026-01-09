असम BJP अध्यक्ष दिलीप सैकिया के खिलाफ FIR दर्ज, कांग्रेस ने लगाया 'वोट चोरी' का आरोप

Assam Elections: असम में कांग्रेस और अन्य विपक्षी पार्टियों के एक गठित फोरम ने भाजपा अध्यक्ष और सांसद दिलीप सैकिया के खिलाफ दिसपुर पुलिस स्टेशन में FIR दर्ज कराई. आरोप है कि सैकिया ने 60 विधानसभा सीटों में हर सीट से 5000-10000 वोटर हटाने के लिए विधायकों और जिला अध्यक्षों को निर्देश दिया.
Assam Elections 2026: असम में कांग्रेस और अन्य विपक्षी पार्टियों ने शुक्रवार को राज्य बीजेपी अध्यक्ष दिलीप सैकिया के खिलाफ FIR दर्ज कराई, जिसमें उन पर आगामी चुनावों से पहले वोटर लिस्ट में हेरफेर और वोट चोरी करने का आरोप लगाया गया है. FIR दिसपुर पुलिस स्टेशन में दर्ज कराई गई और इसमें कहा गया कि स्पेशल रिवीजन (SR) प्रक्रिया के जरिए असली वोटरों के नाम जानबूझकर हटाए जा रहे हैं.
विपक्ष ने सैकिया पर लगाया गंभीर आरोप
विपक्षी पार्टियों ने FIR के जरिए चेतावनी दी कि ऐसे कदम लोकतांत्रिक अधिकारों के लिए गंभीर खतरा हैं. उन्होंने स्पेशल रिवीजन प्रक्रिया को तुरंत रोकने और चुनावी रोल की पारदर्शी एवं निष्पक्ष समीक्षा करने की मांग भी की. FIR दर्ज कराने के बाद मीडिया से बातचीत में कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और पूर्व सांसद रिपुन बोरा ने आरोप लगाया कि यह प्रक्रिया एक सोची-समझी साजिश का हिस्सा थी. उन्होंने बताया कि सभी विपक्षी पार्टियों ने 4 जनवरी को हुई लाइव वीडियो कॉन्फ्रेंस का हवाला देते हुए सैकिया के खिलाफ संयुक्त रूप से FIR दर्ज कराई है.
बोरा के अनुसार, सैकिया ने कथित तौर पर बीजेपी विधायकों और जिला अध्यक्षों को निर्देश दिया था कि हर निर्वाचन क्षेत्र में 5000 से 10000 ऐसे वोटरों की पहचान करें जो बीजेपी समर्थक नहीं हैं. यह एक्सरसाइज लगभग 60 निर्वाचन क्षेत्रों में की जानी थी और पार्टी नेताओं से 12 जनवरी तक लिस्ट जमा करने को कहा गया था. इस प्रक्रिया की निगरानी के लिए एक मंत्री को जिम्मेदारी दी गई थी.
बोरा ने कहा कि यह योजना हर निर्वाचन क्षेत्र से 5000 से 10000 वोटरों को हटाने की बीजेपी की रणनीति को उजागर करती है. यह वही चिंता है जिसे राहुल गांधी पूरे देश में उठा रहे हैं और अब यह असम में भी सामने आ गया है. कांग्रेस नेता ने चुनाव आयोग पर आरोपों की गंभीरता के बावजूद चुप्पी साधने का आरोप लगाया और इसे लोकतांत्रिक दायित्व के उल्लंघन के रूप में बताया.
उन्होंने कहा कि हमने चुनाव आयोग के नियमों और मैनुअल के अनुसार कार्रवाई की मांग करते हुए FIR दर्ज कराई है. विपक्षी नेताओं ने चेतावनी दी कि यदि सुधारात्मक कदम तुरंत नहीं उठाए गए तो वे राज्यव्यापी विरोध प्रदर्शन और कानूनी-संवैधानिक उपायों का सहारा लेंगे. उन्होंने बीजेपी सरकार पर लोकतंत्र विरोधी और संविधान विरोधी गतिविधियों में शामिल होने का आरोप भी लगाया.
