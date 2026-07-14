खुले में किया पेशाब, तो LED स्क्रीन पर दिखेगा वीडियो! असम के इस शहर में प्रशासन का सख्त एक्शन; क्या है 'हॉल ऑफ शेम' अभियान?

देश के अलग-अलग जगहों पर सार्वजनिक गंदगी फैलाने वालों के खिलाफ कई प्रकार के एक्शन लिए जाते हैं. इस बीच असम के एक शहर में नगर प्रशासन ने सार्वजनिक स्थानों पर पेशाब करने और कूड़ा फैलाने की समस्या से निपटने के लिए एक अनोखा अभियान शुरू किया है. इस नए अभियान की चर्चा सोशल मीडिया के जरिए पूरे देश में की जा रही है.
दरअसल, असम के तिनसुकिया में नगर प्रशासन की ओर से 'हॉल ऑफ शेम' नाम का एक अभियान शुरू किया गया है. इसके तहत नियम तोड़ने वाले लोगों की तस्वीरें और वीडियो शहर के प्रमुख स्थानों पर लगी एलईडी स्क्रीन पर दिखाई जा रही हैं. नगर प्रशासन की इस पहल ने लोगों का ध्यान अपनी ओर खींचा है.
असम के तिनसुकिया में नगर प्रशासन की ओर से शहर के अलग-अलग इलाकों में सीसीटीवी कैमरे लगाए गए हैं. इन कैमरों की मदद से सार्वजनिक स्थानों पर पेशाब करने या फिर गंदगी फैलाने वाले लोगों की पहचान की जाती है. वहीं, इन लोगों की तस्वीर बाद में अलग-अलग इलाकों में लगे एलईडी स्क्रीन पर लगाई जाती है, जिसका उद्देश्य है कि दूसरे लोग ऐसा करने से बचे. अधिकारियों ने बताया कि इसका असली उद्देश्य लोगों के भीतर सफाई को लेकर जागरुकता फैलाना है.
बता दें कि तिनसुकिया नगर प्रशासन की इस पहल पर लोगों की मिली-जुली प्रतिक्रिया सामने आई है. कई स्थानीय लोगों ने इस कदम को शहर को साफ रखने की दिशा में अच्छा कदम बताया. स्थानीय लोगों का मानना है कि जब गंदगी फैलाने वाले लोगों को पता होगा कि उनकी तस्वीर कैमरे में कैद हो सकती है, तो वह सार्वजनिक स्थानों पर गंदगी फैलाने से बचेंगे.
वहीं, इससे इतर कुछ लोगों ने इस अभियान पर सवाल भी खड़े किए हैं. कुछ लोगों का मानना है कि केवल सख्ती से किसी भी समस्या का समाधान नहीं होगा. शहर में पर्याप्त संख्या में साफ और सुलभ सार्वजनिक शौचालय भी होना चाहिए. कुछ लोगों ने इस विषय पर निजता और सम्मान के अधिकार का मुद्दा उठाते हुए कहा कि नियम लागू करते समय लोगों की गरिमा का ध्यान रखा जाना चाहिए.
गौरतलब है कि इस अभियान की चर्चा तब और बढ़ गई, जब राज्यसभा सांसद मिलिंद देवड़ा ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर इसकी सराहना की. उन्होंने सुझाव दिया कि मुंबई जैसे शहरों में भी सार्वजनिक स्थानों पर पेशाब करने, थूकने और गंदगी फैलाने वाले लोगों के खिलाफ ऐसी कार्रवाई की पर विचार किया जाना चाहिए. हालांकि, उन्होंने इसके साथ लोगों के लिए साफ-सुथरा सार्वजनिक शौचालय उपलब्ध कराने की वकालत की.