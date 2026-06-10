/असम में हिंदू स्टूडेंट को जबरन बीफ खिलाने को लेकर बवाल, मां गिरफ्तार; अब स्कूल से निकाले जाएंगे 5 छात्र?

Assam Beef: असम के गोलपारा जिले के एक सरकारी स्कूल में बीते दिन हिंदू छात्र को जबरन बीफ खिलाने का मामला सामने आया, जिसने पूरे देश में बवाल मच गया है. मामले में बच्चे को हिरासत में लिया गया है और उसकी मां को गिरफ्तार किया गया है. टिफिन में बीफ लाने वाले छात्र के साथ 5 मुस्लिम समुदाय के छात्रों पर आरोप है कि उन्होंने अपनी क्लास में दो हिंदू छात्र को बीफ खिलाने की कोशिश की. अब सवाल ये खड़ा हो रहा है कि क्या इस जुर्म में बच्चों को स्कूल से निकाला जा सकता है? आइए जानते हैं.