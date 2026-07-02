/वोटर-आईडी पैन-कार्ड और पिता की गवाही...असम में 15 दस्तावेज के बाद भी शख्स नहीं साबित कर पाया अपनी नागरिकता?

असम के एक दिहाड़ी मजदूर द्वारा भारतीय नागरिकता साबित करने के लिए पेश किए गए 15 दस्तावेज भी अदालत को संतुष्ट नहीं कर सके. गुवाहाटी हाईकोर्ट ने विदेशी न्यायाधिकरण (Foreigners Tribunal) के उस फैसले को बरकरार रखा है, जिसमें संबंधित व्यक्ति को विदेशी घोषित किया गया था. कोर्ट ने कहा कि याचिकाकर्ता अपने दावे के समर्थन में ऐसा कोई वैध और भरोसेमंद साक्ष्य पेश नहीं कर पाया, जिससे यह साबित हो सके कि वह भारतीय नागरिक है. मामले की संवेदनशीलता को देखते हुए याचिकाकर्ता का नाम सार्वजनिक नहीं किया गया है, क्योंकि उसके पास अभी भी आगे कानूनी उपाय अपनाने का विकल्प मौजूद है.
जस्टिस कल्याण राय सुराना और जस्टिस शमीमा जहां की खंडपीठ ने 30 जून को सुनवाई के बाद याचिका खारिज कर दी. इंडिया टुडे की रिपोर्ट के मुताबिक अदालत ने कहा कि विदेशी अधिनियम, 1946 की धारा 9 के तहत यह जिम्मेदारी याचिकाकर्ता की थी कि वह यह साबित करे कि वह विदेशी नहीं, बल्कि भारतीय नागरिक है. लेकिन वह इस कानूनी दायित्व को पूरा करने में असफल रहा. हाईकोर्ट ने यह भी माना कि विदेशी न्यायाधिकरण ने उपलब्ध एविडेंस का सही तरीके से मूल्यांकन किया था और उसके फैसले में कोई स्पष्ट कानूनी या फैक्चुअल एरर नहीं पाई गई.
याचिकाकर्ता ने अपने पक्ष में कुल 15 दस्तावेज और मौखिक गवाही पेश की थी. इनमें शामिल थे
* 1951 की एनआरसी में पिता और दादा-दादी के नाम की प्रतियां
* 1966 से लेकर 2017 तक की विभिन्न मतदाता सूचियां
* 1973 की जमीन खरीद की रजिस्ट्री
* 2017 का स्कूल प्रमाणपत्र
* पैन कार्ड
* वोटर आईडी (EPIC)
* पिता की मौखिक गवाही, जिससे पारिवारिक संबंध साबित करने की कोशिश की गई
कोर्ट ने इस शख्स के परिवार की 1973 में जमीन खरीद के दस्तावेज को भी खारिज कर दिया, क्योंकि इसमें वंशावली का स्पष्ट संबंध नहीं दिखाया गया था. ट्रिब्यूनल ने कहा, 'इस बात का कोई स्पष्टीकरण नहीं था कि अगर जमीन मौजूद थी, तो वह याचिकाकर्ता के दादा के कानूनी वारिसों को क्यों नहीं मिली?'. कोर्ट ने यह भी देखा कि जमीन के मालिकाना हक के हस्तांतरण या याचिकाकर्ता के पिता द्वारा अपना हिस्सा छोड़ने को दिखाने के लिए कोई जमीन राजस्व रिकॉर्ड पेश नहीं किया गया, जिससे नागरिकता का संबंध साबित करने के लिए यह दस्तावेज अपर्याप्त हो गया. याचिकाकर्ता ने बताया था कि उसका जन्म 1988 में हुआ और वह गुवाहाटी के पास किराये के मकान में रहकर दिहाड़ी मजदूरी करता है. उसने यह भी कहा कि ब्रह्मपुत्र नदी के कटाव के कारण उसका परिवार कई बार गांव बदलने के लिए मजबूर हुआ.
