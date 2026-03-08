Assam Elections 2026: असम में सहयोगियों के तेवर से BJP परेशान! ‘फ्रेंडली फाइट’ ने चुनाव से पहले NDA में दरार के संकेत दिए

Assam Elections: असम में 2026 के विधानसभा चुनाव को लेकर सियासी हलचल तेज हो गई है. चुनावी तैयारियों के बीच सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों ही खेमों में सीटों के बंटवारे को लेकर खींचतान देखने को मिल रही है. गठबंधन की राजनीति के इस दौर में सहयोगी दलों की बढ़ती महत्वाकांक्षाओं ने रणनीतिकारों की चिंता बढ़ा दी है. हालात ऐसे बनते दिख रहे हैं कि कई निर्वाचन क्षेत्रों में गठबंधन के भीतर ही फ्रेंडली फाइट की स्थिति बन सकती है.

सीट शेयरिंग बना सबसे बड़ा मुद्दा

असम में सत्तारूढ़ भाजपा(BJP) के नेतृत्व वाले एनडीए गठबंधन के सामने सबसे बड़ी चुनौती सीटों का संतुलन बनाए रखना है. मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा के नेतृत्व वाली सरकार एक ओर विकास के मुद्दों के साथ चुनावी मैदान में उतरने की तैयारी कर रही है तो दूसरी ओर उसे अपने सहयोगी दलों को संतुष्ट रखने की बड़ी चुनौती का सामना करना पड़ रहा है.

गठबंधन में शामिल दलों की बढ़ती दावेदारी ने सीट शेयरिंग के गणित को जटिल बना दिया है. राजनीतिक पर्यवेक्षकों का मानना है कि अगर सभी दलों के बीच सहमति नहीं बनती है, तो कई सीटों पर सहयोगी दलों के उम्मीदवार एक-दूसरे के खिलाफ मैदान में उतर सकते हैं.

AGP की बढ़ती दावेदारी

एनडीए गठबंधन में शामिल असम गण परिषद (Asom Gana Parishad) लंबे समय से भाजपा की सहयोगी रही है. वर्ष 2014 से दोनों दलों के बीच राजनीतिक साझेदारी कायम है. हालांकि, आगामी विधानसभा चुनाव से पहले एजीपी अपनी हिस्सेदारी बढ़ाने के लिए दबाव बना रही है. पिछले 2021 के विधानसभा चुनाव में एजीपी ने कुल 29 सीटों पर चुनाव लड़ा था. इनमें से 26 सीटों पर पार्टी ने अकेले उम्मीदवार उतारे थे, जबकि तीन सीटों पर भाजपा के साथ दोस्ताना मुकाबला हुआ था. उस चुनाव में पार्टी को 9 सीटों पर जीत हासिल हुई थी.

इस बार एजीपी के कई स्थानीय कार्यकर्ता और नेता चाहते हैं कि पार्टी को अधिक सीटों पर मौका दिया जाए. यही मांग भाजपा के लिए नई चुनौती बनती दिख रही है, क्योंकि सीटों का विस्तार करने से अन्य सहयोगियों के साथ संतुलन बिगड़ सकता है.

कई सीटों पर हो सकती है फ्रेंडली फाइट

मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा ने संकेत दिया है कि एजीपी के साथ सीट शेयरिंग को लेकर शुरुआती दौर की बातचीत शुरू हो चुकी है. उन्होंने कहा कि 9 या 10 मार्च तक सीटों के बंटवारे को लेकर एक प्रारंभिक खाका तैयार किया जा सकता है. हालांकि जब उनसे सहयोगी दलों की बढ़ती मांगों के बारे में सवाल किया गया तो उन्होंने कहा कि उन्हें किसी औपचारिक मांग की जानकारी नहीं है. इसके साथ ही उन्होंने यह भी साफ किया कि कुछ सीटों पर फ्रेंडली फाइट की संभावना से पूरी तरह इनकार नहीं किया जा सकता. राजनीतिक जानकारों का मानना है कि अगर कुछ सीटों पर सहमति नहीं बनती है तो ऐसे मैत्रीपूर्ण मुकाबले एनडीए के भीतर देखने को मिल सकते हैं.

