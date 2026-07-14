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खुले में किया पेशाब, तो LED स्क्रीन पर दिखेगा वीडियो! असम के इस शहर में प्रशासन का सख्त एक्शन; क्या है 'हॉल ऑफ शेम' अभियान?

असम के तिनसुकिया में नगर प्रशासन की ओर से 'हॉल ऑफ शेम' नाम का एक अभियान शुरू किया गया है. इसके तहत जो लोग भी सार्वजनिक स्थान पर गंदगी फैलाए हुए पाए जाते हैं, उनकी तस्वीरें शहर में लगी LED स्क्रीन पर प्रसारित की जाती हैं.

Written Byabhinav tripathi
Published: Jul 14, 2026, 03:54 PM IST|Updated: Jul 14, 2026, 03:54 PM IST
खुले में किया पेशाब, तो LED स्क्रीन पर दिखेगा वीडियो! असम के इस शहर में प्रशासन का सख्त एक्शन; क्या है 'हॉल ऑफ शेम' अभियान?
Image Credit: वीडियो स्क्रीनग्रैब

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abhinav tripathi

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अभिनव त्रिपाठी जी न्यूज हिंदी में बतौर सब एडिटर कार्यरत हैं।  पत्रकारिता के क्षेत्र में 3 साल से अधिक समय का अनुभव रखते हैं। डेस्क पर रियल टाइम की देश-विदेश की खबरों को कवर करते हैं। राष्ट्रीय राजनीति और अंतरराष्ट्रीय खबरों को लिखना पसंद है। वैश्विक घटनाक्रम के किसी भी जटिल मुद्दे को आसान भाषा में समझाना अच्छी तरीके से आता है। इससे पहले जागरण डॉट कॉम के साथ सब एडिटर के तौर पर काम कर चुके हैं।  करियर की शुरुआत एक सैटेलाइट चैनल से की थी। पत्रकारिता की पढ़ाई काशी विद्यापीठ वाराणसी से की है। 

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