/असम में हिंदू स्टूडेंट को जबरन बीफ खिलाने को लेकर बवाल, मां गिरफ्तार; अब स्कूल से निकाले जाएंगे 5 छात्र?

Assam Beef: असम के गोलपारा जिले के एक सरकारी स्कूल में बीते दिन हिंदू छात्र को जबरन बीफ खिलाने का मामला सामने आया, जिसने पूरे देश में बवाल मच गया है. मामले में बच्चे को हिरासत में लिया गया है और उसकी मां को गिरफ्तार किया गया है. टिफिन में बीफ लाने वाले छात्र के साथ 5 मुस्लिम समुदाय के छात्रों पर आरोप है कि उन्होंने अपनी क्लास में दो हिंदू छात्र को बीफ खिलाने की कोशिश की. अब सवाल ये खड़ा हो रहा है कि क्या इस जुर्म में बच्चों को स्कूल से निकाला जा सकता है? आइए जानते हैं.
इसके बाद मुस्लिम-बहुल गोलपारा जिले के मिश्रित आबादी वाले इलाके में स्थित इस स्कूल ने निर्देश दिया है कि टिफिन बॉक्स में केवल शाकाहारी भोजन ही लाया जाए. कृष्णई पुलिस स्टेशन के इंचार्ज अधिकारी आनंद राभा ने बताया कि मां और बेटे पर धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने का आरोप है और यह शिकायत उनके दो हिंदू सहपाठियों के माता-पिता ने दर्ज कराई थी.
अब बच्चों के माता-पिता ने पूछा कि अगर स्कूल में सभी धर्मों के बच्चे पढ़ते हैं तो मुस्लिम छात्रों को अपने टिफिन में बीफ लाने की छूट कैसे मिल सकती है. वो किसी हिंदू छात्र को जबरन कैसे बीफ खिला सकते हैं. बच्चे की मां का नाम नूर साहिदा बेगम है, जिनपर ये आरोप है कि उन्होंने जानबूझकर अपन बेटे के टिफिन में बीफ रखा, ये जानते हुए भी कि ये एक गंभीर अपराध है. इसके बाद स्कूल के टिफिन में नॉन-वेज लाने पर भी पाबंदी लग गई है.
मामले ने जब तूल पकड़ा तो अब जो भी मुस्लिम छात्र टिफिन में बीफ लेकर आए थे, उन्हें गोलपारा सरकारी स्कूल से बाहर निकालने की भी बात होने लगी. इन बच्चों को गोलापारा के सरकारी स्कूल से बाहर निकाला जा सकता है कि नहीं? इसके लिए 10 सदस्यों की एक जांच समिति का गठन हुआ है, जो ये बताएगी कि क्या स्कूल में बीफ लाने के लिए इन बच्चों को स्कूल से नाम काटा जा सकता है.