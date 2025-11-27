Advertisement
trendingNow13020607
Hindi Newsदेश

असम में दूसरी शादी करने वाले तो नपेंगे ही, 'दावत' खाने वाले भी जाएंगे जेल! क्या हैं प्रावधान?

Polygamy Ban in Assam: सीएम हिमंता ने कहा कि असम विधानसभा ने गुरुवार को एक से ज़्यादा शादी पर रोक लगाने वाला एक बिल पास कर दिया है. इससे यह एक सज़ा वाला अपराध बन गया है और इसके लिए सात साल तक की जेल हो सकती है. 

Written By  Ravindra Singh|Last Updated: Nov 27, 2025, 06:45 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

असम में दूसरी शादी करने वाले तो नपेंगे ही, 'दावत' खाने वाले भी जाएंगे जेल! क्या हैं प्रावधान?

Assam Polygamy Ban Law: असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा ने गुरुवार (27 नवंबर) को असम विधानसभा में बहुप्रतीक्षित बहुविवाह बिल 2025 पारित कर दिया है. सीएम हिमंता ने कहा कि असम विधानसभा ने गुरुवार को एक से ज़्यादा शादी पर रोक लगाने वाला एक बिल पास कर दिया है. इससे यह एक सज़ा वाला अपराध बन गया है और इसके लिए सात साल तक की जेल हो सकती है. साथ ही, पीड़ित महिला को मुआवज़ा देने का भी प्रावधान है. 

सीएम ने आगे कहा, 'असम प्रोहिबिशन ऑफ़ पॉलीगैमी बिल, 2025' उत्तराखंड विधानसभा द्वारा पास किए गए यूनिफ़ॉर्म सिविल कोड (UCC) बिल की तरह ही राज्य में नया कानून लाने की दिशा में पहला कदम है.' उन्होंने कहा कि अगर अगले साल होने वाले राज्य चुनाव में भारतीय जनता पार्टी (BJP) सत्ता में आती है, तो UCC बिल पहले विधानसभा सत्र में पूरी तरह से पास हो जाएगा.

क्या हैं इस बिल के प्रावधान?
असम विधानसभा में पारित हुए बहुविवाह बिल के मुताबिक, अगर कोई व्यक्ति पहले से शादीशुदा है और पहली शादी कानूनी रूप से खत्म हुए बिना दूसरी शादी भी कर लेता है तो इसे अपराध माना जाएगा. असम विधानसभा में पारित बिल 'प्रोहिबिशन ऑफ पॉलिगैमी बिल 2025' में अगर कोई दोषी पाया जाता है तो इस कानून के मुताबिक उसे  जाने पर अधिकतम 7 साल और अगर कोई शख्स पहली शादी छिपाकर दूसरी शादी करता है तो उसे 10 साल की जेल हो सकती है.  इसके साथ ही उस अपराधी को पीड़ित महिला को मुआवजा भी देना पड़ेगा ताकि पीड़ित महिला की आर्थिक सुरक्षा सुनिश्चित की जा सके. 

Add Zee News as a Preferred Source

दूसरी शादी करने वाले तो नपेंगे ही, दावत खाने वाले भी...
इस बिल के मुताबिक सिर्फ बहुविवाह करने वाले शख्स पर जुर्माना और सजा नहीं होगी बल्कि इस विवाह में दावत खाने वालों पर भी इसकी गाज गिरेगी. दरअसल कानून के मुताबिक उन लोगों पर भी कार्रवाई होगी जिन्हें इस बहुविवाह के बारे में जानकारी होगी और वो पुलिस को इसके बारे में नहीं बताएंगे. इसके अलावा उस काजी या पुजारी को भी जुर्माना देना होगा. इतना ही नहीं जो भी बहुविवाह को बढ़ावा देगा उन सब को इसका दोषी माना जाएगा. चाहे वो गांव का मुखिया हो, माता-पिता हों या फिर काजी या पुजारी हों. अगर कोई शख्स बहुविवाह की जानकारी जानबूझकर पुलिस को नहीं देता तो उसे भी मुख्य आरोपी का सहयोगी मानते हुए 2 साल और एक लाख रुपये तक जुर्माना हो सकता है.

