Advertisement
trendingNow12937800
Hindi Newsदेश

BTC चुनाव में बीजेपी को कड़ी टक्कर दे रही ये पार्टी, दांव पर लगी सीएम हिमंता की साख; कौन कितना आगे, कौन पीछे?

Assam News: असम में आज बोडोलैंड प्रादेशिक परिषद (बीटीसी) के चुनावों में काउंटिंग हो रही है. इसमें बीपीएफ और बीजेपी में कड़ी टक्कर देखने को मिल रही है. ये चुनाव बीजेपी के लिहाज से काफी अहम माना जा रहा है.

Written By  Abhinaw Tripathi |Last Updated: Sep 26, 2025, 06:32 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

BTC चुनाव में बीजेपी को कड़ी टक्कर दे रही ये पार्टी, दांव पर लगी सीएम हिमंता की साख; कौन कितना आगे, कौन पीछे?

Assam BTC Election: असम की सियासत में अक्सर उतार-चढ़ाव देखा जाता है. बीजेपी और कांग्रेस में जमकर जुबानी जंग देखी जाती है, इसी बीच बोडोलैंड प्रादेशिक परिषद (बीटीसी) के पांचवें आम चुनावों की काउंटिंग में बीपीएफ और बीजेपी में कड़ी टक्कर देखने को मिल रही है. वोटिंग से पहले असम के सीएम हिमंता बिस्वा सरमा ने कई चुनावी रैलियां की और घोषणा पत्र में कहा था कि यह चुनाव बोडोलैंड प्रादेशिक क्षेत्र में एक नई यात्रा सुनिश्चित करेगा. जानें अभी तक का लेखा जोखा.

कई नेताओं ने अजमाई किस्मत
बता दें कि बीटीसी 40 सीटों में से 12 निर्वाचन क्षेत्र कोकराझार जिले में हैं, इन 12 निर्वाचन क्षेत्रों में कुल 100 उम्मीदवारों ने चुनाव लड़ा. इनमें से 43 उम्मीदवार कोकराझार उप-मंडल से, 48 गोसाईगांव उप-मंडल से और एक परबतझोरा से चुनाव लड़े. बोडोलैंड प्रादेशिक क्षेत्र (बीटीआर) के अंतर्गत आने वाले पांच जिलों, कोकराझार, चिरांग, उदलगुरी, बक्सा और तामुलपुर में इस बार कुल 316 उम्मीदवारों ने चुनाव लड़ा है. बीते 22 सितंबर को वोटिंग हुई थी. 

क्या है मौजूदा स्थिति
मतगणना में इस समय बीपीएफ 19 सीटों पर आगे चल रही है. इसके अलावा यूपीपीएल और भाजपा 11 और 10 सीटों पर आगे चल रही हैं.  इस चुनाव में सीएम सरमा की भी शाख दांव पर लगी है क्योंकि उन्होंने बोडोलैंड प्रादेशिक क्षेत्र (BTR) में कई चुनावी रैलियां की हैं. भाजपा द्वारा अपना घोषणापत्र जारी करते हुए उन्होंने कहा था कि "यह चुनाव बोडोलैंड प्रादेशिक क्षेत्र में एक नई यात्रा सुनिश्चित करेगा. भाजपा ने BTC चुनाव के लिए संकल्प पत्र जारी करते हुए कहा था कि हम BTR क्षेत्र में सभी योजनाओं को लागू करेंगे. BTR की पांच लाख महिलाओं को असम ओरुनोदोई योजना, महिला उद्यमिता योजना में शामिल किया जाएगा और BTR की छात्राओं को संतुष्ट मोइना योजना के तहत लाभ मिलेगा. भाजपा BTR के लोगों को संवैधानिक सुरक्षा और भूमि अधिकार प्रदान करने के लिए काम करेगी.

