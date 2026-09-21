/असम में गोगोई-बघेल के काफिले पर पत्थरबाजी, नागांव लोकसभा उपचुनाव से पहले बढ़ा तनाव

असम के नगांव लोकसभा सीट पर होने वाले उपचुनाव से पहले सियासी पारा चढ़ गया है. सोमवार को समागुड़ी विधानसभा क्षेत्र के बोरमाट इलाके में कांग्रेस और बीजेपी कार्यकर्ताओं के बीच हिंसक झड़प हो गई. घटना शाम करीब 4 बजे की बताई जा रही है. यह हमला उस वक्त हुआ, जब गौरव गोगोई के नेतृत्व में भूपेश बघेल, रकीबुल हुसैन और प्रत्याशी शिबामोनी बोरा समेत तमाम बड़े नेता लारीरमुख में होने वाली रैली के लिए निकले थे.
आरोप है कि इस दौरान सड़क किनारे जुटे बीजेपी समर्थकों ने कांग्रेस के काफिले को काले झंडे दिखाए और 'गो बैक' के नारे लगाने शुरू कर दिए. विरोध प्रदर्शन देखते ही देखते हिंसक झड़प में बदल गया.
आरोप है कि काले कपड़े पहने कुछ नकाबपोशों ने काफिले की गाड़ियों पर पत्थर और बोतलें फेंकनी शुरू कर दीं. अचानक हुए इस हमले से कई गाड़ियों के शीशे चकनाचूर हो गए और मौके पर भगदड़ मच गई. हमले में कई नेता और कार्यकर्ता बाल-बाल बचे. पथराव और बवाल बढ़ता देख मौके पर मौजूद पुलिस और सीआरपीएफ के जवानों ने लाठीचार्ज कर भीड़ को भगा दिया.
इस भगदड़ और लाठीचार्ज के बीच कवरेज कर रहे कुछ पत्रकारों को भी चोटें आईं. पत्रकारों से हुई इस धक्का-मुक्की और हमले को लेकर स्थानीय मीडिया संगठनों में भारी गुस्सा है. पुलिस ने मौके से दो हमलावरों को हिरासत में ले लिया है. घटना के बाद इलाके में भारी पुलिस बल तैनात कर दिया गया है. प्रशासन ने संवेदनशील इलाकों में गश्त बढ़ा दी है ताकि मतदान से पहले दोबारा ऐसी कोई हिंसक घटना न हो सके.
कथित तौर पर बीजेपी समर्थकों द्वारा कांग्रेस कार्यकर्ताओं पर हुए हमले को लेकर छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश भगेल ने बड़ा बयान दिया. उन्होंने कहा 'मैं हिमंत बिस्वा सरमा से बस एक बात कहना चाहता हूं, जब हमारी सरकार छत्तीसगढ़ में थी और हिमंत जी हमारे खिलाफ प्रचार करने के लिए कई दिनों तक वहां डेरा डाले रहे, तो किसी ने उन पर उंगली तक नहीं उठाई, न ही उन्हें एक खरोंच आई और यहां क्या हो रहा है?'
इनपुट: (गुवाहाटी से शरीफ उद्दीन अहमद)