यह भी पढ़ेंः विपक्षी नेताओं के एक्स अकाउंट की लोकेशन विदेश मिली तो भड़क उठी बीजेपी, उठाए सवाल

Breaking News in Hindi और Latest News in Hindi सबसे पहले मिलेगी आपको सिर्फ Zee News Hindi पर. Hindi News और India News in Hindi के लिए जुड़े रहें हमारे साथ.

About the Author
author img
Ravindra Singh

देश-विदेश की खबरों के साथ क्राइम की खबरों पर पैनी नजर, एक दशक से भी ज्यादा समय से डिजिटल मीडिया में सक्रिय.

...और पढ़ें

TAGS

AssamHimanta

Trending news

चक्रवाती तूफान 'सेन्यार' लाएगा भयानक आपदा? इन राज्यों को IMD का अलर्ट
Weather
चक्रवाती तूफान 'सेन्यार' लाएगा भयानक आपदा? इन राज्यों को IMD का अलर्ट
ओछी राजनीति कर रहा है विपक्ष... 'IIT Bombay' पर भड़के बीजेपी नेता राम कदम, दिया जवाब
maharashtra news in hindi
ओछी राजनीति कर रहा है विपक्ष... 'IIT Bombay' पर भड़के बीजेपी नेता राम कदम, दिया जवाब
असम में दूसरी शादी करने वाले तो नपेंगे ही, 'दावत' खाने वाले भी जाएंगे जेल!
Assam
असम में दूसरी शादी करने वाले तो नपेंगे ही, 'दावत' खाने वाले भी जाएंगे जेल!
मच्छरों का करेगा सफाया, डेंगू नहीं भटकेंगा पास; IIT ने बनाया खास किस्म का डिटर्जेंट
IIT Delhi
मच्छरों का करेगा सफाया, डेंगू नहीं भटकेंगा पास; IIT ने बनाया खास किस्म का डिटर्जेंट
विपक्षी नेताओं के एक्स अकाउंट की लोकेशन विदेश मिली तो भड़क उठी बीजेपी, उठाए सवाल
political news in hindi
विपक्षी नेताओं के एक्स अकाउंट की लोकेशन विदेश मिली तो भड़क उठी बीजेपी, उठाए सवाल
मालवण में 25 लाख कैश! निलेश राणे का स्टिंग वायरल; BJP-शिंदे गुट में तनातनी जारी
Maharashtra
मालवण में 25 लाख कैश! निलेश राणे का स्टिंग वायरल; BJP-शिंदे गुट में तनातनी जारी
'उन्हें समझना चाहिए कि संविधान देश की आत्मा है...', BJP ने कांग्रेस को घेरा
BJP
'उन्हें समझना चाहिए कि संविधान देश की आत्मा है...', BJP ने कांग्रेस को घेरा
पंजाब पुलिस की बड़ी कामयाबी; मुठभेड़ में मारा गया बादल, लगा था हत्या का आरोप
Punjab news
पंजाब पुलिस की बड़ी कामयाबी; मुठभेड़ में मारा गया बादल, लगा था हत्या का आरोप
व्हाइट कॉलर टेरर मॉड्यूल के खुलासे के बाद हैंडलर नए तरीके से हुए एक्टिव!
Kashmir white collar terror module
व्हाइट कॉलर टेरर मॉड्यूल के खुलासे के बाद हैंडलर नए तरीके से हुए एक्टिव!
Amity University की घनघोर लापरवाही पर सवाल, सुप्रीम कोर्ट ने दिया सख्त आदेश
Amity University
Amity University की घनघोर लापरवाही पर सवाल, सुप्रीम कोर्ट ने दिया सख्त आदेश