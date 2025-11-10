वीकेंड मनाने पहुंचे थे वॉटरफॉल, झरने में फिसला पैर, 3 दिन बाद पानी में तैरता मिले NIT सिल्चर के छात्रों का शव

NIT Slichar Students Swept In Waterfall: वीकेंड आउटिंग के लिए हुमनथाजाओ वॉटरफॉल घूमने गए नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी सिलचर (NIT Silchar) के 3 छात्र झरने में बह गए.
NIT Slichar: असम के नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी सिलचर (NIT Silchar) के 3 छात्र पैर फिसलने से झरने में गिर गए थे. छात्रों का कई घंटों तक सर्च ऑपरेशन चलाया गया, जिसके बाद अब तीनों की बॉडी मिल चुकी है. अधिकारियों ने बताया कि एक छात्र का शव शनिवार 8 नवंर 2025 की शाम को बरामद किया गया, जबकि बाकी 2 रविवार 9 नवंबर 2025 के दोपहर करीब 12 बजकर 30 मिनट पर मिले
दीमा हसाओ के अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक (SSP) फारुख अहमद ने बताया कि उन्हें शनिवार 8 नवंबर 2025 की दोपहर हरंगाजाओ में 1 दुर्घटना की सूचना मिली, जिसके बाद राज्य आपदा प्रतिक्रिया बल (SDRF) की 2 टीमों को तुरंत घटनास्थल पर भेजा गया. अहमद ने बताया,' गहन खोजबीन के बाद शनिवार शाम को एक शव बरामद हुआ और रविवार को 2 और शव पानी के नीचे मिले. तीनों को पोस्टमार्टम के लिए हाफलोंग भेज दिया गया है.'
जानकारी के मुताबिक NIT सिलचर के 7 छात्रों का एक ग्रुप वीकेंड आउटिंग के लिए आया था. सभी शनिवार 8 नवंबर 2025 की दोपहर दिमा हसाओ जिले के हुमनथाजाओ वॉटरफॉल घूमने पहुंचे थे. जब ये छात्र वॉटरफॉल का लुत्फ उठा रहे थे, उसी समय हादसा हुआ. 3 छात्र झरने में गिर गए और फिर उनका पता नहीं चल सका. जानकारी सामने आई कि 1 छात्रा का पैर फिसल गया था, जिससे वह पानी में गिर गई. उसे बचाने की कोशिश के दौरान 2 अन्य छात्र भी झरने में जा गिरे.
जानकारी के मुताबिक NIT सिलचर के 7 छात्रों का एक ग्रुप वीकेंड आउटिंग के लिए आया था. सभी शनिवार 8 नवंबर 2025 की दोपहर दिमा हसाओ जिले के हुमनथाजाओ वॉटरफॉल घूमने पहुंचे थे. जब ये छात्र वॉटरफॉल का लुत्फ उठा रहे थे, उसी समय हादसा हुआ. 3 छात्र झरने में गिर गए और फिर उनका पता नहीं चल सका. जानकारी सामने आई कि 1 छात्रा का पैर फिसल गया था, जिससे वह पानी में गिर गई. उसे बचाने की कोशिश के दौरान 2 अन्य छात्र भी झरने में जा गिरे. मृतक छात्रों की पहचान बिहार की रहने वाली 19 साल की राधिका कुमारी, उत्तर प्रदेश के 20 साल के सौहार्द राय और 20 साल के सर्वकृति सिंह के रूप में हुई.
