CJP के प्रदर्शन में शामिल हुईं कैबिनेट मंत्री की बेटी, तो सीएम हिमंता ने क्यों कहा-'कभी मेरा बेटा ऐसा करे, तो परेशान न होना'

नई दिल्ली में हाल में ही नीट परीक्षा पेपर लीक को लेकर छात्रों का बड़ा प्रदर्शन हुआ, जिसके बाद धर्मेंद्र प्रधान को शिक्षा मंत्री के पद से इस्तीफा देना पड़ा. अब केंद्रीय मंत्री प्रल्हाद जोशी को शिक्षा मंत्रालय का अतिरिक्त प्रभार दिया गया है. इस बीच असम से एक ऐसी खबर सामने आई है, जिसने सभी का ध्यान अपनी ओर खींचा है.
दरअसल, हाल में ही असम के गुवाहाटी में छात्रों ने खराब होती शिक्षा व्यवस्था और अन्य पेपर लीक को लेकर सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किया. इस दौरान असम के राजस्व एवं आपदा प्रबंधन मंत्री केशव महंत की बेटी दिबिसा महंत भी इस आंदोलन में सक्रिय नजर आईं और केंद्र की मोदी सरकार के खिलाफ नारेबाजी करती दिखीं. इस पूरे प्रकरण का वीडियो तेजी से सोशल मीडिया पर तैर रहा है.
असम की हिमंता बिस्वा सरकार में केशव महंत राजस्व एवं आपदा प्रबंधन मंत्री हैं. हाल में गुवाहाटी में छात्रों के प्रदर्शन के बीच उनकी बेटी दिबिशा महंत भी नजर आईं और उन्होंने छात्रों के आंदोलन का समर्थन करते हुए केंद्र सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया. दिबिशा ने भी धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा मांगा. जैसे ही वीडियो सोशल मीडिया पर सामने आया, चारों ओर हलचल मच गई.
अब इस पूरे प्रकरण पर असम के सीएम हिमंता बिस्वा सरमा ने भी अपनी प्रतिक्रिया है. उन्होंने कहा कि बच्चों के ऐसे कार्यों के लिए माता-पिता को किसी भी स्थिति में जिम्मेदार नहीं ठहराया जाना चाहिए. इसके अलावा सीएम सरमा की ओर से कहा गया कि वह इस संबंध में दिबिसा से बात करेंगे.
जानकारी दें दिल्ली के जंतर-मंतर पर चले प्रदर्शन के समर्थन में असम के गुवाहाटी में भी एक निर्धारित विरोध स्थल पर छात्रों ने विरोध प्रदर्शन किया. इस दौरान भारी संख्या में पुलिस बल नजर आया. इसके बाद जैसे ही सोशल मीडिया पर इस विरोध प्रदर्शन की तस्वीरें सामने आईं, उसमें असम के कैबिनेट मंत्री केशव महंत की बेटी दिबिसा महंत नजर आई हैं, जिसने लोगों का ध्यान अपनी ओर खींचा.
गौरतलब है कि केशव महंत, असम गण परिषद के नेता हैं, जो बीजेपी के नेतृत्व वाले एनडीए का हिस्सा है. महंत वर्तमान में असम सरकार में राजस्व एवं आपदा प्रबंधन, विज्ञान, प्रौद्योगिकी एवं जलवायु परिवर्तन मंत्री हैं.
सामने आए वीडियो में देखा और सुना जा सकता है कि दिबिसा कहती हैं, 'यह काफी दुखद है और मैं इस हिंसा के बारे में अपनी भावनाओं को शब्दों में बयां नहीं कर सकती. छात्र केवल शांतिपूर्ण प्रदर्शन करना चाहते थे, जिसको हिंसक बना दिया गया. लाठीचार्ज हुआ, आंसू गैस के गोले छोड़े गए. लेकिन बावजूद इसके छात्रों ने अपना आंदोलन जारी रखा, जिसके हमें छात्रों पर गर्व है.'
इस पूरे मामले पर कैबिनेट मंत्री की ओर से कोई प्रतिक्रिया नहीं आई है, लेकिन सूबे के सीएम हिमंता बिस्वा सरमा ने अपनी टिप्पणी की है. उन्होंने कहा कि मेरे बच्चे जो कहते हैं, उसके लिए मैं कैसे जवाब दे सकता हूं. मेरा अपना भाई भी मेरी किसी बात से सहमत नहीं होता है. मेरी कई बातों से मेरे बच्चे सहमत नहीं होते हैं. कई पत्रकार बीजेपी के खिलाफ रील बनाते हैं, लेकिन उनके परिवार के सदस्य बीजेपी के समर्थक हैं.
उन्होंने कहा कि यह दुखद है. मैं कभी उससे मिलूंगा, तो जरूर पूछूंगा. अगर कल को मेरा बेटा भी कुछ गलत कहे, तो परेशान मत होना. मेरा बेटा आगे चलकर वकील बनेगा और शायद उन लोगों का भी प्रतिनिधित्व करेगा, जिन्हें मैं पसंद नहीं करता. जब बच्चे बड़े हो जाते हैं और वयस्क बन जाते हैं, तो उनके कामों के लिए उनके माता-पिता को जिम्मेदार नहीं ठहराना चाहिए.