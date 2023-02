Child Marriage Act: इस राज्य में बाल विवाह पर ताबड़तोड़ एक्शन, 1800 लोग अरेस्ट; CM ने दिया ये रिएक्शन

Assam Police Operation: असम पुलिस (Assam Police) राज्य में बाल विवाह (Child Marriage) के खिलाफ बड़ा ऑपरेशन चला रही है. इस मुहिम के तहत अब तक करीब 1,800 लोगों को अरेस्ट किया जा चुका है. सीएम हिमंता बिस्वा सरमा (Himanta Biswa Sarma) ने कहा कि असम में शुक्रवार सुबह से एक्शन शुरू हुआ जो अगले 3-4 दिन तक जारी रहेगा. बीते 23 जनवरी को असम कैबिनेट ने निर्णय किया था कि बाल विवाह के दोषियों को अरेस्ट किया जाएगा. इसके साथ ही बड़े पैमाने पर जागरूकता अभियान भी राज्य में चलाया जाएगा. इस ऐलान के बाद पुलिस ने बाल विवाह से जुड़े 4,004 केस दर्ज किए हैं. सीएम सरमा ने कहा कि ऑपरेशन जारी है. शाम तक उन जिलों के बारे में भी पता चलेगा, जहां से ज्यादा गिरफ्तारियां हुई हैं.

14 साल से कम उम्र की लड़की से शादी पर लगेगा पॉक्सो

सीएम हिमंता बिस्वा सरमा ने कहा कि अब तक सबसे ज्यादा 136 गिरफ्तारियां धुबरी से की गई हैं. यहां सबसे ज्यादा 370 केस दर्ज हुए हैं. वहीं, बारपेटा में 110 व नागांव में 100 लोग अरेस्ट हुए हैं. जान लें कि 14 साल से कम उम्र की लड़कियों से शादी करने वालों के खिलाफ पॉक्सो के तहत केस दर्ज किया जाएगा. इसके अलावा 14-18 साल की लड़कियों से शादी करने वालों के खिलाफ बाल विवाह रोकथाम अधिनियम, 2006 के अंतर्गत केस दर्ज होगा. इन लोगों को गिरफ्तार करके उनकी शादी को अवैध घोषित किया जाएगा.

बाल विवाह में शामिल लोगों पर होगी कार्रवाई

इसके अलावा अगर लड़के की उम्र 14 साल से कम हुई तो उसको सुधार गृह भेजा जाएगा. ऐसा इसलिए क्योंकि नाबालिगों को कोर्ट में पेश नहीं किया जा सकता. इससे पहले सीएम सरमा ने कहा था कि ऐसी शादी में शामिल पुजारी, काजी व परिवार के सदस्यों के खिलाफ भी केस दर्ज होगा.

असम CM ने कही ये बात

मुख्यमंत्री सरमा ने ट्वीट किया कि बाल विवाह निषेध अधिनियम का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ पूरे राज्य में गिरफ्तारियां चल रही हैं. अब तक 1800 से ज्यादा अरेस्ट किए जा चुके हैं. मैंने असम पुलिस से महिलाओं के साथ हो रहे अक्षम्य और जघन्य अपराध के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति पर काम करने के लिए कहा है.

State wide arrests are presently underway against those violating provisions of Prohibhiton of Child Marriage Act .

1800 + have been arrested so far.

I have asked @assampolice to act with a spirit of zero tolerance against the unpardonable and heinous crime on women

— Himanta Biswa Sarma (@himantabiswa) February 3, 2023