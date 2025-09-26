BTC चुनाव में बीजेपी को कड़ी टक्कर दे रही ये पार्टी, दांव पर लगी सीएम हिमंता की साख; कौन कितना आगे, कौन पीछे?

Assam BTC Election: असम की सियासत में अक्सर उतार-चढ़ाव देखा जाता है. बीजेपी और कांग्रेस में जमकर जुबानी जंग देखी जाती है, इसी बीच बोडोलैंड प्रादेशिक परिषद (बीटीसी) के पांचवें आम चुनावों की काउंटिंग में बीपीएफ और बीजेपी में कड़ी टक्कर देखने को मिल रही है. वोटिंग से पहले असम के सीएम हिमंता बिस्वा सरमा ने कई चुनावी रैलियां की और घोषणा पत्र में कहा था कि यह चुनाव बोडोलैंड प्रादेशिक क्षेत्र में एक नई यात्रा सुनिश्चित करेगा. जानें अभी तक का लेखा जोखा.

कई नेताओं ने अजमाई किस्मत

बता दें कि बीटीसी 40 सीटों में से 12 निर्वाचन क्षेत्र कोकराझार जिले में हैं, इन 12 निर्वाचन क्षेत्रों में कुल 100 उम्मीदवारों ने चुनाव लड़ा. इनमें से 43 उम्मीदवार कोकराझार उप-मंडल से, 48 गोसाईगांव उप-मंडल से और एक परबतझोरा से चुनाव लड़े. बोडोलैंड प्रादेशिक क्षेत्र (बीटीआर) के अंतर्गत आने वाले पांच जिलों, कोकराझार, चिरांग, उदलगुरी, बक्सा और तामुलपुर में इस बार कुल 316 उम्मीदवारों ने चुनाव लड़ा है. बीते 22 सितंबर को वोटिंग हुई थी.

क्या है मौजूदा स्थिति

मतगणना में इस समय बीपीएफ 19 सीटों पर आगे चल रही है. इसके अलावा यूपीपीएल और भाजपा 11 और 10 सीटों पर आगे चल रही हैं. इस चुनाव में सीएम सरमा की भी शाख दांव पर लगी है क्योंकि उन्होंने बोडोलैंड प्रादेशिक क्षेत्र (BTR) में कई चुनावी रैलियां की हैं. भाजपा द्वारा अपना घोषणापत्र जारी करते हुए उन्होंने कहा था कि "यह चुनाव बोडोलैंड प्रादेशिक क्षेत्र में एक नई यात्रा सुनिश्चित करेगा. भाजपा ने BTC चुनाव के लिए संकल्प पत्र जारी करते हुए कहा था कि हम BTR क्षेत्र में सभी योजनाओं को लागू करेंगे. BTR की पांच लाख महिलाओं को असम ओरुनोदोई योजना, महिला उद्यमिता योजना में शामिल किया जाएगा और BTR की छात्राओं को संतुष्ट मोइना योजना के तहत लाभ मिलेगा. भाजपा BTR के लोगों को संवैधानिक सुरक्षा और भूमि अधिकार प्रदान करने के लिए काम करेगी.

पिछले चुनाव में किसने हासिल की थी जीत

बता दें कि पिछले चुनावों में भाजपा और यूपीपीएल ने मिलकर बोडोलैंड प्रादेशिक परिषद पर कब्जा जमाया था. उस चुनाव में हाग्रामा मोहिलरी के नेतृत्व वाली बोडोलैंड पीपुल्स पार्टी (बीपीएफ), कांग्रेस और अन्य क्षेत्रीय दलों ने भी इस चुनाव में भाग लिया था. कुल 40 परिषद निर्वाचन क्षेत्रों में से 30 अनुसूचित जनजाति (एसटी) के लिए, पाँच गैर-एसटी के लिए और शेष पांच अनारक्षित हैं. बीटीसी निर्वाचन क्षेत्रों में 26.58 लाख मतदाता हैं. असम राज्य चुनाव आयोग के अनुसार, इन 40 निर्वाचन क्षेत्रों में 3,279 मतदान केंद्र हैं.