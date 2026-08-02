/न 10वीं पास और न ही ट्रेनिंग... 25 साल के शख्स ने बाढ़ से बचाई 2000 लोगों की जान; कहानी असम के श्रवण की

Assam Floods: असम में इस समय भीषण बाढ़ की चपेट में है. इस बीच एक 25 साल के युवक ने अपनी सूझबूझ और बहादूरी से हजारों लोगों की जान बचाई है. अब इस शख्स की चारों ओर प्रशंसा हो रही है. हैरान करने वाली बात है कि वह 10वीं पास भी नहीं है और न ही उसके पास रेस्क्यू ट्रेनिंग थी और न ही मोटरबोट थी. इन विषम परिस्थितियों में भी युवक ने अपने साथियों के साथ मिलकर करीब 2,000 लोगों की जान बचाई और सुरक्षित स्थानों तक पहुंचाया.
दरअसल, यह पूरा मामला असम के शिवसागर जिले के नजीरा उपखंड के बिहूबोर इलाके का है. यहां पर श्रवण कुमार (25) ने एक बड़ी मिसाल पेश की है. खास बात है कि वह अपनी 10वीं की पढ़ाई भी नहीं पूरी कर सके, लेकिन कम उम्र से ही वह नदी और उसके मिजाज को बखूबी समझते हैं. बता दें कि हर साल वह मानसून के समय में दिखो नदी के किनारे बहकर आने वाली लकड़ियों को इकट्ठा करते हैं. इन लकड़ियों का इस्तेमाल उनका परिवार ईंधन के रूप में करता है.
मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार, 19 जुलाई की रात 3 बजे के करीब श्रणव कुमार अपने सामान्य दिनों के जैसे ही नदी के किनारे पहुंचे. यहां पर उन्होंने देखा कि नदी में सामान्य की तुलना में कहीं अधिक बहाव है. इतना ही नहीं नदी में बड़े-बडे पेड़ों के तने काफी तेजी से बह रहे हैं.
जैसे ही श्रणव ने नदी के बहाव का यह स्वरूप देखा, वह समझ गए कि नदी में एक बड़ी बाढ़ आने वाली है. इसके कुछ घंटे बाद ही उनका अनुमान सच साबित हो गया. सूर्योदय होते-होते बाढ़ का पानी पास गांवों में घुसने लगा और देखते ही देखते आसपास की कई बस्तियां जलमग्न हो गईं.
गौरतलब है कि बाढ़ का पानी श्रवण के घर में भी प्रवेश कर गया. उनका भाई और उनकी मां घर के सामान को बचाने की कोशिश कर रहे थे. अपनी घर की चिंता करने की बजाय श्रवण गांव के लोगों को बचाने की कोशिश में लग गए. बाद में उन्होंने बताया कि अगर वह घर लौट जाते, तो गांव के बाकी लोगों को बचाने वाला कोई नहीं होता. यही कारण है कि उन्होंने अपने परिवार छोड़कर दूसरे लोगों को बचाने का फैसला किया.
चूंकि, श्रवण कुमार के पास न तो मोटर बोट थी और न कोई बड़ी टीम. इसके बाद उन्होंने स्थानीय पारंपरिक लकड़ी की नाव का इस्तेमाल करते हुए बचाव अभियान शुरू कर दिया. इस दौरान उनके कुछ दोस्तों ने उनका साथ दिया. बताया जा रहा है कि सुबह के करीब 10 बजे शुरू हुआ यह अभियान पूरे दिन और पूरी रात चला.
अभियान के दौरान श्रवण कुमार और उनके दोस्तों ने घरों से बच्चों को निकाला, बुजुर्गों को सुरक्षित स्थान पर पहुंचाया, गर्भवती महिलाओं को बचाया. इसके साथ ही उन मरीजों को भी बचाया जो घरों की छतों के साथ अटारी पर फंसे थे. श्रवण का कहना है कि लोग घरों की छत पर शरण लिए हुए थे. उनका कहना है कि रात के अंधेरे में बिना रोशनी के उन्हें निकालना काफी मुश्किल और जोखिम भरा रहा था, लेकिन उन्होंने और उनके दोस्तों ने हार नहीं मानी.
बता दें कि बाढ़ के पानी में बड़े-बड़े पेड़ों के तने और मलबा बह रहा है. इस कारण पारंपरिक नाव के पलटने का खतरा लगातार बना था. इसके बावजूद श्रवण और उनके साथी बार-बार अलग गांवों में पहुंचे और लोगों को सुरक्षित पहुंचाने का काम किया. रेस्क्यू अभियान खत्म होने तक श्रवण कुमार ने दावा किया कि उन्होंने और उनके दोस्तों ने पांच गांवों के करीब 2000 लोगों को सुरक्षित स्थान पर पहुंचाने का काम किया.
लगातार भारी बारिश के कारण असम में बाढ़ का कहर देखने को मिल रहा है. हालांकि, अभी भी संकट टला नहीं है. असम राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के अनुसार, राज्य के सात जिलों के करीब 1.78 लाख लोग इस समय बाढ़ से प्रभावित हैं. इस बाढ़ के कारण अभी तक कम से कम 82 लोगों की जान गई है.
बता दें कि असम में 44 राहत शिविर चलाए जा रहे हैं, जहां पर करीब 15 हजार विस्थापित लोगों को आश्रय दिया गया है. इसके अलावा 17 राहत वितरण केंद्र भी संचालित किए जा रहे हैं. यहां पर बाढ़ से प्रभावित लोगों को जरूरी सामान उपलब्ध कराया जा रहा है.