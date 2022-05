VIDEO: Assam में बाढ़ का विकराल रूप, बहा सड़क का हिस्सा; 3 मौत.. 25 हजार लोग प्रभावित

Assam Flood latest Update: असम के छह जिलों के करीब 25,000 लोग इस साल राज्य में आई बाढ़ की पहली लहर से प्रभावित हुए हैं. शनिवार को दीमा हसाओ जिले के हाफलोंग इलाके में भूस्खलन की घटनाओं में एक महिला सहित तीन लोगों की मौत हो गई.

असम और पड़ोसी राज्यों (मेघालय, और अरुणाचल प्रदेश) में पिछले कुछ दिनों में लगातार बारिश के बाद, कई नदियों का जल स्तर धीरे-धीरे बढ़ रहा है और कोपिली नदी का पानी खतरे के निशान से ऊपर बह रहा है.

असम राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (एएसडीएमए) की बाढ़ रिपोर्ट के अनुसार, बाढ़ के पहले दौर में 14 मई तक छह जिलों- कछार, धेमाजी, होजई, कार्बी आंगलोंग पश्चिम, नागांव और कामरूप (मेट्रो) के 94 गांवों में कुल 24,681 लोग प्रभावित हुए हैं.

#WATCH Torrential rains washed away a portion of a road in the Haflong area in Assam's Dima Hasao district pic.twitter.com/SLZdo1O07B

— ANI (@ANI) May 15, 2022