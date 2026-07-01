/वोटर आईडी, पैन कार्ड और स्कूल सर्टिफिकेट... 15 सबूत देने के बावजूद विदेशी घोषित हुआ शख्स, भारतीय नागरिकता पर उठे सवाल

मजदूर के वकील ने कोर्ट में कहा कि नाम की स्पेलिंग में छोटे बदलाव आना बेहद आम बात है. केवल इस आधार पर किसी की सिटिजनशिप पर सवाल नहीं खड़े किए जा सकते. वकील ने यह भी कहा कि शख्स के पिता ने खुद गवाही देकर उसे अपना बेटा बताया था, लेकिन ट्रिब्यूनल की ओर से इस बयान को महत्व नहीं दिया गया. इसके साथ ही वकील की ओर से NRC रिकॉर्ड को भरोसेमंद बताने के बावजूद हाईकोर्ट ने कहा कि ट्रिब्यूनल ने प्राप्त सबूतों की सही तरह से जांच की है और कोर्ट को फैसले में कोई कानूनी गलती नहीं मिली. ऐसे में शख्स की याचिका खारिज करते हुए ट्रिब्यूनल का फैसला बरकरार रखा गया.