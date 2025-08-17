यूपी नहीं, बीजेपी राज वाले इस सूबे में चला 'पीला पंजा', 309 परिवारों के घरों को बुलडोजर ने किया नेस्तनाबूद

Assam: असम सरकार ने रविवार को बिस्वनाथ जिले में बड़ी कार्रवाई शुरू की. यहां 309 परिवारों को हटाकर जमीन खाली कराई गई. जिले के अफसरों के मुताबिक, यह अभियान सुबह से शुरू हुआ औरजापारीगुड़ी के ग्राम चरागाह अभ्यारण्य (VGR) की करीब 175 बीघा यानी 23 हेक्टेयर जमीन को अतिक्रमण से मुक्त कराया. डीएम सिमंता कुमार दास ने बताया कि अतिक्रमण करने वाले सभी 309 परिवारों को 1 अगस्त को नोटिस जारी कर 15 दिन में जगह खाली करने के लिए कहा गया था. फिलहाल कार्रवाई शांति से चल रही है.

डीसी ने बताया कि सभी परिवार पहले ही इलाके छोड़ चुके हैं और उनमें से कई ने अपने मकान भी तोड़ दिए हैं. उन्होंने कहा, 'हमने बाकी बचे घरों को भी तोड़ दिया. वहां एक बड़ा चाय बागान भी था. बाद में वृक्षारोपण अभियान के लिए उसे भी तोड़ा जा रहा है.' अफसर ने कहा कि बेदखली अभियान के दौरान 600 सुरक्षाकर्मी तैनात किए गए थे और 20 उत्खनन मशीनों के साथ-साथ दर्जनों ट्रैक्टरों का इस्तेमाल किया गया. एक अन्य अफसर ने बताया कि अतिक्रमण करने वाले ज्यादातर लोग बंगाली भाषी मुस्लिम कम्युनिटी से थे.साइट पर जाकर, ऑल असम माइनॉरिटी स्टूडेंट्स यूनियन (एएएमएसयू) के महासचिव कुद्दुस अली सरकार ने आरोप लगाया कि हिमंत बिस्वा सरमा सरकार लोगों को "अमानवीय तरीके" से बेदखल कर रही है।

'सरकार लोगों को अमानवीय तरीके से बेदखल कर रही'

वहीं, साइट पर जाकर, ऑल असम माइनॉरिटी स्टूडेंट्स यूनियन (एएएमएसयू) के सेक्रेटरी कुद्दुस अली सरकार ने आरोप लगाया कि हिमंत बिस्वा सरमा सरकार लोगों को 'अमानवीय तरीके' से बेदखल कर रही है. उन्होंने कहा, 'हम बेदखली अभियान को तुरंत रोकने की मांग करते हैं. जब तक लोगों का उचित पुनर्वास नहीं हो जाता, तब तक बेदखली नहीं होनी चाहिए.'

'मिया खेड़ा आंदोलन'

पब्लिक लैंड पर अतिक्रमण हटाने के राज्य सरकार के कदमों का सपोर्ट करते हुए, कई जातीय संगठनों ने राज्य में 'मिया खेड़ा आंदोलन' (मियाओं को बाहर निकालने का आंदोलन) शुरू किया है. 'मिया' मूल रूप से असम में बंगाली भाषी मुसलमानों के लिए इस्तेमाल किया जाने वाला एक 'अपमानजनक शब्द' है और गैर-बंगाली भाषी लोग आमतौर पर उन्हें बांग्लादेशी अप्रवासी मानते हैं. हाल के सालों में समुदाय के वर्कर्स ने विरोध के संकेत के रूप में इस शब्द का इस्तेमाल शुरू कर दिया है.

मध्य असम की डेमोग्राफी: हिमंता बिस्वा सरमा

स्वतंत्रता दिवस के अपने भाषण में सीएम हिमंत बिस्वा सरमा ने कम्युनिटी के संदर्भ में साफ तौर से कहा कि 'आक्रामकता' ने निचले और मध्य असम की डेमोग्राफी को बदल दिया है और अब ऊपरी और उत्तरी असम में इसके लिए कोशिश किए जा रहे हैं.