अदालत ने सबसे महत्वपूर्ण दस्तावेज मानी जा रही 1951 की एनआरसी की प्रतियों को स्वीकार नहीं किया. कोर्ट ने कहा कि ये केवल कंप्यूटर से निकाली गई प्रतियां थीं और इन्हें कानून के अनुसार प्रमाणित नहीं किया गया था. अदालत ने स्पष्ट किया कि इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड को साक्ष्य के रूप में स्वीकार करने के लिए भारतीय साक्ष्य कानून के तहत आवश्यक प्रमाणपत्र जरूरी होता है, जो इस मामले में उपलब्ध नहीं था. इसके अलावा अदालत ने यह भी कहा कि जनगणना अधिनियम, 1948 की धारा 15 के अनुसार जनगणना रिकॉर्ड अदालत में साक्ष्य के रूप में स्वीकार नहीं किए जा सकते. इसलिए 1951 एनआरसी की प्रतियां नागरिकता साबित करने के लिए पर्याप्त नहीं थीं.
2017 में जारी स्कूल प्रमाणपत्र को भी अदालत ने खारिज कर दिया. कारण यह था कि स्कूल के प्रधानाध्यापक को गवाह के रूप में पेश नहीं किया गया और न ही स्कूल का प्रवेश रजिस्टर अदालत में प्रस्तुत किया गया. इसी तरह 1973 की जमीन खरीद से जुड़ी रजिस्ट्री भी याचिकाकर्ता के पक्ष में नहीं गई. अदालत ने कहा कि दस्तावेज से यह साबित नहीं होता कि जमीन का संबंध याचिकाकर्ता के परिवार से लगातार बना रहा. न तो उत्तराधिकार का रिकॉर्ड पेश किया गया और न ही भूमि राजस्व से जुड़े दस्तावेज.
हाईकोर्ट ने दोहराया कि पैन कार्ड और वोटर आईडी भारतीय नागरिकता का प्रमाण नहीं माने जाते. अदालत ने कहा कि इन दस्तावेजों की अपनी अलग उपयोगिता है, लेकिन केवल इनके आधार पर किसी व्यक्ति की नागरिकता सिद्ध नहीं की जा सकती. कोर्ट ने मतदाता सूचियों की भी विस्तार से जांच की और उनमें कई असंगतियां पाईं. एक ही व्यक्ति की उम्र अलग-अलग वर्षों की मतदाता सूची में मेल नहीं खा रही थी. उदाहरण के तौर पर, 1979 की सूची में जिसकी उम्र 25 वर्ष दर्ज थी, 1989 की सूची में उसकी उम्र केवल 29 वर्ष दिखाई गई. इसके अलावा परिवार के सदस्यों के नाम अलग-अलग गांवों की मतदाता सूचियों में दर्ज थे, लेकिन उनके बीच निरंतर पारिवारिक संबंध साबित करने वाला कोई विश्वसनीय रिकॉर्ड पेश नहीं किया गया. अदालत ने कहा कि इन परिस्थितियों में यह साबित नहीं हो सका कि सभी रिकॉर्ड एक ही परिवार से जुड़े हैं.
याचिकाकर्ता के पिता ने अदालत में मौखिक गवाही दी, लेकिन हाईकोर्ट ने कहा कि केवल मौखिक बयान के आधार पर नागरिकता तय नहीं की जा सकती. ऐसे मामलों में दस्तावेजी साक्ष्य का कानूनी रूप से प्रमाणित होना जरूरी है. जिरह के दौरान भी कई तथ्य सामने आए, जिनसे अदालत को याचिकाकर्ता के दावों पर संदेह हुआ. अदालत ने पाया कि उपलब्ध रिकॉर्ड और गवाही के बीच पर्याप्त सामंजस्य नहीं था.
पूरे मामले की समीक्षा के बाद गुवाहाटी हाईकोर्ट ने कहा कि विदेशी न्यायाधिकरण के आदेश में हस्तक्षेप करने का कोई आधार नहीं बनता. कोर्ट ने माना कि याचिकाकर्ता अपने दावे के समर्थन में विश्वसनीय और कानूनी रूप से स्वीकार्य साक्ष्य पेश करने में विफल रहा. इसी आधार पर हाईकोर्ट ने उसकी याचिका खारिज कर दी और विदेशी न्यायाधिकरण का फैसला बरकरार रखा. इसका मतलब है कि 15 दस्तावेज और मौखिक गवाही पेश करने के बावजूद अदालत ने उसे भारतीय नागरिक मानने से इनकार कर दिया.