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पूर्वोत्तर में भारी बारिश का कहर, असम में ढहा रेलवे पुल; ठप हुई ट्रेन सर्विस

Railway Bridge Collpase In Assam: असम में भारी बारिश के चलते धेमाजी जिले में एक रेलवे पुल का एक बड़ा हिस्सा ढह गया. इसके चलते ट्रेन ऑपरेशन भी सस्पेंड हुआ. इस हादसे में किसी भी ट्रेन को कोई नुकसान नहीं हुआ है और न ही किसी व्यक्ति को कोई चोट आई है.

Written ByShruti Kaul
Published: Jun 28, 2026, 11:10 PM IST|Updated: Jun 28, 2026, 11:10 PM IST
पूर्वोत्तर में भारी बारिश का कहर, असम में ढहा रेलवे पुल; ठप हुई ट्रेन सर्विस
Source: ज़ी न्यूज़ डेस्क

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Shruti Kaul

Shruti Kaul

ज़ी न्यूज में सब एडिटर. वनस्थली विद्यापीठ यूनिवर्सिटी, राजस्थान से जर्नलिज्म और मास कम्युनिकेशन में ग्रेजुएशन. ये राष्ट्रीय-अंतर्राष्ट्रीय मुद्दो से जुड़े विषयों पर लिखती हैं. लिखने के अलावा श्रुति को नई जगहों पर घूमना, संगीत सुनना, फिल्में देखना और फूड एक्सप्लोर करने का बेहद शौक है. 

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