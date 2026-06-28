/पूर्वोत्तर में भारी बारिश का कहर, असम में ढहा रेलवे पुल; ठप हुई ट्रेन सर्विस

Railway Bridge Collapse: अरुणांचल प्रदेश और असम में भारी बारिश के चलते इंफ्रास्ट्रक्चर को काफी नुकसान पहुंचा है. यहां सम के धेमाजी जिले में एक रेलवे पुल का एक बड़ा हिस्सा ढह गया. इससे क्षेत्र में ट्रेनों की आवाजाही प्रभावित हुई है.
धेमाजी में पिछले 24 घंटों में 110 मिलीमीटर से ज्यादा बारिश होने के चलते नदी का जलस्तर बढ़ गया, जिससे रेलवे पुल ढह गया और तिनसुकिया डिवीजन के अंतर्गत मुरकोंगसेलेक और सिलापाथर के बीच ट्रेन ऑपरेशन सस्पेंड हो गई.
नॉर्थईस्ट फ्रंटियर रेलवे के एक अधिकारी ने बताया कि इस पुल का निर्माण 1965 में हुआ था. बाद में इसे ब्रॉड गेज में कन्वर्ट कर दिया गया था. तब यह अच्छी स्थिति में था, लेकिन भारी बारिश के दौरान नदी के किनारे का एक बड़ा हिस्सा बह जाने के चलता इसका एक खंभा अस्थिर हो गया. किसी भी ट्रेन को कोई नुकसान नहीं हुआ है और न ही किसी व्यक्ति को कोई चोट आई है. यह कम ट्रैफिक वाली ब्रांच लाइन है और नदी में भारी बाढ़ के चलते पहले ही सारा ट्रैफिक रोक दिया गया था.
असम स्टेट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी ( ASDMA) ने अनुमान लगाया है कि रविवार ( 28 जून 2026) की शाम तक, धेमाजी में बाढ़ से लगभग 15,483 लोग प्रभावित हुए, जबकि पूरे राज्य में प्रभावित लोगों की कुल संख्या 22,124 थी. घटना को लेकर असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा सरमा ने कहा,' धेमाजी में बाढ़ की स्थिति उत्पन्न होने के बाद से मैं स्थिति पर बारीकी से नजर रख रहा हूं. इससे हमारे लोगों के जीवन पर जो प्रभाव पड़ा है, उससे हम बेहद दुखी हैं और इस कठिन समय में हम उनके साथ मजबूती से खड़े हैं. हम सरकार के समग्र दृष्टिकोण को अपना रहे हैं और प्रभावित सभी परिवारों की तत्काल सुरक्षा और दीर्घकालिक पुनर्वास को प्राथमिकता देने के लिए अपने सभी संसाधनों को जुटा रहे हैं.'
अरुणांचल प्रदेश में भी भारी बारिश और अचानक आई बाढ़ के चलते कई हिस्सों में लैंडस्लाइड जारी है. इससे ट्रांसपोर्ट रूट बुरी तरह प्रभावित हुए हैं. राज्य के पूर्वी सियांग जिले में लैंडस्लाइड और कीचड़ खिसकने ( Mudslip) के चलते कम से कम 8 प्रमुख सड़कें ब्लॉक हो गई हैं. मौसम विभाग ने 5 जिलों के लिए रेड अलर्ट जारी किए हैं. वहीं खराब स्थिति के चलते लोगों से अनावश्यक यात्रा से बचने के लिए कहा है. डिजास्टर मैनेजमेंट ने घोषणा करते हुए कहा,' IMD अधिकारियों ने बताया कि राज्य में अगले 24 घंटों में 200 मिलीमीटर से ज्यादा बारिश होने की संभावना है. जिन जिलों में रेड और ऑरेंज अलर्ट जारी किए गए हैं, उनसे अनुरोध है कि वे अलर्ट रहें और बड़े नुकसान से बचने के लिए आवश्यक एहतियाती उपाय करें. साथ ही किसी भी गंभीर स्थिति में तुरंत प्रतिक्रिया दें.'