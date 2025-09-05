माता-पिता के साथ वक्त बिताने के लिए मिलेगी 2 स्पेशल छुट्टियां, इस राज्य सरकार की खास पहल
माता-पिता के साथ वक्त बिताने के लिए मिलेगी 2 स्पेशल छुट्टियां, इस राज्य सरकार की खास पहल

Assam Special Casual Leave: असम सरकार ने नवंबर में अपने कर्मचारियों के लिए दो दिन की 'स्पेशल कैजुअल लीव' की घोषणा की है. ताकि वे अपने माता-पिता और सास-ससुर के साथ वक्त बिता सके. 'मातृ-पितृ वंदना' स्कीम के तहत शुरू की गई इस पहल का फायदा 14 और 15 नवंबर को उठाया जा सकता है.

 

Written By  Md Amjad Shoab|Last Updated: Sep 05, 2025, 04:14 PM IST
माता-पिता के साथ वक्त बिताने के लिए मिलेगी 2 स्पेशल छुट्टियां, इस राज्य सरकार की खास पहल

Assam News: असम सरकार ने अपने कर्मचारियों के लिए त्योहार से पहले एक खास पहल की है. सरकार ने नवंबर महीने में दो दिन का स्पेशल कैजुअल लीव देने की घोषणा की है, ताकि कर्मचारी अपने माता-पिता और सास-ससुर के साथ वक्त बिता सकें. यह छुट्टी 'मातृ-पितृ वंदना योजना' के तहत दी जाएगी और इसे 14 नवंबर और 15 नवंबर को लिया जा सकता है. इसके लिए एक अलग पोर्टल भी बनाया गया है.

मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा (Himanta Biswa Sarma) ने इस योजना का ऐलान पदभार ग्रहण के फौरन बाद साल 2021 में स्वतंत्रता दिवस के मौके पर किया था. सरकार ने अपने नोटिफिकेशन में कहा, 'असम के गवर्नर राज्य सरकार के कर्मचारियों को 14 नवंबर 2025 (शुक्रवार) और 15 नवंबर 2025 (शनिवार) को मातृ पितृ वंदना योजना के तहत Special Casual Leave की घोषणा की.' इसके अलावा, नोटिफिकेशन में जिक्र किया गया है कि छुट्टी को 16 नवंबर (रविवार) को शामिल करने के लिए बढ़ाया जा सकता है, जिससे कर्मचारियों को अपने परिवार के साथ बिताने के लिए एक लंबा वीकेंड मिल सके.

सीएम ने सरमा ने सामुदायिक रसोईघर का उद्घाटन किया

वहीं, मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा ने गुरुवार को सोनितपुर जिले में एक सामुदायिक रसोईघर (Community Kitchen) की बुनियाद रखी. यह रसोईघर 25,000 बच्चों के लिए मध्याह्न भोजन (Midday Meal) तैयार करेगा.
दुरुंग चाय बागान में मौजूद यह नया रसोईघर तेजपुर, रोंगापारा और बरचाला विधानसभा क्षेत्रों के स्कूलों के स्टूडेंट्स को भोजन मुहैया कराएगा. सरमा ने बताया कि सरकार इस स्कीम के लिए 25 करोड़ रुपये आवंटित करेगी और इस्कॉन उस जगह पर एक मंदिर भी बनवाएगा.

स्टेट गवर्नमेंट का 60 फीसदी का योगदान

मीड डे मील के लिए धनराशि को डिवाइड किया जाएगा, जिसमें स्टेट गवर्नमेंट 60 फीसदी का योगदान देगी और अक्षय पात्र फाउंडेशन बाकी 40 फीसदी का योगदान देगा. 1,718 वर्ग मीटर में फैले कम्युनिटी किचन में स्टाफ क्वार्टर, एक ट्रेनिंग सेंटर, एक मल्टीपर्पज हॉल और यूटिलिटी और सिक्योरिटी ब्लॉक शामिल होंगे. सीएम ने 2009 में एजुकेशन मिनिस्टर के रूप में अपने कार्यकाल के दौरान बेंगलुरु के इस्कॉन मंदिर की अपनी यात्रा को याद किया और मंदिर की रसोई और फूड सप्लाई सिस्टम के लिए तारीफ की.

;