/पूर्वोत्तर में भारी बारिश का कहर, असम में ढहा रेलवे पुल; ठप हुई ट्रेन सर्विस

अरुणांचल प्रदेश में भी भारी बारिश और अचानक आई बाढ़ के चलते कई हिस्सों में लैंडस्लाइड जारी है. इससे ट्रांसपोर्ट रूट बुरी तरह प्रभावित हुए हैं. राज्य के पूर्वी सियांग जिले में लैंडस्लाइड और कीचड़ खिसकने ( Mudslip) के चलते कम से कम 8 प्रमुख सड़कें ब्लॉक हो गई हैं. मौसम विभाग ने 5 जिलों के लिए रेड अलर्ट जारी किए हैं. वहीं खराब स्थिति के चलते लोगों से अनावश्यक यात्रा से बचने के लिए कहा है. डिजास्टर मैनेजमेंट ने घोषणा करते हुए कहा,' IMD अधिकारियों ने बताया कि राज्य में अगले 24 घंटों में 200 मिलीमीटर से ज्यादा बारिश होने की संभावना है. जिन जिलों में रेड और ऑरेंज अलर्ट जारी किए गए हैं, उनसे अनुरोध है कि वे अलर्ट रहें और बड़े नुकसान से बचने के लिए आवश्यक एहतियाती उपाय करें. साथ ही किसी भी गंभीर स्थिति में तुरंत प्रतिक्रिया दें.'