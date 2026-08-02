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न 10वीं पास और न ही ट्रेनिंग... 25 साल के शख्स ने बाढ़ से बचाई 2000 लोगों की जान; कहानी असम के श्रवण की

असम में आई बाढ़ के कारण कई जिले प्रभावित हैं. इस बीच एक 25 साल के शख्स की जमकर प्रशंसा हो रही है. बताया जा रहा है कि बिना मोटर बोट या किसी ट्रेंड टीम के इस शख्स ने बाढ़ से प्रभावित 2000 से अधिक लोगों की जान बचाई है.

Written Byabhinav tripathi
Published: Aug 02, 2026, 12:56 PM IST|Updated: Aug 02, 2026, 01:05 PM IST
न 10वीं पास और न ही ट्रेनिंग... 25 साल के शख्स ने बाढ़ से बचाई 2000 लोगों की जान; कहानी असम के श्रवण की
Image Credit: सोशल मीडिया

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abhinav tripathi

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अभिनव त्रिपाठी जी न्यूज हिंदी में बतौर सब एडिटर कार्यरत हैं।  पत्रकारिता के क्षेत्र में 3 साल से अधिक समय का अनुभव रखते हैं। डेस्क पर रियल टाइम की देश-विदेश की खबरों को कवर करते हैं। राष्ट्रीय राजनीति और अंतरराष्ट्रीय खबरों को लिखना पसंद है। वैश्विक घटनाक्रम के किसी भी जटिल मुद्दे को आसान भाषा में समझाना अच्छी तरीके से आता है। इससे पहले जागरण डॉट कॉम के साथ सब एडिटर के तौर पर काम कर चुके हैं।  करियर की शुरुआत एक सैटेलाइट चैनल से की थी। पत्रकारिता की पढ़ाई काशी विद्यापीठ वाराणसी से की है। 

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