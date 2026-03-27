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Hindi Newsदेशअसम विधानसभा चुनाव 2026: BJP को हराने के लिए साथ आए 3G, हिमंता को दे पाएंगे टक्कर या होंगे चित?

असम विधानसभा चुनाव 2026: BJP को हराने के लिए साथ आए '3G', हिमंता को दे पाएंगे टक्कर या होंगे चित?

Assam Vidhan Sabha Chunav: असम में 126 सीटों के लिए 9 अप्रैल को वोटिंग होगी. हर बीतते दिन के यहां का सियासी पारा चढ़ता जा रहा है. यहां बीजेपी की जीत की हैट्रिक और हिमंता बिस्वा सरमा का विजय रथ रोकने के लिए उनके सामने '3G' ने ताल ठोकी है. कौन हैं ये '3जी' और क्या है इनकी ताकत? आइए बताते हैं.

Written By  Shwetank Ratnamber|Last Updated: Mar 27, 2026, 04:47 PM IST
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Lurinjyoti, Gaurav Gogoi and Akhil Gogoi (File Photo)
Lurinjyoti, Gaurav Gogoi and Akhil Gogoi (File Photo)

Himanta Biswa Sarma vs Three Gogoi: असम के सियासी रण में मुख्यमंत्री हिमंता बिस्व सरमा को '3G' टक्कर दे रहे हैं. यहां G का मतलब गोगोई है. असम में 10 साल से सत्ता का वनवास झेल रही कांग्रेस ने बीजेपी का विजय रथ रोकने के लिए नई व्यूह रचना की है. राज्य के बाहर के बड़े चेहरों से चुनाव प्रचार कराया जा रहा है. कांग्रेस ने खासकर हिमंता बिस्वा सरमा की सियासी नैया डुबोने के लिए इस बार 2026 के विधानसभा चुनावों में तीन-तीन गोगोई को एक मंच पर खड़ा किया है. असम में तीन अलग राजनीतिक पार्टियों से आने वाले इन तीनों गोगोई नेताओं का मकसद पूर्वोत्तर के सबसे बड़े राज्य से हिमंता का सियासी किला जीतना है.

हिमंता को रोकने के लिए एक हुए '3G'

कांग्रेस ने असम में बीजेपी को सत्ता से हटाने के लिए उसी की चाल चली है. यहां सत्ता में वापसी के लिए कांग्रेस पार्टी ने 6 छोटे-छोटे सियासी दलों से गठबंधन किया है. इस '3G' के कॉमन गठबंधन से असम की कुल 126 विधानसभा सीटों में से उपरी असम की 28 विधानसभा सीटों पर गठबंधन से फायदा मिलने की कांग्रेस की उम्मीद बढ़ गई है. असम में कांग्रेस के पहले गोगोई हैं खुद कांग्रेस के सीएम फेस गौरव गोगोई. वहीं बाकी दो कांग्रेस के पार्टनर्स की भूमिका में हैं. कांग्रेस के अलायंस में अखिल गोगोई और लुरिन गोगोई भी हैं. अखिल गोगोई रायजोर दल के मुखिया हैं, वहीं लुरिन गोगोई असम जातीय परिषद (AJP) के प्रमुख हैं. 

गौरतलब है कि गौरव गोगोई, लुरिन गोगोई और अखिल गोगोई तीनों सूबे में प्रभावी अहोम समुदाय से आते हैं और अगर इस समुदाय से जुड़ी भावनाएं बलवती हुई तो कांग्रेस को फायदा और उपरी असम में बीजेपी को नुकसान उठाना पड़ सकता है.

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पूर्वी असम में बीजेपी की मजबूत पैठ है. जहां सबसे अधिक सीटें हैं. इस क्षेत्र में भी अहोम एक प्रमुख समुदाय है और इसलिए विपक्षी खेमा यहां भी अब बीजेपी को हराने की उम्मीद लगा रहा है.

तीन गोगोई मकसद एक

हिमंत के खिलाफ एकजुट तीनों ही गोगोई विधानसभा का चुनाव भी लड़ रहे हैं. कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष गौरव गोगोई जोरहाट से चुनावी मैदान में हैं. 2021 में चुनाव जीतकर विधायक बने अखिल गोगोई अपनी ही सिबसागर सीट से मैदान में हैं. गौरतलब है कि अखिल गोगोई पिछला विधानसभा चुनाव यानी 2021 की चुनावी जंग जेल में रहते हुए जीते थे. उनकी जीत ने राष्ट्रीय स्तर पर सुर्खियां बंटोरी थीं. वहीं एजेपी के मुखिया लुरिन गोगोई खोवांग से ताल ठोक रहे हैं, ये सीट फिलहाल बीजेपी के पास हैं. इस तरह से हिमंता वर्सेज '3जी' के मुकाबले में कॉमन बात ये है कि तीनों का सरनेम इत्तेफाक से 'गोगोई' ही है. इनकी चुनावी सीटें भी आस-पास हैं. 

बीजेपी का अहोम दांव

असम के वीर अहोम सेनापति, लचित बोरफुकन को बीजेपी के नेता हिंदुत्व और राष्ट्रवाद का नायक मानते हैं, जिन्होंने मुगल आक्रांताओं को धूल चटाई थी. बीजेपी अहोम समुदाय की अहमियत ध्यान में रखते हुए लंबे समय से अहोम योद्धा लचित बोरफुकन का महिमा मंडन करते हुए उनकी जयंती पर बड़े कार्यक्रम कर रही है. प्रधानमंत्री मोदी ने मार्च 2024 में उनकी 125 फुट ऊंची कांस्य प्रतिमा का अनावरण किया था, जिसे स्टैच्यू ऑफ वेलर कहा जाता है. पीएम मोदी ने कई बार लचित को असम की बहादुरी और मुगलों के विस्तार को रोकने वाले नायक के रूप में याद किया है. 2025 में बीजेपी ने उनकी जयंती पर कई कार्यक्रमों का आयोजन किया था. 

अब कौन किस पर भारी पड़ेगा, इसका कुछ अंदाजा तो मतदान वाले दिन 9 अप्रैल की शाम पांच बजे के बाद पता चलेगा, जब एक्जिट पोल के नतीजे सामने आएंगे और फिर 4 मई को पता चलेगा कि किसकी सरकार बनेगी.

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About the Author
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Shwetank Ratnamber

श्वेतांक रत्नाम्बर पत्रकारिता जगत में 21 साल से ज्यादा का अनुभव रखते हैं. देश-दुनिया की ख़बरों को आसान भाषा में बताने में महारत रखने वाले श्वेतांक को राजनीतिक और अंतर्राष्ट्रीय खबरों की गहरी समझ है...और पढ़ें

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