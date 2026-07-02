Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • हिंदी न्यूज़
  • /देश
  • /वोटर-आईडी पैन-कार्ड और पिता की गवाही...असम में 15 दस्तावेज के बाद भी शख्स नहीं साबित कर पाया अपनी नागरिकता?

वोटर-आईडी पैन-कार्ड और पिता की गवाही...असम में 15 दस्तावेज के बाद भी शख्स नहीं साबित कर पाया अपनी नागरिकता?

असम में एक व्यक्ति वोटर आईडी, पैन कार्ड समेत 15 दस्तावेज पेश करने के बावजूद अपनी भारतीय नागरिकता साबित नहीं कर सका. पिता की गवाही भी अदालत में पर्याप्त नहीं मानी गई. जानिए पूरा मामला, कोर्ट की टिप्पणी और फैसले की अहम बातें.

Written ByRavindra Singh
Published: Jul 02, 2026, 09:29 AM IST|Updated: Jul 02, 2026, 09:29 AM IST
वोटर-आईडी पैन-कार्ड और पिता की गवाही...असम में 15 दस्तावेज के बाद भी शख्स नहीं साबित कर पाया अपनी नागरिकता?
Image Credit: AI Generated PhotoSource: ज़ी न्यूज़ डेस्क

About the Author

Ravindra Singh

Ravindra Singh

रवींद्र प्रताप सिंह ने साल 2015 में जागरण.कॉम से डिजिटल मीडिया में कदम रखा मौजूदा समय वो ज़ी न्यूज डिजिटल में चीफ सब एडिटर हैं. अगस्त 2025 में उन्होंने ज़ी न्यूज ज्वाइन किया है. रवींद्र देश और दुनिया की खबरों के अलावा खेलों में क्रिकेट जगत और क्राइम की खबरों पर बेहतरीन पकड़ रखते हैं. इसके पहले रवींद्र रिपब्लिक भारत में इवनिंग शिफ्ट के इंचार्ज रहे और शाम की शिफ्ट संभालते हुए होम पेज की जिम्मेदारी रवींद्र के ऊपर थी. उससे पहले रवींद्र ने जनसत्ता और न्यूज नेशन में भी शाम की शिफ्ट और होम पेज की जिम्मेदारी बखूबी निभाई. इसके पहले रवींद्र ने 5 सालों तक पी7 और लाइव इंडिया जैसे न्यूज चैनलों में काम किया था. रवींद्र आकाशवाणी में काम करने का अनुभव रखते. अवध यूनिवर्सिटी से मॉस कम्युनिकेशन से पोस्ट ग्रेजुएट रवींद्र पिछले डेढ़ दशक से सक्रिय पत्रकारिता कर रहे हैं. आप रवींद्र से जुड़ने के लिए Ravindra.Singh@India.com पर मेल कर सकते हैं या फिर फेसबुक पर संपर्क करने के लिए https://www.facebook.com/pintu.singh.397 और एक्स पर https://x.com/rs66533 रवींद्र से संपर्क किया जा सकता है. 

Read More

ट्रेंडिंग

  • न्यूज़
  • फोटो
  • वीडियो
बीजिंग में '9/11' जैसा खौफ! टावर से टकराया विमान, चीन ने बुना सेंसरशिप का जाल
Beijing Plane Crash1 min ago
2
Canada study6 min ago
3
chhattisgarh news7 min ago
4
dream astrology9 min ago
5
Fake IRCTC18 min ago