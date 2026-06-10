Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • हिंदी न्यूज़
  • /देश
  • /असम में हिंदू स्टूडेंट को जबरन बीफ खिलाने को लेकर बवाल, मां गिरफ्तार; अब स्कूल से निकाले जाएंगे 5 छात्र?

असम में हिंदू स्टूडेंट को जबरन बीफ खिलाने को लेकर बवाल, मां गिरफ्तार; अब स्कूल से निकाले जाएंगे 5 छात्र?

Assam News: असम के गोलपारा में जिले के एक सरकारी स्कूल में टिफिन में बीफ मिलने के बाद बवाल मचा है. जिसके बाद अब चर्चा ये हो रही है कि बीफ खिलाने वाले बच्चों को स्कूल से निकाला जा सकता है?

Written ByAbhinaw Tripathi
Published: Jun 10, 2026, 08:54 AM IST|Updated: Jun 10, 2026, 09:06 AM IST
असम में हिंदू स्टूडेंट को जबरन बीफ खिलाने को लेकर बवाल, मां गिरफ्तार; अब स्कूल से निकाले जाएंगे 5 छात्र?

About the Author

Abhinaw Tripathi

Abhinaw Tripathi

Zee News में नेशनल डेस्क पर देश–विदेश और राजनीति से जुड़ी खबरें लिखते हैं. करियर का आगाज 2023 से (Zee Media) से हुआ. डिजिटल डेस्क पर खबरें लिखने के लिए अलावा साहित्य से भी गहरा नाता है. खबरों के अलावा विभिन्न मुद्दों पर लेख लिखने का भी तजुर्बा है.  आप abhinaw.tripathi@india.com पर सीधे ईमेल या फिर नीचे X और Facbook से जुड़ सकते हैं.

ट्रेंडिंग

  • न्यूज़
  • फोटो
  • वीडियो
US Attacks Iran LIVE: बदले की आग में जला होर्मुज! US फाइटर जेट्स ने ईरान को किया तबाह, रडार और एयर डिफेंस सिस्टम पल भर में हुए राख
us3 min ago
2
FIFA World Cup 20264 min ago
3
Smartphone14 min ago
4
FIFA World Cup 202615 min ago
5
delhi police encounter18 min ago