असम की 'जल प्रलय' में मौतों का आंकड़ा 78 पहुंचा, इन 7 जिलों में मचा हाहाकार; 4 लाख से ज्यादा लोग प्रभावित

Assam Flood: असम में बाढ़ की स्थिति अभी भी पूरी तरह सामान्य नहीं हो पाई है. लगातार बारिश और जलभराव के कारण राज्य के कई इलाकों में जनजीवन प्रभावित है. ताजा सरकारी आंकड़ों के अनुसार, बाढ़ से मरने वालों की संख्या बढ़कर 78 हो गई है. फिलहाल सात जिले अब भी बाढ़ की चपेट में हैं, जहां तीन लाख से अधिक लोग इस आपदा का सामना कर रहे हैं. इसके साथ ही हजारों हेक्टेयर कृषि भूमि जलमग्न होने से किसानों की चिंता भी बढ़ गई है.
बाढ़ से सबसे अधिक प्रभावित जिलों में शिवसागर, चराइदेव, गोलाघाट, जोरहाट, नगांव, विश्वनाथ और कामरूप (मेट्रो) शामिल हैं. इन सात जिलों के 21 राजस्व सर्किलों के अंतर्गत आने वाले 551 गांव प्रभावित हैं. प्रशासन के मुताबिक, कुल 3,00,031 लोग बाढ़ से प्रभावित हुए हैं. बुधवार को बाढ़ से तीन और लोगों की मौत दर्ज की गई. इनमें दो लोगों की जान शिवसागर जिले में गई, जबकि एक व्यक्ति की मौत गोलाघाट में हुई. इसके बाद राज्य में बाढ़ से मरने वालों का कुल आंकड़ा 78 तक पहुंच गया है.
बाढ़ का असर केवल आबादी तक सीमित नहीं है, बल्कि खेती-किसानी भी इससे बुरी तरह प्रभावित हुई है. सरकारी रिपोर्ट के अनुसार, 21,523.08 हेक्टेयर कृषि भूमि पानी में डूब गई है. इससे किसानों की फसलें नष्ट होने का खतरा बढ़ गया है और उन्हें आर्थिक नुकसान उठाना पड़ रहा है.
कामरूप (मेट्रो) जिले में शहरी बाढ़ की स्थिति बनी हुई है. जिले के तीन राजस्व सर्किलों के कई इलाकों में पानी भरने से लोगों की आवाजाही प्रभावित हुई है. पडुंबारी, बोरागांव, एक्सेलकेयर अस्पताल क्षेत्र, लचित नगर, जू रोड, रुक्मिणीगांव, अनिल नगर, नवीन नगर, सतगांव, बेहरबारी, हाटीगांव, वायरलेस, जोराबाट और कामारकुची जैसे इलाकों में जलभराव की समस्या बनी हुई है.
#WATCH | Assam: Nepalikhuti in Assam's Sivasagar district has been devastated by the Dikhow River flood. Homes, farms, livestock, and livelihoods have been swept away and are buried under sand and silt.
Even after the floodwaters have receded, the situation in Nepalikhuti… pic.twitter.com/ePYLuDO3SZ
— ANI (@ANI) July 29, 2026
बाढ़ प्रभावित लोगों तक राहत पहुंचाने के लिए राज्य सरकार ने अभियान तेज कर दिया है. प्रशासन की ओर से 30 ट्रकों में खाद्यान्न, कपड़े और अन्य जरूरी राहत सामग्री प्रभावित इलाकों के लिए रवाना की गई है. राहत कार्य में मंत्री, सांसद, विधायक, पार्टी कार्यकर्ताओं के साथ पुलिस और प्रशासनिक टीमें भी सक्रिय रूप से जुटी हुई हैं.
असम के मंत्री अतुल बोरा ने कहा कि राज्य सरकार बाढ़ प्रभावित प्रत्येक परिवार तक हरसंभव सहायता पहुंचाने के लिए लगातार काम कर रही है. उनके अनुसार, गंभीर रूप से प्रभावित परिवारों को ₹15,000 की आर्थिक सहायता दी जा रही है. इसके अलावा भोजन, कपड़े और दैनिक जरूरत का सामान भी लगातार उपलब्ध कराया जा रहा है. उन्होंने कहा कि जब तक हालात पूरी तरह सामान्य नहीं हो जाते, राहत और बचाव अभियान जारी रहेगा.
