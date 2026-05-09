4 मई 2026 को पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव के नतीजे सामने आए तो राजनीतिक गलियारों में सबसे ज्यादा चर्चा जिस नाम की हुई, वह था सुवेंदु अधिकारी. इन चुनावों के बाद वह उन चुनिंदा नेताओं की कतार में शामिल हो गए हैं, जिन्होंने बीजेपी के राजनीतिक विस्तार में निर्णायक भूमिका निभाई है. अब तक इस तरह के नेताओं की सूची में सबसे ऊपर असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा सरमा का नाम लिया जाता रहा है. वजह साफ है उन्होंने कांग्रेस छोड़कर बीजेपी का दामन थामा और 2016 में असम में पार्टी को सत्ता तक पहुंचाने में बड़ी भूमिका निभाई. उस जीत ने पूर्वोत्तर की सियासत का पूरा समीकरण बदल दिया था.

पश्चिम बंगाल में सुवेंदु अधिकारी की कहानी भी कुछ ऐसी ही दिखाई दे रही है. कभी ममता बनर्जी के बेहद करीबी माने जाने वाले सुवेंदु ने टीएमसी छोड़कर बीजेपी का साथ चुना और धीरे-धीरे खुद को बंगाल में पार्टी के सबसे प्रभावशाली चेहरों में बदल दिया. 2026 के चुनाव में बीजेपी की सत्ता तक पहुंचने की कहानी में सुवेंदु अधिकारी की भूमिका सबसे अहम मानी जा रही है. राजनीतिक विश्लेषकों का कहना है कि उन्होंने न सिर्फ संगठन को मजबूती दी, बल्कि टीएमसी के मजबूत वोट बैंक में भी सेंध लगाने में सफलता हासिल की.

सुवेंदु और हिमंता में समानता

हिमंता बिस्वा सरमा और सुवेंदु अधिकारी के राजनीतिक सफर में कई समानताएं दिखाई देती हैं. दोनों ही आरएसएस संगठन के बाहर से आए नेता दोनों ही गैर बीजेपी और दोनों नेता पहले अपनी-अपनी क्षेत्रीय पार्टियों में मजबूत पकड़ रखते थे, फिर बीजेपी में शामिल होकर पार्टी के लिए बड़े रणनीतिक चेहरों में बदल गए. दोनों की राजनीति बेहद आक्रामक मानी जाती है और दोनों बीजेपी के कोर एजेंडे के साथ पूरी तरह तालमेल में नजर आते हैं. लेकिन असली सवाल अब भी बना हुआ है, क्या सुवेंदु अधिकारी बंगाल में बीजेपी को वही राजनीतिक बढ़त दिला पाएंगे, जो हिमंता बिस्वा सरमा ने असम में दिलाई थी? क्योंकि असम में हिमंता सिर्फ चुनावी चेहरा नहीं बने, बल्कि उन्होंने संगठन, रणनीति और सत्ता तीनों स्तर पर बीजेपी को स्थायी मजबूती दी. बंगाल में सुवेंदु अधिकारी को भी अब उसी कसौटी पर परखा जा रहा है.

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जो काम 2016 में हिमंता ने किया वही सुवेंदु ने 2026 में किया

दिलचस्प बात यह है कि जो राजनीतिक बदलाव हिमंता बिस्वा सरमा ने असम में 2016 में किया था, लगभग वैसा ही असर सुवेंदु अधिकारी ने बंगाल में दस साल बाद दिखाया है. दोनों नेताओं में एक समानता यह भी रही कि उन्होंने अपने पुराने राजनीतिक दल के खिलाफ मोर्चा खोला और बीजेपी को वहां मजबूती दिलाई, जहां पहले उसकी स्थिति कमजोर मानी जाती थी. अब सवाल यह है कि क्या सुवेंदु अधिकारी भविष्य में बीजेपी की राजनीति में वही कद हासिल कर पाएंगे, जो आज हिमंता बिस्वा सरमा का माना जाता है. इसका जवाब आने वाला समय देगा, लेकिन इतना तय है कि 2026 के बंगाल चुनाव ने उन्हें राष्ट्रीय राजनीति के बड़े चेहरों की चर्चा में ला खड़ा किया है.

हिमंता ने किया इंतजार, फिर मिला ईनाम

हालांकि, असम में बीजेपी को सत्ता तक पहुंचाने में अहम भूमिका निभाने के बावजूद उस समय हिमंता बिस्वा सरमा को मुख्यमंत्री की कुर्सी नहीं मिली थी. पार्टी पहले ही सर्बानंद सोनवाल को अपना चेहरा घोषित कर चुकी थी, इसलिए नेतृत्व की कमान उन्हीं के हाथों में गई. हिमंता बिस्वा सरमा ने भी इस फैसले को स्वीकार करते हुए पूरे पांच साल तक सोनवाल सरकार में काम किया. इस दौरान उन्होंने संगठन और सरकार दोनों में अपनी पकड़ मजबूत की और लगातार खुद को साबित करने में जुटे रहे. माना जाता है कि बीजेपी भी उन्हें परख रही थी, क्या वह लंबे समय तक पार्टी लाइन पर टिके रह सकते हैं, क्या वह बड़े नेतृत्व की जिम्मेदारी संभालने के लिए पूरी तरह तैयार हैं. आखिरकार, इंतजार और राजनीतिक परीक्षा के उस दौर के बाद हिमंता बिस्वा सरमा ने खुद को ऐसे नेता के तौर पर स्थापित किया, जिसे नजरअंदाज करना मुश्किल था.

