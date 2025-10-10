मरकर भी अमर रहेंगे जुबीन गर्ग, सिंगर की याद में बनाया जाएगा ट्रस्ट, गरीबों-विधवाओं को मिलेगी मदद

Zubeen Garg Death Investigation: सिंगर जुबीन गर्ग की मौत के बाद वरिष्ठ भाजपा नेता नुमाल मोमिन ने उनकी याद में जुबीन गर्ग मेमोरियल ट्रस्ट बनाने का प्रस्ताव रखा है.
Zubeen Garg Death: देश के मशहूर सिंगर जुबीन गर्ग की 19 सितंबर 2025 को सिंगापुर में मौत हो गई थी. सिंगर का उनके गृह राज्य में अंतिम संस्कार किया गया. वहीं अब असम विधानसभा के उपाध्यक्ष और वरिष्ठ भाजपा नेता नुमाल मोमिन ने गुरुवार 9 अक्टूबर 2025 को जुबीन गर्ग मेमोरियल ट्रस्ट बनाने का प्रस्ताव रखा है, जिसका डोनेशन गरीब लोगों, विधवाओं, अनाथों और छात्रों के कल्याण के लिए दिया जाएगा. इसका मकसद दिवंगत सिंगर की विरासत को सामाजिक भलाई के जरिए जारी रखना है.
मोमिन ने कहा,' मेरा निजी सुझाव है कि हमें जुबीन गर्ग मेमोरियल ट्रस्ट बनाना चाहिए और इस ट्रस्ट को मिलने वाले दान का इस्तेमाल गरीबों, अनाथालयों, विधवाओं और वृद्धाश्रमों में रहने वाले सभी उपेक्षित और हाशिए पर पड़े लोगों की मदद के लिए किया जाना चाहिए. इस तरह यह पैसा सीधे जरूरतमंदों को लाभ पहुंचाएगा और गरीबों के कल्याण के जरिए जुबीन की यादें जीवित रहेगी. अगर हम ऐसा करते हैं तो हाशिए पर पड़े लोगों को लाभ होगा और विशेष रूप से छात्रों को स्कॉलरशिप के जरिए मदद मिल पाएगी.' नेता ने कहा,' जुबीन गर्ग मेमोरियल ट्रस्ट सभी के लिए खुला होना चाहिए. इसका किसी के द्वारा दुरुपयोग नहीं किया जाना चाहिए. मेरा मानना है कि असम के सभी 3 करोड़ 40 लाख लोगों को इस ट्रस्ट का सदस्य बनना चाहिए.'
मोमिन ने कहा,' हमें भारतीय न्यायिक व्यवस्था में अपना विश्वास बनाए रखना होगा. माननीय मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा ने पहले ही एक सेवानिवृत्त न्यायाधीश और एक वर्तमान न्यायाधीश की निगरानी में एक सोसाइटी का गठन किया है और जांच सही दिशा में आगे बढ़ रही है. कई लोगों को पहले ही गिरफ्तार किया जा चुका है और जांच जारी है. मेरा मानना है कि समय आने पर हम इस विशेष जांच दल और न्यायाधीशों की समिति से अच्छे परिणाम की उम्मीद कर सकते हैं. हमें इस जांच समिति को कुछ समय देना होगा और धैर्य रखना होगा. उन्होंने इस जांच के अच्छे परिणाम की उम्मीद करने की बात कही.
भाजपा नेता ने कहा कि असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा इस मामले को गंभीरता से ले रहे हैं. इसकी जांच के लिए उन्होंने SIT और हाई कोर्ट के नेतृत्व वाली एक समिति का गठन किया है. सीएम ने आश्वासन दिया है कि जरूरत पड़ने पर मामला CBI को सौंपा जाएगा. मोमिन ने कहा,' सीएम इस मामले को लेकर बेहद गंभीर हैं और उन्होंने तुरंत एक SIT और हाई कोर्ट जज के नेतृत्व वाली एक समिति गठित करने का फैसला किया है. जांच सही दिशा में आगे बढ़ रही है. अगर यह SIT और अन्य जांच एजेंसियां विफल होती हैं तो उन्होंने असम के लोगों को आश्वासन दिया है कि वे मामले को CBI को सौंप देंगे.'
जुबीन गर्ग मेमोरियल ट्रस्ट एक प्रस्तावित ट्रस्ट है जिसका उद्देश्य गरीबों, अनाथों, विधवाओं और छात्रों के कल्याण के लिए दान इकट्ठा करना है.
ट्रस्ट का उद्देश्य दिवंगत सिंगर जुबीन गर्ग की विरासत को सामाजिक भलाई के जरिए जारी रखना है.
