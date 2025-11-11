8 दिसंबर को असम के आइकन को मिलेगा न्याय, जुबिन गर्ग की मौत पर CM हिमंत बिस्वा सरमा का बड़ा बयान

Zubeen Garg Death Case: असम के जाने-माने गायक और अभिनेता जुबिन गर्ग की अचानक मौत ने पूरे राज्य को झकझोर के रख दिया था. अब इस मामले में बड़ा अपडेट आ रहा है. मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा ने मंगलवार को बताया कि जुबिन गर्ग की मौत से जुड़ी जांच रिपोर्ट 8 दिसंबर को दाखिल की जाएगी. उन्होंने कहा कि इस रिपोर्ट के माध्यम से सच जनता के सामने आएगा. पत्रकारों से बातचीत में मुख्यमंत्री सरमा ने कहा कि असम के सांस्कृतिक आइकन जुबीन गर्ग को 8 दिसंबर को न्याय मिलेगा. विशेष जांच दल (SIT) इस दिन चार्जशीट रिपोर्ट जमा करेगी, जिसमें जुबीन गर्ग और उनकी मौत से जुड़े कई चौंकाने वाले तथ्य सामने आएंगे. सीएम ने उन लोगों को भी सीधे चुनौती दी, जिन्होंने एसआईटी की क्षमता पर सवाल उठाए थे. उन्होंने कहा कि 8 दिसंबर को सबको यह समझ में आ जाएगा कि जो कहा जाता है, उसे पूरा किया जाता है.

'रोई रोई बिनाले' 31 अक्टूबर को हुई थी रिलीज

इससे पहले असम सरकार ने पुलिस को निर्देश दिया है कि जो लोग पायरेसी के जरिए 'रोई रोई बिनाले' फिल्म को ऑनलाइन अपलोड और डाउनलोड कर रहे हैं, उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए. गौरतलब है कि 'रोई रोई बिनाले' जुबीन गर्ग की आखिरी फिल्म थी. यह फिल्म 31 अक्टूबर को थिएटर में रिलीज हुई थी, लेकिन इसे बिना अनुमति के ऑनलाइन शेयर किया जा रहा है. इस पर सरकार ने कड़ा रुख अपनाया और जनता से अपील की कि इस तरह की गतिविधियों में शामिल न हों. अगर किसी को पायरेसी की जानकारी हो, तो वह तुरंत नजदीकी पुलिस स्टेशन को सूचित करे. जुबीन गर्ग की 19 सितंबर को सिंगापुर में स्विमिंग के दौरान स्कूबा डाइविंग करने के वक्त मौत हो गई थी. उनकी मौत की जांच एसआईटी और सीआईडी मिलकर कर रही है. बता दें कि जुबीन गर्ग के गाने और अभिनय हमेशा लोगों के दिलों में एक खास जगह रखते हैं. उनके निधन ने न केवल उनके परिवार और करीबी दोस्तों को बल्कि पूरे असम और उनके फैंस को गहरा सदमा पहुंचाया.