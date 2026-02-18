Advertisement
मैडम सोनिया चाहती थीं लेकिन... 2014 में क्यों CM नहीं बन पाए थे हिमंता? राहुल गांधी के फोन के बाद कैसे बदले थे हालात?

CM Himanta Biswa Sarma: असम में विधानसभा चुनाव को लेकर हलचल मची है, इसी बीच बीच असम के सीएम हिमंता बिस्वा सरमा ने एक बड़ा खुलासा किया है. उन्होंने साल 2014 के उस घटनाक्रम के बारे में बात की जब वो सीएम नहीं बन पाए थे. 

Written By  Abhinaw Tripathi |Last Updated: Feb 18, 2026, 09:12 AM IST
Assam News: असम की सियासत में इन दिनों हलचल मची है. भूपेन बोरा के बीजेपी में शामिल होने की लगातार चर्चाएं चल रही है. इसी बीच असम के सीएम हिमंता बिस्वा सरमा ने एक बड़ा खुलासा किया है. उन्होंने कहा कि साल 2014 में उन्हें सीएम बनने के लिए सोनिया गांधी ने मंजूरी दे दी थी. हालांकि राहुल गांधी के एक फोन कॉल ने घटनाक्रम बदल दिया.  इसके अलावा उन्होंने क्या कुछ कहा है, आइए जानते हैं. 

फैला हुआ था असंतोष
राज्य विधानसभा में कैबिनेट मीटिंग के बाद पत्रकारों से बात करते हुए हिमंत सरमा ने कहा कि जब 2011 के विधानसभा चुनावों के बाद असम कांग्रेस में असंतोष फैला था. जिसके बाद ज्यादातर विधायकों ने उस समय के मुख्यमंत्री तरुण गोगोई की जगह लेने के लिए उनका साथ दिया था. बहुत सारे विधायक उनके पक्ष में थे. 

मैडम सोनिया ने किया था फोन
उन्होंने कहा, मैडम (सोनिया गांधी), जिन्हें मैं अब भी यही कहता हूं, उन्होंने मुझसे तारीख तय करने के लिए कहा था और मैंने उनसे कहा था कि मैं जून (2014) में कामाख्या मंदिर में अंबुबाची मेले के अगले दिन शपथ लूंगा. हालांकि उन्होंने दावा किया कि राहुल गांधी उस समय अमेरिका में थे, उन्होंने पार्टी नेताओं से बात की जिसके बाद स्थिति में बहुत ज्यादा बदलाव आया. इसके अलावा कहा कि राहुल गांधी के कॉल करने के बाद स्थिति बदल गई लेकिन उन्होंने उन बातचीत में क्या हुआ, इस बारे में ज्यादा जानकारी नहीं दी. 

खड़गे को लेकर भी किया दावा
हिमंत सरमा ने कहा कि जब संकट के दौरान कांग्रेस के सीनियर नेता मल्लिकार्जुन खड़गे असम आए थे, तो 58 MLA ने उनका साथ दिया था. उन्होंने दावा किया कि कुछ ही MLA न्यूट्रल रहे, जबकि सिर्फ 12 MLA चाहते थे कि तरुण गोगोई के अंडर में भी वही हाल बना रहे. मुख्यमंत्री ने कहा मुझे न्याय नहीं मिला, लेकिन खड़गे हमेशा पार्टी में मेरे विरोधियों से कहते थे, तुम हिमंत से लड़ो लेकिन उनके पास MLA हैं. 

अच्छे के लिए होता है
मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक उन्होंने माना कि उस समय उन्हें दुख हुआ था पर अब वह इस घटना को अलग तरह से देखते हैं. इसके अलावा उन्होंने कहा कि अब मेरा मानना ​​है कि किसी की जिंदगी में जो कुछ भी होता है, वह अच्छे के लिए होता है और भगवान ने मुझे उससे कहीं ज्यादा दिया है, जितना मुझे कांग्रेस में रहने पर मिलता.

सनातन की भी सेवा का मौका
आगे कहा कि BJP CM के तौर पर मुझे असम और सनातन धर्म दोनों की पूरे दिल से सेवा करने का मौका मिला, जो कांग्रेस में रहने पर मुमकिन नहीं होता. मैं इसके लिए राहुल गांधी को धन्यवाद देता हूं. बता दें कि सरमा 2015 में BJP में शामिल हुए थे और 2021 में मुख्यमंत्री बने थे, उन्होंने इशारा किया कि कहानी में और भी बहुत कुछ है और कहा कि अगर वह कभी किताब लिखेंगे तो इसके बारे में डिटेल में बताएंगे.