गोलाघाट जिले के डेरगांव विधानसभा क्षेत्र के कई गांव इस बार की बाढ़ से बुरी तरह प्रभावित हुए हैं. कपूहाटिंग, एन-पामुवा, राजनाखाट, खरजान, महतगांव और कुमारगांव समेत कुलियापानी और कामरबांधा पंचायतों के अनेक इलाके जलमग्न हो गए. जिले के कुल 180 गांव इस आपदा की चपेट में आए हैं, जिससे करीब 52 हजार परिवार प्रभावित हुए हैं.
बाढ़ के कारण हजारों घरों में पानी भर गया और बड़ी मात्रा में कृषि भूमि तबाह हो गई. कई इलाकों से पानी जरूर उतरने लगा है, लेकिन मिट्टी से बने घर रहने लायक नहीं बचे हैं. कई मकानों में अब भी कीचड़ और पानी भरा है, जबकि फर्श और नींव को गंभीर नुकसान पहुंचा है. ऐसे में बड़ी संख्या में परिवार अभी भी राहत शिविरों में रहने को मजबूर हैं.
राज्य सरकार की ओर से राहत शिविरों में रहने वाले लोगों को भोजन, पीने का पानी और अन्य जरूरी सामान उपलब्ध कराया जा रहा है. प्रशासन चावल, दाल, नमक, तेल जैसी खाद्य सामग्री के साथ दवाइयां, पशुओं का चारा, फिनाइल और ब्लीचिंग पाउडर भी वितरित कर रहा है. कई स्वयंसेवी संस्थाएं भी प्रभावित परिवारों की मदद में आगे आई हैं. महतगांव में अकेले 384 परिवार बाढ़ से प्रभावित हुए हैं, जहां राहत शिविरों में आवश्यक सुविधाएं उपलब्ध कराई जा रही हैं. इससे पहले मुख्यमंत्री डॉ. हिमंत बिस्वा सरमा ने भी प्रभावित क्षेत्रों का दौरा कर राहत शिविरों में लोगों से मुलाकात की थी और उनकी समस्याएं सुनी थीं.
स्थानीय निवासी धुर्वो दास ने कहा कि बाढ़ ने इलाके में भारी तबाही मचाई है. कई परिवारों के घर, खेत और आजीविका पूरी तरह प्रभावित हुई है. पानी उतरने के बाद भी लोग क्षतिग्रस्त मकानों में नहीं लौट पा रहे हैं. उन्होंने कहा कि राहत सामग्री से कुछ मदद मिली है, लेकिन स्थायी समाधान, बेहतर जल निकासी व्यवस्था और आर्थिक सहायता की सख्त जरूरत है. एक अन्य निवासी गोबिन दास ने बताया कि बाढ़ ने लोगों का जीवन पूरी तरह अस्त-व्यस्त कर दिया है. खेत बर्बाद हो गए हैं और कई परिवार अब भी अपने घरों में वापस नहीं जा सके हैं. उन्होंने सरकार से आर्थिक मदद और बाढ़ नियंत्रण के स्थायी उपाय करने की अपील की.
मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा ने बताया कि भाजपा और उसके कार्यकर्ताओं के परिवारों ने बाढ़ पीड़ितों के लिए बड़े स्तर पर राहत सामग्री एकत्र की है. इसके तहत 1.80 लाख मेखला-चादर, 1.80 लाख टी-शर्ट और 1.50 लाख मच्छरदानियां उपलब्ध कराई गई हैं. मुख्यमंत्री ने कहा कि यह पूरी राहत सामग्री जमीनी स्तर के भाजपा कार्यकर्ताओं के सहयोग से जुटाई गई है और इसे राज्य के चार बाढ़ प्रभावित जिलों में वितरित किया जाएगा. उन्होंने भरोसा दिलाया कि पार्टी आने वाले दिनों में भी बाढ़ पीड़ितों की सहायता जारी रखेगी.