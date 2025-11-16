दिल्ली में धमाके का मना रहे थे जश्न, असम पुलिस ने 21 को किया गिरफ्तार; सीएम सरमा ने दी चेतावनी

Delhi Lal Quila Blast: राजधानी दिल्ली में बीते दिनों लाल किले के पास बड़ा धमाका हुआ था. दुनियाभर में इस धमाके की निंदा की जा रही है, हालाांकि हमारे ही देश के कुछ गिने-चुने लोग इंटरनेट पर इस आतंकी हमले की जमकर प्रशंसा कर रहे हैं. असम पुलिस ने ऐसा करने वाले कम से कम 21 लोगों को गिरफ्तार किया है. इसकी पुष्टि असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा सरमा की ओर से की गई है. अबतक असम के कामरूप, बोंगईगांव, हेलाकांडी, दरांग, गोआलपारा, नालबाड़ी, चिरंगा, धुबरी, बारपेटा, लखीमपुर, सालमारा, होजाई और बारपेटा से इन्हें पकड़ा गया है.

पुलिस ने किया गिरफ्तार

मुख्यमंत्री सरमा के मुताबित गिरफ्तार किए गए ये लोग सोशल मीडिया पर देश विरोधी पोस्ट शेयर कर रहे थे. पुलिस ने कहा,' हम किसी भी कीमत पर दिल्ली धमाके के पीछे के आतंकियों की तारीफ करने वालों को बर्दाश्त नहीं कर सकते.' पुलिस ने इससे पहले गुरुवार 13 नवंबर 2025 को कहा था कि उन्होंने इस मामले में राज्य में इस तरह के 17 लोगों को गिरफ्तार किया है. बता दें कि दिल्ली ब्लास्ट में अबतक 12 लोगों की मौत हो चुकी है. सीएम हिमंता बिस्वा सरमा ने कहा कि इस तरह की हरकत को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा.

ये भी पढ़ें- 'SIR नहीं इस वजह से हुई NDA की जीत...,' बिहार चुनाव में किस पर निशाना साध रहे शरद पवार?

Add Zee News as a Preferred Source

दिल्ली में आतंकी हमला

विस्फोटक कार में आतंकी डॉक्टर उमर भी मौजूद था, जो तुरंत मारा गया. इसकी पुष्टि आतंकी की मां का DNA कराने के बाद हुई. बता दें कि डॉक्टर उमर फरीदाबाद की अल फलाह यूनिवर्सिटी में जॉब करता था. पुलिस के हाथों लगी उमर की डायरी के मुताबिक दिल्ली ब्लास्ट की योजना पहले से ही प्लान की जा रही थी. हमले से एक दिन पहले ही फरीदाबाद से डॉक्टर मुजम्मिल को भी गिरफ्तार किया गया था. उसके पास से 360 किलो विस्फोटक बरामद किया गया था.

ये भी पढ़ें- 'बंगाल साम, दाम, दंड, भेद' की राजनीति को स्वीकार नहीं करेगा...,' पीएम मोदी के बिहार में भाषण पर भड़कीं TMC सांसद

मामले में गिरफ्तारी

बता दें कि इस विस्फोटक को जम्मू-कश्मीर के नौगाम में रखा गया था, जहां पर धमाका हुआ. इस हादसे में कुल 9 लोगों की मौत हुई. दिल्ली में आतंकी घटना से जुड़े अबतक अलग-अलग जगहों से गिरफ्तारियां हुई हैं. उत्तर प्रदेश के सहारनपुर से डॉक्टर आदिल और लखनऊ से डॉक्टर शाहीन को गिरफ्तार किया गया. बता दें कि शुक्रवार 14 नवंबर 2025 को अल फलाह यूनिवर्सिटी में MBB के छात्र निशार आलम को भी हिरासत में लिया गया था, हालांकि पूछताछ के बाद उसे छोड़ दिया गया.