हिमंता की राह पर सुवेंदु अधिकारी

असम में जिस तरह हिमंता बिस्वा सरमा ने कांग्रेस छोड़कर बीजेपी को नई ताकत दी थी, अब पश्चिम बंगाल की राजनीति में वैसी ही चर्चा सुवेंदु अधिकारी को लेकर हो रही है. माना जा रहा है कि जिस नेता ने कभी ममता बनर्जी के सबसे भरोसेमंद सिपाहियों में जगह बनाई थी, वही अब उनके लिए सबसे बड़ी राजनीतिक चुनौती बन चुका है. सुवेंदु अधिकारी का सफर आसान नहीं रहा. तृणमूल कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में आने के बाद उन्होंने सिर्फ पार्टी बदलने तक खुद को सीमित नहीं रखा, बल्कि बंगाल में बीजेपी के विस्तार का चेहरा बन गए. पिछले पांच साल में उन्होंने लगातार ममता बनर्जी और टीएमसी पर आक्रामक हमला बोला और खुद को विपक्ष के सबसे मजबूत नेता के तौर पर स्थापित किया.

सुवेंदु ने चुनाव प्रचार के दौरान घुसपैठियों और लव-जिहाद पर बोला था हमला

पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव के दौरान बीजेपी नेता और पश्चिम बंगाल विधानसभा में विपक्ष के नेता सुवेंदु अधिकारी ने चुनावी सभाओं में दावा किया था कि बांग्लादेश से आने वाले लोगों को दो हिस्सों में बांटना चाहिए. उनके मुताबिक, जो हिंदू परिवार धार्मिक उत्पीड़न से बचने और अपनी आस्था की रक्षा के लिए भारत आए हैं, उन्हें 'रिफ्यूजी' माना जाना चाहिए, न कि घुसपैठिया. ऐसे लोग मजबूरी में अपना धर्म बचाने के लिए पश्चिम बंगाल पहुंचे हैं. सुवेंदु अधिकारी ने 'लव जिहाद' जैसे मुद्दों का भी जिक्र करते हुए कहा था कि राज्य में महिलाओं और लड़कियों की सुरक्षा को लेकर चिंता बढ़ रही है.

पश्चिम बंगाल में नहीं हो पा रही फेंसिंग

असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा सरमा ने कहा कि असम में भारत-बांग्लादेश सीमा पर लगभग पूरी तरह बाड़ लगाने का काम पूरा हो चुका है, जबकि त्रिपुरा में भी यह काम तेजी से आगे बढ़ रहा है. उन्होंने आरोप लगाया कि पश्चिम बंगाल ऐसा राज्य बन गया है जहां सीमा पर फेंसिंग का काम अपेक्षित गति से नहीं हो रहा. बीजेपी का दावा रहा कि अवैध घुसपैठ सिर्फ सीमा वाले इलाकों तक सीमित समस्या नहीं है, बल्कि इसका असर देश की सुरक्षा और जनसांख्यिकीय संतुलन पर भी पड़ सकता है. ममता बनर्जी पर निशाना साधते हुए हिमंता बिस्वा सरमा ने कहा कि यह सिर्फ पश्चिम बंगाल का नहीं, बल्कि पूरे देश के हित का सवाल है. उनके मुताबिक घुसपैठ का असर अब असम और बंगाल से आगे बढ़कर झारखंड, बिहार और दूसरे राज्यों तक पहुंच रहा है.

पूर्वी भारत में सेक्युलरिज्म के दो बड़े चेहरे

पूर्वी भारत की राजनीति में अगर दो ऐसे नेताओं की बात करें, जो विपक्ष की सेक्युलर राजनीति पर सबसे आक्रामक तरीके से हमला बोलते हैं, तो उनमें असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा सरमा और पश्चिम बंगाल में बीजेपी के वरिष्ठ नेता सुवेंदु अधिकारी का नाम सबसे आगे आता है. कांग्रेस और तृणमूल कांग्रेस जहां अपनी राजनीति को धर्मनिरपेक्षता और अल्पसंख्यकों के अधिकारों से जोड़कर पेश करती हैं, वहीं बीजेपी इन नीतियों को अक्सर 'अल्पसंख्यक तुष्टिकरण' करार देती रही है. हिमंता और सुवेंदु दोनों ही इस मुद्दे पर बेहद मुखर रहे हैं और खुलकर विपक्षी दलों को निशाने पर लेते हैं. असम में हिमंता बिस्वा सरमा कई बार बेहद सख्त भाषा में अपनी सरकार का रुख साफ कर चुके हैं. उनका कहना है कि 'लातों के भूत बातों से नहीं मानते…' हम तब असम से उन घुसपैठियों को बाहर निकालते हैं, जब वे खुद से नहीं जाते.'

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