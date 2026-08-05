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10 घंटे की बारिश और डूब गया असम, तबाही के बीच श्रवण कुमार बने मसीहा

बीते कई दिनों से असम में बाढ़ ने तबाही मचाई है. पानी ने कई घरों के चिराग बुझा दिए. बच्चों से लेकर बुजुर्गों तक को पानी ने निगल लिया. हर दिन तबाही का आंकड़ा बढ़ता जा रहा है.

Written ByRahul Vishwakarma
Published: Aug 05, 2026, 12:17 AM IST|Updated: Aug 05, 2026, 12:19 AM IST
10 घंटे की बारिश और डूब गया असम, तबाही के बीच श्रवण कुमार बने मसीहा

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Rahul Vishwakarma

Rahul Vishwakarma

इलाहाबाद विश्व विद्यालय से ग्रेजुएशन के बाद जर्नलिज्म में मास्टर की डिग्री ली. 'अमर उजाला', 'दैनिक भास्कर' और फिर 'हिंदुस्तान' में 10 साल काम करते हुए जम्मू-कश्मीर, हरियाणा और उत्तर प्रदेश के कई शहरों में रहकर वहां की सियासी और सामाजिक नब्ज को समझने का मौका मिला. 2015 में डिजिटल मीडिया का रुख करते हुए 'Network18', 'आजतक' होते हुए अब 'जी न्यूज' का हिस्सा हैं. गुजरे 20 वर्षों में सभी संस्थानों में कई पुरस्कारों से नवाजा गया है. rahul.vishwakarma@india.com पर इनसे संपर्क किया जा सकता है. नई विधाओं को सीखने की प्रक्रिया अनवरत जारी है...

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