Add Zee News as a Preferred Source

पिछले चुनाव में किसने हासिल की थी जीत
बता दें कि पिछले चुनावों में भाजपा और यूपीपीएल ने मिलकर बोडोलैंड प्रादेशिक परिषद पर कब्जा जमाया था. उस चुनाव में हाग्रामा मोहिलरी के नेतृत्व वाली बोडोलैंड पीपुल्स पार्टी (बीपीएफ), कांग्रेस और अन्य क्षेत्रीय दलों ने भी इस चुनाव में भाग लिया था. कुल 40 परिषद निर्वाचन क्षेत्रों में से 30 अनुसूचित जनजाति (एसटी) के लिए, पाँच गैर-एसटी के लिए और शेष पांच अनारक्षित हैं. बीटीसी निर्वाचन क्षेत्रों में 26.58 लाख मतदाता हैं. असम राज्य चुनाव आयोग के अनुसार, इन 40 निर्वाचन क्षेत्रों में 3,279 मतदान केंद्र हैं.

Breaking News in Hindi और Latest News in Hindi सबसे पहले मिलेगी आपको सिर्फ Zee News Hindi पर. Hindi News और India News in Hindi के लिए जुड़े रहें हमारे साथ.

About the Author
author img
Abhinaw Tripathi

जी न्यूज में न्यूज डेस्क पर बतौर सब एडिटर कार्यरत. देश- विदेश की खबरों को सरल भाषा में लिखते हैं. साहित्य और राजनीति में विशेष दिलचस्पी. यूपी के सुल्तानपुर जिले से ग्रेजुएशन, महात्मा गांधी काशी विद...और पढ़ें

TAGS

Assam news

Trending news

BTC चुनाव में बीजेपी को कड़ी टक्कर दे रही ये पार्टी, दांव पर लगी CM हिमंता की साख
Assam news
BTC चुनाव में बीजेपी को कड़ी टक्कर दे रही ये पार्टी, दांव पर लगी CM हिमंता की साख
'...तो संभालना हो जाएगा मुश्किल', लद्दाख हिंसा पर क्यों बोले पूर्व मंत्री?
Ladakh news
'...तो संभालना हो जाएगा मुश्किल', लद्दाख हिंसा पर क्यों बोले पूर्व मंत्री?
पानी की जगह बर्फ, कंक्रीट का बिस्तर...अमेरिका से निकाली गईं 73 साल की दादी की कहानी
Harjit Kaur
पानी की जगह बर्फ, कंक्रीट का बिस्तर...अमेरिका से निकाली गईं 73 साल की दादी की कहानी
क्या इस बार दिल्ली-NCR में होगी ग्रीन पटाखों की इजाजत? SC ने दिए नरमी के संकेत
Supreme Court
क्या इस बार दिल्ली-NCR में होगी ग्रीन पटाखों की इजाजत? SC ने दिए नरमी के संकेत
लद्दाख हिंसा के बाद बड़ा एक्शन,NSA के तहत सोनम वांगचुक को लेह पुलिस ने किया गिरफ्तार
Sonam Wangchuk
लद्दाख हिंसा के बाद बड़ा एक्शन,NSA के तहत सोनम वांगचुक को लेह पुलिस ने किया गिरफ्तार
शेख हसीना को ले आइए सीमांचल हम... ओवैसी ने घुसपैठियों के मुद्दे पर सरकार को घेरा
Bihar Assembly elections
शेख हसीना को ले आइए सीमांचल हम... ओवैसी ने घुसपैठियों के मुद्दे पर सरकार को घेरा
ISI की यूनिट 412 की खुली पोल, भारत की जासूसी के लिए खर्च करती है 4000 करोड़
ISI
ISI की यूनिट 412 की खुली पोल, भारत की जासूसी के लिए खर्च करती है 4000 करोड़
मिग-21 मेरे जीवन का एक बड़ा हिस्सा रहा है... आखिरी उड़ान पर बोले शुभांशु शुक्ला
MIG- 21 Retirement
मिग-21 मेरे जीवन का एक बड़ा हिस्सा रहा है... आखिरी उड़ान पर बोले शुभांशु शुक्ला
तुम्हें भूलेगा नहीं ये देश! चीन के जख्मों के बीच समुद्र से आया था युद्ध का घोड़ा
air force mig 21
तुम्हें भूलेगा नहीं ये देश! चीन के जख्मों के बीच समुद्र से आया था युद्ध का घोड़ा
लद्दाख हिंसा के बाद फुल एक्शन में सरकार, उपराज्यपाल ने बताया कब तक लौटेगी शांति?
Ladakh
लद्दाख हिंसा के बाद फुल एक्शन में सरकार, उपराज्यपाल ने बताया कब तक लौटेगी शांति?
;