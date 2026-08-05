10 घंटे की बारिश और डूब गया असम, तबाही के बीच श्रवण कुमार बने मसीहा

पूर्वोत्तर भारत का राज्य असम पिछले 17 दिनों से बाढ़ से जूझ रहा है. बाढ़ के पानी की चपेट में आकर अब तक 87 लोगों की मौत हो चुकी है. सबसे ज्यादा मौत शिवसागर जिले में हुई है. शिवसागर में 40 से ज्यादा लोगों को कुदरत के इस काल ने अपना शिकार बना लिया है. 13 हजार से ज्यादा घरों और इमारतों को बाढ़ ने नुकसान पहुंचाया है. तकरीबन 2 लाख लोगों को बाढ़ की वजह से विस्थापित होना पड़ा है. हालांकि, अब तक आर्थिक नुकसान का पूरा अनुमान नहीं लगाया जा सका है, लेकिन 50 हजार हेक्टेयर से ज्यादा खेतों में बाढ़ का पानी घुसा है. ये बड़ा आंकड़ा बताता है कि इस आपदा से किसान सबसे ज्यादा प्रभावित हुए हैं.
असम की इस बाढ़ ने ना सिर्फ नुकसान किया है, बल्कि निवासियों से लेकर सिस्टम तक को चौंका दिया है, क्योंकि इस बार कुछ ऐसी घटनाएं हुईं जिनकी वजह अब तक सामने नहीं आ पा रही हैं. सबसे ज्यादा चौंकाता है मॉनसून का पैटर्न. आमतौर पर ज्यादा बारिश होने पर नदियों का जलस्तर बढ़ता है और बाढ़ आती है, लेकिन असम में कुछ अलग हुआ है.
1 जून से लेकर 15 जुलाई तक असम में औसत से 30 प्रतिशत कम मॉनसून दर्ज किया गया था. फिर अचानक 18 तारीख की शाम से बारिश शुरू हुई और 10 घंटों के अंदर ही बाढ़ आ गई. असम के दो इलाकों में तो सामान्य से 400 और 500 प्रतिशत ज्यादा बारिश हुई. इसी वजह से मौसम विज्ञानी चौंक गए कि अचानक तेज बरसात कैसे हुई और बरसात इतनी तेज कैसे हो गई कि कुछ घंटों के अंदर ही असम बाढ़ के कब्जे में आ गया. असम के नेपाल खुटी इलाके में तो कुछ ही मिनटों के अंदर बाढ़ का पानी 1 फीट से बढ़कर 4 फीट तक पहुंच गया था.
दूसरी हैरान करने वाली बात है ऊपरी असम के इलाकों में आई बाढ़. आमतौर पर शिवसागर और जोरहाट जैसे जिलों को बाढ़ से काफी हद तक सुरक्षित माना जाता था. इन जिलों में बड़ी नदियों की जगह छोटी नहरें और यहां से पानी नीचे की तरफ जल्दी जाता है, लेकिन इस बार सबसे ज्यादा प्रभावित ऊपरी असम के इलाके ही हुए हैं.
अब असम के बाढ़ प्रभावित इलाकों में पानी कम हो रहा है, लेकिन 19 से लेकर 24 जुलाई के बीच असम की धरती इंसानी जिंदगी और कुदरत के प्रकोप के बीच युद्ध की गवाह बन गई थी. असम में बाढ़ प्रभावित लोगों की मदद के लिए SDRF और NDRF समेत भारतीय सेना और वायुसेना भी रेस्क्यू एंड रिलीफ में जुटी है.
असम में भारतीय सेना का ऑपरेशन जल राहत चल रहा है. इस ऑपरेशन की कमान भारतीय सेना की स्पियर कोर के हाथों में है. स्पियर कोर के साथ ही साथ 57वीं माउंटेन डिवीजन के जवान भी नागरिकों के रेस्क्यू और राहत सामग्री पहुंचाने में जुटे हैं. ड्रोंस के जरिए बाढ़ प्रभावित इलाकों की निगरानी की जाती है. जहां भी जरूरत महसूस होती है तो नाव के जरिए सेना के जवान रेस्क्यू के लिए पहुंचते हैं. भारतीय वायुसेना के हेलीकॉप्टर्स के जरिए 300 से ज्यादा लोगों को बाढ़ प्रभावित इलाकों से निकाला गया है. राहत सामग्री पहुंचाने में भी भारतीय वायुसेना सक्रिय है.
Across Sivasagar and Demow, I walked through floodwaters to meet my flood affected family members. floods. I assured them that they will not face this crisis alone and personally explained the assistance our Government has made available for their recovery. pic.twitter.com/ztDazI3yHY
— Himanta Biswa Sarma (@himantabiswa) August 4, 2026
सरकार, सिस्टम और सेना, जब तीनों मिलकर जुटे हों तो अंदाजा लगाना मुश्किल नहीं कि असम में आई बाढ़ वाकई एक बड़ी आपदा है. आपदा से भरे ऐसे ही समय को लेकर राष्ट्रपिता महात्मा गांधी एक बेहद अहम बात कही थी. महात्मा गांधी कहते थे - संकट के समय ही मनुष्य के असली चरित्र और उसकी छिपी हुई शक्ति की परीक्षा होती है. जब चारों ओर अंधकार हो, तब मनुष्य के भीतर का आत्मबल और साहस हजार गुना बढ़कर प्रकट होता है. ये वो समय है जब हम अपनी कमजोरियों को भूलकर सामूहिक शक्ति का प्रदर्शन करते हैं.
इंसानी साहस की एक ऐसी ही कहानी असम की बाढ़ से भी निकलकर सामने आई है. इस कहानी के हीरो हैं 25 साल के श्रवण कुमार. श्रवण कुमार शिवसागर के रहने वाले हैं और पेशे से दिहाड़ी मजदूर हैं. 19 जुलाई को आई बाढ़ में श्रवण का घर भी बह गया था, लेकिन श्रवण का हौसला नहीं टूटा. श्रवण और उनके दोस्त 6 छोटी नाव लेकर बाढ़ के पानी में उतर गए. जहां भी कोई परिवार या शख्स फंसा मिलता तो श्रवण के गुट की नाव उन्हें सुरक्षित इलाकों तक पहुंचाती थी. एक अनुमान के मुताबिक बाढ़ के शुरुआती दिनों में श्रवण और उनके दोस्तों ने तकरीबन 2 हजार लोगों को बाढ़ प्रभावित इलाकों से सुरक्षित निकाला है. कुदरत की आपदा को रोकना मुश्किल है लेकिन इंसानी हौसला वो बांध है जो बड़ी से बड़ी विपदा के सामने भी डटा रहता है. अगर इंसान का हौसला नहीं डगमगाता तो वो बड़ी से बड़ी मुसीबत से निपट सकता है.