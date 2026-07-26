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CJP के प्रदर्शन में शामिल हुईं कैबिनेट मंत्री की बेटी, तो सीएम हिमंता ने क्यों कहा-'कभी मेरा बेटा ऐसा करे, तो परेशान न होना'

असम के गुवाहाटी में हुए छात्रों के विरोध प्रदर्शन में राज्य सरकार में कैबिनेट मंत्री केशव महंत की बेटी दिबिसा महंत भी नजर आईं. उन्होंने केंद्र की मोदी सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किया.

Written Byabhinav tripathi
Published: Jul 26, 2026, 08:37 PM IST|Updated: Jul 26, 2026, 08:37 PM IST
CJP के प्रदर्शन में शामिल हुईं कैबिनेट मंत्री की बेटी, तो सीएम हिमंता ने क्यों कहा-'कभी मेरा बेटा ऐसा करे, तो परेशान न होना'

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abhinav tripathi

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अभिनव त्रिपाठी जी न्यूज हिंदी में बतौर सब एडिटर कार्यरत हैं।  पत्रकारिता के क्षेत्र में 3 साल से अधिक समय का अनुभव रखते हैं। डेस्क पर रियल टाइम की देश-विदेश की खबरों को कवर करते हैं। राष्ट्रीय राजनीति और अंतरराष्ट्रीय खबरों को लिखना पसंद है। वैश्विक घटनाक्रम के किसी भी जटिल मुद्दे को आसान भाषा में समझाना अच्छी तरीके से आता है। इससे पहले जागरण डॉट कॉम के साथ सब एडिटर के तौर पर काम कर चुके हैं।  करियर की शुरुआत एक सैटेलाइट चैनल से की थी। पत्रकारिता की पढ़ाई काशी विद्यापीठ वाराणसी से की है। 

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