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वोटर आईडी, पैन कार्ड और स्कूल सर्टिफिकेट... 15 सबूत देने के बावजूद विदेशी घोषित हुआ शख्स, भारतीय नागरिकता पर उठे सवाल

Indian Citizenship Proof: असम में एक शख्स के 15 सरकारी डॉक्यूमेंट्स दिखाने के बावजूद उसकी नागरिकता सिद्ध नहीं हो पाई. इसके चलते शख्स को विदेशी घोषित कर दिया गया. शख्स की नागरिकता को लेकर कोर्ट में मामला चल रहा था.

Written ByShruti Kaul
Published: Jul 01, 2026, 10:13 PM IST|Updated: Jul 01, 2026, 10:13 PM IST
वोटर आईडी, पैन कार्ड और स्कूल सर्टिफिकेट... 15 सबूत देने के बावजूद विदेशी घोषित हुआ शख्स, भारतीय नागरिकता पर उठे सवाल
Source: ज़ी न्यूज़ डेस्क

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Shruti Kaul

Shruti Kaul

ज़ी न्यूज में सब एडिटर. वनस्थली विद्यापीठ यूनिवर्सिटी, राजस्थान से जर्नलिज्म और मास कम्युनिकेशन में ग्रेजुएशन. ये राष्ट्रीय-अंतर्राष्ट्रीय मुद्दो से जुड़े विषयों पर लिखती हैं. लिखने के अलावा श्रुति को नई जगहों पर घूमना, संगीत सुनना, फिल्में देखना और फूड एक्सप्लोर करने का बेहद शौक है. 

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