/वोटर आईडी, पैन कार्ड और स्कूल सर्टिफिकेट... 15 सबूत देने के बावजूद विदेशी घोषित हुआ शख्स, भारतीय नागरिकता पर उठे सवाल

Indian Citizenship: असम में एक शख्स के लिए भारतीय नागरिकता सिद्ध करना लोहे के चने चबाने जितना कठिन हो गया. उसे पैन कार्ड, वोटर कार्ड और स्कूल सर्टिफिकेट समेत 15 इंडियन डॉक्यूमेंट्स दिखाने के बाद भी राहत नहीं मिल पाई. गुवाहाटी हाईकोर्ट की ओर से विदेशी न्यायाधिकरण के उस फैसले को बरकरार रखा गया, जिसमें असम के इस शख्स को विदेशी घोषित किया गया था.
कोर्ट ने कहा कि डॉक्यूमेंट्स दिखाना या खुद ही बयान देना अपनी नागरिकता साबित करने के लिए काफी नहीं है. बता दें कि शख्स की ओर से दिखाए गए दस्तावेजों में उसकी जानकारी एक-दूसरे से मैच नहीं कर रहीं थी. ऐसे में उसकी याचिका खारिज कर दी गई.
याचिका दाखिल करने वाले असम के इस शख्स ने बताया कि वह दिहाड़ी मजदूरी करता है और किराए के घर में रहता है. उसने बताया कि उसके परिवार का नाम साल 1951 के NRC रिकॉर्ड और पुराने वोटर लिस्ट में दर्ज था. शख्स ने यह भी बताया कि कई साल पहले नदी कटाव के चलते उसका परिवार एक गांव से दूसरे गांव की तरफ चला गया था. उसका दावा था कि अलग-अलग गांवों में रहने के बावजूद उसके परिवार के नाम सरकारी रिकॉर्ड में लगातार दर्ज होते रहे. शख्स ने अपनी नागरिकता साबित करने के लिए कोर्ट में अपना पैन कार्ड, वोटर ID,स्कूल सर्टिफिकेट और कई दूसरे सरकारी डॉक्यूमेंट्स दिखाए.
विदेशी ट्रिब्यूनल की ओर से जांच के दौरान कई रिकॉर्ड्स की तुलना की गई, जिसमें शख्स के नाम, गांव की जानकारी और उम्र में अंतर देखा गया. कुछ लोगों के तो परिवार से जुड़े होने का कोई साफ सबूत तक नहीं मिला. वहीं वोटर लिस्ट में एक व्यक्ति की उम्र अलग-अलग दर्ज हुई थी. इसके अलावा रिकॉर्ड में हाशदोबा,धुबाकुरा और घुगुडोबा जैसे 3 अलग-अलग गांवों का भी जिक्र किया गया था. ट्रिब्यूनल के मुताबिक, ये अलग-अलग परिवार हो सकते हैं. ऐसे में शख्स की ओर से नागरिकता साबित करने के लिए पेश किए गए दस्तावेज पर्याप्त नहीं हैं.
मजदूर के वकील ने कोर्ट में कहा कि नाम की स्पेलिंग में छोटे बदलाव आना बेहद आम बात है. केवल इस आधार पर किसी की सिटिजनशिप पर सवाल नहीं खड़े किए जा सकते. वकील ने यह भी कहा कि शख्स के पिता ने खुद गवाही देकर उसे अपना बेटा बताया था, लेकिन ट्रिब्यूनल की ओर से इस बयान को महत्व नहीं दिया गया. इसके साथ ही वकील की ओर से NRC रिकॉर्ड को भरोसेमंद बताने के बावजूद हाईकोर्ट ने कहा कि ट्रिब्यूनल ने प्राप्त सबूतों की सही तरह से जांच की है और कोर्ट को फैसले में कोई कानूनी गलती नहीं मिली. ऐसे में शख्स की याचिका खारिज करते हुए ट्रिब्यूनल का फैसला बरकरार रखा गया.