10 घंटे की बारिश और डूब गया असम, तबाही के बीच श्रवण कुमार बने मसीहा

इंसानी साहस की एक ऐसी ही कहानी असम की बाढ़ से भी निकलकर सामने आई है. इस कहानी के हीरो हैं 25 साल के श्रवण कुमार. श्रवण कुमार शिवसागर के रहने वाले हैं और पेशे से दिहाड़ी मजदूर हैं. 19 जुलाई को आई बाढ़ में श्रवण का घर भी बह गया था, लेकिन श्रवण का हौसला नहीं टूटा. श्रवण और उनके दोस्त 6 छोटी नाव लेकर बाढ़ के पानी में उतर गए. जहां भी कोई परिवार या शख्स फंसा मिलता तो श्रवण के गुट की नाव उन्हें सुरक्षित इलाकों तक पहुंचाती थी. एक अनुमान के मुताबिक बाढ़ के शुरुआती दिनों में श्रवण और उनके दोस्तों ने तकरीबन 2 हजार लोगों को बाढ़ प्रभावित इलाकों से सुरक्षित निकाला है. कुदरत की आपदा को रोकना मुश्किल है लेकिन इंसानी हौसला वो बांध है जो बड़ी से बड़ी विपदा के सामने भी डटा रहता है. अगर इंसान का हौसला नहीं डगमगाता तो वो बड़ी से बड़ी मुसीबत से निपट सकता है.